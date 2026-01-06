Cinco novas áreas de parques temáticos serão inauguradas em 2026

Parques temáticos da Europa, dos Estados Unidos e do Japão vão inaugurar novas áreas em 2026, com expansão de atrações e foco em experiências imersivas.

Os projetos envolvem franquias populares e fazem parte de um movimento global de renovação do setor de entretenimento, após um ciclo de aportes mais contidos.

Entre as novidades anunciadas estão áreas inspiradas em Frozen, Pokémon, LEGO, Patrulha Canina e no universo viking. As inaugurações estão previstas para diferentes meses do ano e envolvem investimentos em atrações familiares, montanhas-russas e cenários detalhados.

Cinco novas áreas temáticas que estreiam em 2026

Patrulha Canina no Chessington World of Adventures (Reino Unido)

O parque britânico prepara a primeira área temática permanente da Patrulha Canina no país. Batizado de Projeto Play, o espaço será construído no local da antiga montanha-russa Scorpion Express.

A nova área vai recriar a cidade fictícia de Adventure Bay e contará com quatro atrações, incluindo uma montanha-russa voltada ao público infantil e encontros interativos com personagens como Chase, Skye e Rubble.

A abertura está prevista para acontecer entre março e junho de 2026, de acordo com o parque.

Mundo de Frozen e Disney Adventure World na Disneyland Paris (França)

A Disneyland Paris passa por uma de suas maiores transformações desde a inauguração do complexo. O Mundo de Frozen, em obras desde 2022, tem abertura marcada para 29 de março de 2026.

Inspirada em Arendelle, a área terá castelos, palácios e arquitetura de estilo escandinavo. Entre as atrações estão o passeio aquático Frozen Ever After, encontros com as personagens Anna e Elsa e o espetáculo Frozen: Um Convite Musical.

Na mesma data, o antigo Walt Disney Studios Park será oficialmente renomeado para Disney Adventure World, reunindo áreas temáticas da Disney, Marvel e Pixar.

O complexo já abriga o Avengers Campus e os Mundos da Pixar, além de novas expansões em desenvolvimento.

LEGO Galaxy no Legoland California Resort (Estados Unidos)

Nos Estados Unidos, o Legoland California Resort inaugura o LEGO Galaxy em 6 de março de 2026. A nova área aposta no tema espacial e contará com três atrações inéditas.

O principal destaque é a Galacticoaster, primeira montanha-russa nova do parque em quase duas décadas. O brinquedo indoor terá cerca de 457 metros de trilhos e cenários que simulam viagens pelo espaço, com foco no público familiar.

PokéPark KANTO em Tóquio (Japão)

No Japão, o PokéPark KANTO propõe uma experiência distinta dos parques tradicionais. Com 26 mil metros quadrados, o espaço será instalado em Tama Hills, na região metropolitana de Tóquio.

O parque convida os visitantes a atuarem como treinadores Pokémon, explorando áreas naturais em busca dos personagens. O projeto inclui ainda uma cidade temática, com Centro Pokémon, Poké Mart e ginásio, e foi desenvolvido para estimular a interação entre os visitantes.

A abertura está prevista para o início de 2026.

Valgard: Reino dos Vikings no Paultons Park (Reino Unido)

Já o Paultons Park, conhecido pelo Peppa Pig World, amplia seu portfólio com Valgard: Reino dos Vikings, cuja inauguração está marcada para 16 de maio de 2026.

Avaliado em 12 milhões de libras, o projeto traz cenários inspirados na mitologia nórdica, duas novas atrações e a montanha-russa Drakon, descrita pelo parque como a mais intensa já construída no local.

A área contará ainda com espaços de alimentação e playground temático.