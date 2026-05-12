Justiça condena homem acusado de roubar músicas inéditas de Beyoncé

Um homem acusado de roubar músicas inéditas de Beyoncé foi condenado a dois anos de prisão após aceitar um acordo judicial nos Estados Unidos. O caso envolve o furto de HDs e materiais sigilosos ligados à turnê “Cowboy Carter”.

Condenado por invasão

Kelvin Evans, de 41 anos, se declarou culpado em um tribunal do estado da Geórgia por invasão de veículo e invasão criminosa. Além dos dois anos de prisão, ele também cumprirá um período adicional em liberdade condicional, de acordo com informações da Fox 5 Atlanta.

O roubo aconteceu em julho de 2025, em Atlanta, poucos dias antes de Beyoncé iniciar uma sequência de shows da turnê na cidade. Segundo a polícia, os itens estavam em um Jeep alugado utilizado pelo coreógrafo Christopher Grant e pelo dançarino Diandre Blue.

Beyoncé foi co-anfitriã do Met Gala 2026, que aconteceu no dia 4 de maio (Theo Wargo/FilmMagic)

O que foi roubado?

Entre os materiais levados estavam HDs com músicas ainda não lançadas, vídeos da produção dos shows, setlists de apresentações passadas e futuras, além de roupas, eletrônicos e acessórios de luxo.

As investigações utilizaram rastreamento de AirPods e de um laptop roubado para localizar suspeitos. Imagens de câmeras de segurança também ajudaram a polícia a identificar Evans, que foi preso semanas depois do crime.

Apesar da condenação, as autoridades afirmam que os arquivos roubados ainda não foram recuperados.