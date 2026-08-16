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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' supera US$ 2 bilhões nas bilheterias

Filme com Tom Holland alcançou a marca em apenas três fins de semana e já é a oitava maior bilheteria da história

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': filme é o quarto com Tom Holland como o protagonista (Marvel/Sony/Divulgação)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': filme é o quarto com Tom Holland como o protagonista (Marvel/Sony/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14h41.

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O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” ultrapassou US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais após apenas três fins de semana em cartaz.

O resultado é composto por US$ 785 milhões na América do Norte e US$ 1,23 bilhão nos demais mercados, segundo a revista Variety. Com isso, o longa se tornou o segundo filme mais rápido da história a alcançar a marca, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato”, que precisou de 11 dias.

A quarta aventura solo de Tom Holland como Peter Parker já aparece como a oitava maior bilheteria mundial da história.

Quanto 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' arrecadou no Brasil?

O sucesso também se repete no mercado brasileiro. Dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostram que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já levou 11.189.212 espectadores às salas do país e arrecadou R$ 256.997.999,27.

O filme lidera tanto em público quanto em renda no período analisado pela agência. A vantagem sobre “Toy Story 5”, segundo colocado, é de aproximadamente 3,22 milhões de espectadores e R$ 81,9 milhões.

A animação registra 7.966.121 espectadores e uma arrecadação de R$ 175.089.925,94. Na sequência aparecem “Michael”, com 7,38 milhões de espectadores, e “O Diabo Veste Prada 2”, com 6,89 milhões.

O desempenho de “Homem-Aranha” chama atenção pela rapidez. Lançado no Brasil em 29 de julho, o filme precisou de poucas semanas para abrir uma vantagem expressiva sobre os principais sucessos do ano.

Quais são os filmes mais vistos de 2026 no Brasil?

O ranking da Ancine considera o público registrado nos cinemas brasileiros em 2026 até a semana encerrada em 12 de agosto. Por isso, também inclui filmes lançados em 2025 que continuaram em cartaz neste ano.

  1. “Homem-Aranha: Um Novo Dia” — 11.189.212 espectadores e R$ 256.997.999,27
  2. Toy Story 5” — 7.966.121 espectadores e R$ 175.089.925,94
  3. “Michael” — 7.375.405 espectadores e R$ 168.687.572,37
  4. O Diabo Veste Prada 2” — 6.891.130 espectadores e R$ 164.998.798,97
  5. “A Empregada” — 4.484.796 espectadores e R$ 92.398.447,89
  6. “Super Mario Galaxy: O Filme” — 4.336.171 espectadores e R$ 95.513.547,62
  7. “A Odisseia” — 3.848.850 espectadores e R$ 94.907.281,09
  8. “Avatar: Fogo e Cinzas” — 3.490.166 espectadores e R$ 76.642.915,53
  9. “Zootopia 2” — 3.404.157 espectadores e R$ 61.486.995,95
  10. Todo Mundo em Pânico” — 2.609.792 espectadores e R$ 57.734.404,87

 

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