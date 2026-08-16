'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera US$ 2 bilhões nas bilheterias

O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” ultrapassou US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais após apenas três fins de semana em cartaz.

O resultado é composto por US$ 785 milhões na América do Norte e US$ 1,23 bilhão nos demais mercados, segundo a revista Variety. Com isso, o longa se tornou o segundo filme mais rápido da história a alcançar a marca, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato”, que precisou de 11 dias.

A quarta aventura solo de Tom Holland como Peter Parker já aparece como a oitava maior bilheteria mundial da história.

Quanto 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' arrecadou no Brasil?

O sucesso também se repete no mercado brasileiro. Dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostram que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já levou 11.189.212 espectadores às salas do país e arrecadou R$ 256.997.999,27.

O filme lidera tanto em público quanto em renda no período analisado pela agência. A vantagem sobre “Toy Story 5”, segundo colocado, é de aproximadamente 3,22 milhões de espectadores e R$ 81,9 milhões.

A animação registra 7.966.121 espectadores e uma arrecadação de R$ 175.089.925,94. Na sequência aparecem “Michael”, com 7,38 milhões de espectadores, e “O Diabo Veste Prada 2”, com 6,89 milhões.

O desempenho de “Homem-Aranha” chama atenção pela rapidez. Lançado no Brasil em 29 de julho, o filme precisou de poucas semanas para abrir uma vantagem expressiva sobre os principais sucessos do ano.

Quais são os filmes mais vistos de 2026 no Brasil?

O ranking da Ancine considera o público registrado nos cinemas brasileiros em 2026 até a semana encerrada em 12 de agosto. Por isso, também inclui filmes lançados em 2025 que continuaram em cartaz neste ano.