Como Taylor Swift transformou música em fortuna de R$ 10,04 bilhões

A cantora americana Taylor Swift acumula atualmente uma fortuna estimada em até US$ 2 bilhões, segundo dados recentes do ranking da Forbes.

O patrimônio foi construído principalmente com receitas de turnês, direitos autorais e valorização de seu catálogo musical.

A artista entrou para o grupo de bilionários em outubro de 2023, impulsionada pelos ganhos da turnê Eras Tour e pelo valor comercial de suas músicas.

Parte significativa da riqueza vem de quase US$ 1 bilhão acumulado com royalties e apresentações ao vivo, além de um catálogo musical avaliado em cerca de US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis.

Swift tornou-se a primeira musicista a atingir o status de bilionária principalmente com receitas diretamente ligadas à música — como composições, gravações e performances — sem depender de negócios paralelos como linhas de cosméticos ou marcas próprias.

A turnê que mudou a escala do negócio

A virada financeira ocorreu com a The Eras Tour, iniciada em março de 2023 e encerrada no fim de 2024. A turnê percorreu cinco continentes, reuniu mais de 10 milhões de espectadores e teve 149 apresentações com ingressos esgotados.

O projeto arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria, tornando-se a primeira turnê da história a ultrapassar essa marca. Estimativas da Bloomberg Economics indicam que o evento gerou impacto de aproximadamente US$ 4,3 bilhões no PIB dos Estados Unidos.

A demanda por ingressos para a etapa americana da turnê foi tão intensa que sobrecarregou o sistema da Ticketmaster, levando membros do Congresso dos Estados Unidos a questionarem a posição dominante da empresa na venda de ingressos para shows.

Além da bilheteria, a turnê também gerou receitas adicionais com a venda de produtos oficiais em estádios e plataformas digitais.

Filme e novos acordos comerciais

Swift ampliou o alcance financeiro do projeto ao lançar o filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour.

Produzido fora do modelo tradicional de estúdios, o longa arrecadou cerca de US$ 261 milhões nos cinemas, tornando-se o filme-concerto de maior bilheteria da história.

Posteriormente, os direitos de exibição em streaming foram vendidos para a plataforma Disney+ em um acordo estimado em mais de US$ 75 milhões.

Catálogo musical e regravações estratégicas

Outro eixo central da estratégia financeira foi o controle do próprio repertório. Após a venda de seus masters, Swift iniciou um projeto de regravação de seus primeiros álbuns, lançados como Taylor’s Version.

As novas versões lideraram paradas globais e reduziram o valor comercial das gravações originais.

Em maio de 2025, a cantora anunciou a recompra definitiva dos direitos de seus seis primeiros álbuns em um acordo estimado em US$ 360 milhões.

A partir desse movimento, passou a deter controle integral sobre gravações, videoclipes, filmes de shows e licenciamento comercial.

Receitas com álbuns e streaming

O álbum Midnights, lançado em 2022, gerou cerca de US$ 230 milhões em vendas. Já The Tortured Poets Department, de 2024, estreou com 2,61 milhões de unidades equivalentes na primeira semana e liderou a Billboard por 17 semanas.

Em outubro de 2025, Swift lançou The Life of a Showgirl, que registrou mais de 4 milhões de unidades vendidas na primeira semana, estabelecendo um novo recorde de vendas semanais na indústria musical.

Imóveis, equipe e filantropia

O patrimônio da artista inclui um portfólio imobiliário estimado em cerca de US$ 110 milhões, com propriedades em Nova York, Los Angeles, Nashville e Rhode Island.

Para logística de turnês e compromissos profissionais, Swift utiliza um jato particular Dassault. Um segundo avião foi vendido após críticas relacionadas ao impacto ambiental.

Durante a Eras Tour, a cantora distribuiu aproximadamente US$ 197 milhões em bônus para integrantes da equipe.

Caminhoneiros responsáveis pelo transporte da estrutura receberam pagamentos individuais de até US$ 100 mil.

Acompanhe tudo sobre a lista da Forbes 2026: