Taylor Swift convida Harry Styles para o casamento, mas cantor ficará de fora da cerimônia

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce continua sendo o assunto favorito dos fãs e da mídia ao redor do mundo. Entre os detalhes revelados pela imprensa americana, um dos que mais chamou a atenção foi a presença de Harry Styles na lista de convidados. O cantor, que viveu um breve relacionamento com Swift há mais de uma década, recebeu um convite oficial para a cerimônia, segundo a Variety.

Harry Styles foi convidado

De acordo com a publicação, Styles foi lembrado pela cantora para integrar a seleta lista de convidados, formada por cerca de mil pessoas. Apesar do convite, o artista não participará da celebração por causa de compromissos de sua turnê, que passa por Londres na mesma data do casamento. Fontes afirmam que a ausência está relacionada exclusivamente à agenda profissional.

Quem deve marcar presença é sua noiva, a atriz Zoë Kravitz. Amiga de longa data de Taylor Swift, ela colaborou na composição da música "Lavender Haze" e mantém uma relação próxima com a cantora há vários anos.

Um relacionamento que ficou no passado

Taylor Swift e Harry Styles namoraram entre o fim de 2012 e o início de 2013. O relacionamento durou poucos meses, mas ganhou enorme repercussão entre fãs e veículos de entretenimento.

Ao longo dos anos, diversas músicas da cantora passaram a ser associadas ao antigo romance, entre elas "Style" e "Out of the Woods". Embora nunca tenham comentado amplamente sobre o assunto, ambos seguiram carreiras de sucesso e mantiveram uma relação respeitosa nos bastidores da indústria musical.

Uma lista de convidados de peso

Ainda segundo a Variety, o casamento reunirá artistas, executivos e personalidades influentes do entretenimento. Entre os nomes cotados estão Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Steven Spielberg, além de executivos como Bob Iger e outros nomes ligados à indústria do cinema e da música.

Os convidados também precisaram assinar acordos de confidencialidade para preservar o sigilo sobre detalhes da cerimônia, uma estratégia que aumentou ainda mais a expectativa em torno do evento.

O casamento mais aguardado dos Estados Unidos

Apelidada pela imprensa americana de "o casamento real dos Estados Unidos", a união entre Taylor Swift e Travis Kelce é considerada um dos eventos mais aguardados do universo das celebridades nos últimos anos.

O relacionamento começou em 2023, quando Kelce revelou em seu podcast que havia tentado entregar à cantora uma pulseira da amizade com seu número de telefone durante um show da turnê The Eras Tour. A tentativa não deu certo, mas a história ganhou repercussão e, pouco tempo depois, os dois passaram a se conhecer.

A primeira aparição pública aconteceu em setembro daquele ano, quando Taylor foi vista na suíte da família Kelce durante uma partida do Kansas City Chiefs. A partir dali, o casal passou a aparecer junto com frequência, tanto nos jogos da NFL quanto em eventos e viagens.

Durante a turnê mundial da cantora, Travis marcou presença em diversas apresentações, inclusive participando de uma performance no palco em Londres. Taylor também acompanhou momentos importantes da carreira do jogador, como a campanha que culminou na conquista do Super Bowl pelos Chiefs, em 2024.

O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do entretenimento. Desde então, fãs acompanham cada movimentação do casal à espera da grande cerimônia, que, segundo a imprensa internacional, está prestes a acontecer.