Taylor Swift e Travis Kelce transformam NY em palco para o casamento mais aguardado do ano

Taylor e Travis: fontes apontam que o casal já oficializou a união em cerimônia reservada e prepara uma grande festa em Nova York (Patrick Smith/Getty Images)
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Publicado em 3 de julho de 2026 às 12h32.
A cantora Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce já estão casados. Pelo menos, é o que diz a coluna Page Six, do New York Post. O veículo afirma, com base em fontes ouvidas sob condição de anonimato, que o casal realizou uma cerimônia reservada para um pequeno grupo de familiares e amigos próximos. Até o momento, os dois não confirmaram publicamente a informação, e a data e o local do casamento permanecem em sigilo.
Os rumores ganharam força enquanto Nova York se prepara para receber uma grande celebração no ginásio Madison Square Garden.
Segundo a Reuters, nos arredores da arena, um forte esquema de segurança mobilizou autoridades. A polícia fechou ruas, restringiu a circulação de pedestres e cercou o perímetro do local. Veículos com vidros escurecidos chegaram ao Madison Square Garden durante todo o dia, enquanto convidados famosos começavam a aparecer.
Entre os nomes fotografados estavam os atores Bradley Cooper e Lena Dunham, a jornalista esportiva Erin Andrews e o produtor musical Jack Antonoff, todos vestidos para uma ocasião de gala.
Na entrada da arena, uma placa informava que qualquer pessoa que acessasse o local entre os dias 29 de junho e 3 de julho poderia ser fotografada durante um evento privado. O aviso também determinava que os participantes concordavam em manter confidencialidade sobre os organizadores, convidados e qualquer informação relacionada à celebração.
A movimentação nos bastidores também chamou atenção. Equipes descarregaram flores, plantas ornamentais, móveis e caixas identificadas com descrições como "festa no jardim" e "carne de lagosta", indicando uma estrutura preparada para uma recepção de grande porte.
A programação oficial do Madison Square Garden permaneceu sem eventos públicos por quase uma semana, um intervalo incomum durante o verão americano.
Enquanto os preparativos avançavam, a equipe da cantora anunciou que Swift e Kelce fizeram uma doação de US$ 26 milhões para instituições beneficentes de Nova York e de outras regiões dos Estados Unidos durante a semana.
O Page Six também relatou que o casal promoveu uma recepção para cerca de 100 convidados na quinta-feira, 2, antecedendo uma festa principal prevista para reunir aproximadamente mil pessoas nesta sexta-feira, 3.
O casamento acontece em um dos períodos mais movimentados do calendário nova-iorquino. As comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, a chegada de grandes veleiros ao porto da cidade e o jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para domingo em Nova Jersey, ampliaram o fluxo de visitantes na região.
As altas temperaturas também influenciaram a rotina da cidade. Diante da onda de calor, o prefeito Zohran Mamdani declarou estado de emergência e aproveitou uma coletiva para fazer uma brincadeira sobre o casamento.
"Se por acaso você for se casar no Madison Square Garden, estará dentro de um ambiente climatizado. Acho que esse é um bom exemplo para toda a cidade", afirmou.
A Reuters confirmou ainda que uma empresa de organização de eventos obteve autorização para interditar ruas ao redor da arena entre quinta-feira, 2, e sábado, 4. As restrições afetaram a circulação de moradores e turistas, já que o Madison Square Garden fica sobre um dos principais centros de transporte público de Nova York.
Apelidada pela imprensa americana de "o casamento real dos Estados Unidos", a união entre Taylor Swift e Travis Kelce é considerada um dos eventos mais aguardados do universo das celebridades nos últimos anos.
O relacionamento começou em 2023, quando Kelce revelou em seu podcast que havia tentado entregar à cantora uma pulseira da amizade com seu número de telefone durante um show da turnê The Eras Tour. A tentativa não deu certo, mas a história ganhou repercussão e, pouco tempo depois, os dois passaram a se conhecer.
A primeira aparição pública aconteceu em setembro daquele ano, quando Taylor foi vista na suíte da família Kelce durante uma partida do Kansas City Chiefs. A partir dali, o casal passou a aparecer junto com frequência, tanto nos jogos da NFL quanto em eventos e viagens.
Durante a turnê mundial da cantora, Travis marcou presença em diversas apresentações, inclusive participando de uma performance no palco em Londres. Taylor também acompanhou momentos importantes da carreira do jogador, como a campanha que culminou na conquista do Super Bowl pelos Chiefs, em 2024.
O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do entretenimento. Desde então, fãs acompanham cada movimentação do casal à espera da grande cerimônia, que, segundo a imprensa internacional, está prestes a acontecer.
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