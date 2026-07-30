Quem Sadie Sink interpreta em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'? Revelação muda o futuro da Marvel

O texto abaixo contém spoilers de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Depois de meses de teorias, trailers cheios de mistério e uma campanha de marketing que escondeu sua participação, o maior segredo de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" veio à tona. Sadie Sink finalmente teve sua personagem revelada após a estreia do longa nesta semana.

A atriz dá vida a uma das heroínas mais importantes dos quadrinhos, que faz sua estreia no Universo Cinematográfico da Marvel.

O mistério acabou

Sadie Sink interpreta Jean Grey, uma das integrantes mais conhecidas dos X-Men. A revelação aconteceu, primeiro, durante a transmissão oficial do tapete vermelho, quando o músico Steve Lacy citou a personagem ao comentar qual figura do filme mais o empolgava, entregando o segredo antes da hora.

A reação dos apresentadores indicou que a informação fazia parte dos segredos mantidos pela Marvel Studios e pela Sony Pictures até a chegada do filme aos cinemas.

E a suspeita foi confirmada após a estreia mundial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", realizada na última quarta-feira, 29. Milhões de espectadores foram às salas de cinema e puderam conferir, em primeira mão, Sadie Sink dando vida a Jean Grey.

O mistério que acompanhou toda a campanha de divulgação chegou ao fim diante do público, encerrando meses de especulações sobre a personagem da atriz no Universo Cinematográfico da Marvel.

O que Jean Grey representa para a Marvel

Desde que o elenco foi anunciado, fãs especulavam que a atriz de "Stranger Things" viveria Jean Grey. Outras possibilidades, como Gwen Stacy, Mayday Parker e Firestar, também ganharam força ao longo dos últimos meses, alimentadas pelo silêncio dos estúdios e pela ausência da atriz nos trailers.

A presença de Jean Grey em "Homem-Aranha: Um Novo Dia" representa um passo importante para a integração dos X-Men ao MCU. Nos quadrinhos, a personagem é uma das mutantes mais poderosas da Marvel, dona de habilidades telepáticas e telecinéticas que a colocam entre as figuras centrais das principais sagas da editora.

As primeiras informações sobre o filme indicam que essa versão da personagem terá papel relevante na trama e abrirá espaço para novos desdobramentos envolvendo os mutantes dentro do universo compartilhado da Marvel.

'Um Novo Dia' estreou com aprovação da crítica

O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.

Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.

"Dramático, frenético, um tanto quanto bagunçado, mas nunca desprovido do que fez os heróis da Marvel serem um sucesso nos cinemas: uma história sobre pessoas especiais com problemas comuns, que nunca perde de vista o poder do herói (e não do vilão) como catalizador da transformação. Enfim com o holofote só para si, esse é um Homem-Aranha pelo qual vale a pena torcer e acompanhar", publicou Thiago Romariz do Omelete.

"A jovem Sadie Sink prova por que é o nome mais promissor do elenco de 'Stranger Things' – e uma baita adição ao Universo Marvel em geral", relatou Cesar Soto, do g1.