Disney anuncia nova área temática 'monstruosa' - veja quando será a inauguração

A Disney anunciou que a área temática Monstropolis, inspirada no universo de Monstros S.A., será inaugurada em 2027 no parque Disney's Hollywood Studios, em Walt Disney World, na Flórida.

A novidade foi apresentada durante a D23, evento oficial da Disney realizado neste fim de semana. Michael Hundgen, vice-presidente de criação do portfólio da Walt Disney World na Walt Disney Imagineering, afirmou que a equipe está entusiasmada em transformar o universo dos monstros em uma experiência imersiva para os visitantes.

Atualmente em construção, a nova área transportará os fãs para a cidade onde vivem Sulley, Mike Wazowski e os demais personagens da franquia. Segundo a Disney, os visitantes poderão explorar as ruas de Monstropolis, interagir com seus moradores, experimentar pratos temáticos e conhecer de perto o cotidiano do mundo dos monstros.

Humanos e monstros 'próximos'

A proposta da atração é aproximar os universos dos humanos e dos monstros de uma forma inédita. Na narrativa da nova área, a convivência entre os dois mundos será baseada não mais nos sustos, mas nas risadas, principal fonte de energia apresentada nos filmes.

Para Hundgen, Monstropolis está entre os cenários mais icônicos já criados pela Pixar.

"Quando você assistia ao filme, imediatamente pensava que gostaria de visitar um lugar onde monstros vivem, trabalham e se divertem. Poder construir isso na escala que estamos desenvolvendo é algo extraordinário. Além da amplitude da área, estamos trazendo à vida locais marcantes vistos nos filmes ao longo dos anos", afirmou à Variety.

Um dos destaques do projeto será uma experiência teatral criada especialmente para recepcionar os visitantes. Segundo o executivo, a intenção era complementar a principal atração da área e apresentar o universo dos monstros de maneira mais completa.

A experiência foi desenvolvida em parceria com a Pixar e a Industrial Light & Magic (ILM) e combinará painéis de alta definição com personagens físicos. Além do humor característico da franquia, o espetáculo contará com uma canção inédita composta por Randy Newman especialmente para o parque. De acordo com Hundgen, será a primeira vez que o compositor cria uma música exclusiva para uma atração da Disney, segundo a Variety.

Nova montanha-russa

Outra grande novidade será a primeira montanha-russa suspensa da história dos parques da Disney. A atração será inspirada na famosa sequência das portas mostrada em Monstros S.A. e levará os visitantes diretamente para a fábrica de energia alimentada por risadas.

"É uma atração espetacular. Será a primeira montanha-russa suspensa que a Disney já construiu em qualquer lugar do mundo. Os visitantes embarcarão em engenhocas criadas por Mike para capturar risadas e sustos. A ideia é mostrar que, embora os gritos sejam poderosos, as risadas são ainda mais fortes", disse o executivo à Variety.

Além da montanha-russa e do espetáculo teatral, Monstropolis contará com lojas de produtos temáticos e novos restaurantes inspirados na franquia.

Hora do lanchinho

Entre as opções gastronômicas estarão o Archie's Scare Pig Pizza, baseado no mascote apresentado em Universidade Monstros, e o Harryhausen's, restaurante de sushi que apareceu no primeiro filme e serviu de cenário para o encontro romântico entre Mike e Celia.

A inauguração de Monstropolis está prevista para 2027. Todas as experiências principais da área, incluindo restaurantes, lojas e o espetáculo teatral, devem abrir simultaneamente com o novo espaço.

Segundo Hundgen, o projeto está entre os mais ambiciosos já desenvolvidos para o complexo Disney e tem potencial para se tornar uma das principais atrações de Walt Disney World.

"Monstros será uma das primeiras grandes novidades dessa nova fase e ajudará a elevar o padrão de tudo o que estamos construindo. É um projeto conduzido por uma equipe extremamente dedicada, que superou desafios complexos para transformar essa visão em realidade. Será uma adição fantástica ao Hollywood Studios e ao Walt Disney World como um todo", disse na conferência.