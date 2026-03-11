Como Taylor Swift transformou música em fortuna de R$ 10,04 bilhões

(Brooke Sutton /Getty Images)
Publicado em 11 de março de 2026 às 09h16.
A cantora americana Taylor Swift acumula atualmente uma fortuna estimada em até US$ 2 bilhões, segundo dados recentes do ranking da Forbes.
O patrimônio foi construído principalmente com receitas de turnês, direitos autorais e valorização de seu catálogo musical.
A artista entrou para o grupo de bilionários em outubro de 2023, impulsionada pelos ganhos da turnê Eras Tour e pelo valor comercial de suas músicas.
Parte significativa da riqueza vem de quase US$ 1 bilhão acumulado com royalties e apresentações ao vivo, além de um catálogo musical avaliado em cerca de US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis.
Swift tornou-se a primeira musicista a atingir o status de bilionária principalmente com receitas diretamente ligadas à música — como composições, gravações e performances — sem depender de negócios paralelos como linhas de cosméticos ou marcas próprias.
A virada financeira ocorreu com a The Eras Tour, iniciada em março de 2023 e encerrada no fim de 2024. A turnê percorreu cinco continentes, reuniu mais de 10 milhões de espectadores e teve 149 apresentações com ingressos esgotados.
O projeto arrecadou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria, tornando-se a primeira turnê da história a ultrapassar essa marca. Estimativas da Bloomberg Economics indicam que o evento gerou impacto de aproximadamente US$ 4,3 bilhões no PIB dos Estados Unidos.
A demanda por ingressos para a etapa americana da turnê foi tão intensa que sobrecarregou o sistema da Ticketmaster, levando membros do Congresso dos Estados Unidos a questionarem a posição dominante da empresa na venda de ingressos para shows.
Além da bilheteria, a turnê também gerou receitas adicionais com a venda de produtos oficiais em estádios e plataformas digitais.
Swift ampliou o alcance financeiro do projeto ao lançar o filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour.
Produzido fora do modelo tradicional de estúdios, o longa arrecadou cerca de US$ 261 milhões nos cinemas, tornando-se o filme-concerto de maior bilheteria da história.
Posteriormente, os direitos de exibição em streaming foram vendidos para a plataforma Disney+ em um acordo estimado em mais de US$ 75 milhões.
Outro eixo central da estratégia financeira foi o controle do próprio repertório. Após a venda de seus masters, Swift iniciou um projeto de regravação de seus primeiros álbuns, lançados como Taylor’s Version.
As novas versões lideraram paradas globais e reduziram o valor comercial das gravações originais.
Em maio de 2025, a cantora anunciou a recompra definitiva dos direitos de seus seis primeiros álbuns em um acordo estimado em US$ 360 milhões.
A partir desse movimento, passou a deter controle integral sobre gravações, videoclipes, filmes de shows e licenciamento comercial.
O álbum Midnights, lançado em 2022, gerou cerca de US$ 230 milhões em vendas. Já The Tortured Poets Department, de 2024, estreou com 2,61 milhões de unidades equivalentes na primeira semana e liderou a Billboard por 17 semanas.
Em outubro de 2025, Swift lançou The Life of a Showgirl, que registrou mais de 4 milhões de unidades vendidas na primeira semana, estabelecendo um novo recorde de vendas semanais na indústria musical.
O patrimônio da artista inclui um portfólio imobiliário estimado em cerca de US$ 110 milhões, com propriedades em Nova York, Los Angeles, Nashville e Rhode Island.
Para logística de turnês e compromissos profissionais, Swift utiliza um jato particular Dassault. Um segundo avião foi vendido após críticas relacionadas ao impacto ambiental.
Durante a Eras Tour, a cantora distribuiu aproximadamente US$ 197 milhões em bônus para integrantes da equipe.
Caminhoneiros responsáveis pelo transporte da estrutura receberam pagamentos individuais de até US$ 100 mil.