Taylor Swift e Travis Kelce transformam NY em palco para o casamento mais aguardado do ano

A cantora Taylor Swift e o astro da NFL Travis Kelce já estão casados. Pelo menos, é o que diz a coluna Page Six, do New York Post. O veículo afirma, com base em fontes ouvidas sob condição de anonimato, que o casal realizou uma cerimônia reservada para um pequeno grupo de familiares e amigos próximos. Até o momento, os dois não confirmaram publicamente a informação, e a data e o local do casamento permanecem em sigilo.

Os rumores ganharam força enquanto Nova York se prepara para receber uma grande celebração no ginásio Madison Square Garden.

Esquema de segurança chama atenção

Segundo a Reuters, nos arredores da arena, um forte esquema de segurança mobilizou autoridades. A polícia fechou ruas, restringiu a circulação de pedestres e cercou o perímetro do local. Veículos com vidros escurecidos chegaram ao Madison Square Garden durante todo o dia, enquanto convidados famosos começavam a aparecer.

Entre os nomes fotografados estavam os atores Bradley Cooper e Lena Dunham, a jornalista esportiva Erin Andrews e o produtor musical Jack Antonoff, todos vestidos para uma ocasião de gala.

Na entrada da arena, uma placa informava que qualquer pessoa que acessasse o local entre os dias 29 de junho e 3 de julho poderia ser fotografada durante um evento privado. O aviso também determinava que os participantes concordavam em manter confidencialidade sobre os organizadores, convidados e qualquer informação relacionada à celebração.

Bastidores revelam estrutura grandiosa

A movimentação nos bastidores também chamou atenção. Equipes descarregaram flores, plantas ornamentais, móveis e caixas identificadas com descrições como "festa no jardim" e "carne de lagosta", indicando uma estrutura preparada para uma recepção de grande porte.

A programação oficial do Madison Square Garden permaneceu sem eventos públicos por quase uma semana, um intervalo incomum durante o verão americano.

Enquanto os preparativos avançavam, a equipe da cantora anunciou que Swift e Kelce fizeram uma doação de US$ 26 milhões para instituições beneficentes de Nova York e de outras regiões dos Estados Unidos durante a semana.

O Page Six também relatou que o casal promoveu uma recepção para cerca de 100 convidados na quinta-feira, 2, antecedendo uma festa principal prevista para reunir aproximadamente mil pessoas nesta sexta-feira, 3.

Nova York vive fim de semana movimentado

O casamento acontece em um dos períodos mais movimentados do calendário nova-iorquino. As comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, a chegada de grandes veleiros ao porto da cidade e o jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para domingo em Nova Jersey, ampliaram o fluxo de visitantes na região.

As altas temperaturas também influenciaram a rotina da cidade. Diante da onda de calor, o prefeito Zohran Mamdani declarou estado de emergência e aproveitou uma coletiva para fazer uma brincadeira sobre o casamento.

"Se por acaso você for se casar no Madison Square Garden, estará dentro de um ambiente climatizado. Acho que esse é um bom exemplo para toda a cidade", afirmou.

A Reuters confirmou ainda que uma empresa de organização de eventos obteve autorização para interditar ruas ao redor da arena entre quinta-feira, 2, e sábado, 4. As restrições afetaram a circulação de moradores e turistas, já que o Madison Square Garden fica sobre um dos principais centros de transporte público de Nova York.

O casamento mais aguardado dos Estados Unidos

Apelidada pela imprensa americana de "o casamento real dos Estados Unidos", a união entre Taylor Swift e Travis Kelce é considerada um dos eventos mais aguardados do universo das celebridades nos últimos anos.

O relacionamento começou em 2023, quando Kelce revelou em seu podcast que havia tentado entregar à cantora uma pulseira da amizade com seu número de telefone durante um show da turnê The Eras Tour. A tentativa não deu certo, mas a história ganhou repercussão e, pouco tempo depois, os dois passaram a se conhecer.

A primeira aparição pública aconteceu em setembro daquele ano, quando Taylor foi vista na suíte da família Kelce durante uma partida do Kansas City Chiefs. A partir dali, o casal passou a aparecer junto com frequência, tanto nos jogos da NFL quanto em eventos e viagens.

Durante a turnê mundial da cantora, Travis marcou presença em diversas apresentações, inclusive participando de uma performance no palco em Londres. Taylor também acompanhou momentos importantes da carreira do jogador, como a campanha que culminou na conquista do Super Bowl pelos Chiefs, em 2024.

O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do entretenimento. Desde então, fãs acompanham cada movimentação do casal à espera da grande cerimônia, que, segundo a imprensa internacional, está prestes a acontecer.