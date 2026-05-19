Turnê de Harry Styles em Londres terá impacto bilionário na economia britânica

Harry Styles: série de 12 shows em Wembley deve movimentar mais de R$ 7 bilhões na economia britânica, segundo estudo do Barclays. (Gareth Cattermole/Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 12h38.
Os 12 shows de Harry Styles no estádio Wembley Stadium, marcados para junho, devem gerar um impacto econômico de 1,06 bilhão de libras — cerca de R$ 7,1 bilhões na cotação atual —, segundo estudo divulgado nesta terça-feira pelo Barclays.
De acordo com o levantamento, os fãs do cantor britânico pretendem gastar, em média, 981 libras (aproximadamente R$ 6,5 mil) durante a experiência dos shows, incluindo ingressos, hospedagem, transporte e roupas.
O valor estimado pelo Barclays é semelhante ao impacto econômico calculado anteriormente para as apresentações da Taylor Swift no Reino Unido durante a “Eras Tour”, além da turnê de reunião da banda Oasis.
Segundo o estudo, o maior gasto médio dos fãs continua sendo o ingresso, com valor estimado em 143 libras (cerca de R$ 960). Em seguida aparecem hospedagem, com média de 141 libras, e transporte, com 103 libras.
A série de apresentações também representa um recorde de shows consecutivos no Wembley para o artista.
A carreira do cantor começou a ganhar projeção em 2010, quando participou do programa The X Factor. Inicialmente inscrito como artista solo, acabou integrado ao grupo One Direction, formado por mais quatro participantes do programa.
Mesmo terminando a competição em terceiro lugar, a banda assinou contrato com a gravadora Syco Music, de Simon Cowell, e se transformou em um fenômeno global. O álbum de estreia, “Up All Night”, liderou vendas no Reino Unido e nos Estados Unidos, enquanto o grupo consolidava a popularidade mundial com turnês e apresentações como a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.
Após a pausa do One Direction, em 2016, Styles iniciou carreira solo. O primeiro álbum, “Harry Styles”, lançado em 2017, estreou no topo das paradas impulsionado pelo single “Sign of the Times”. Em seguida vieram “Fine Line”, de 2019 — que inclui o hit “Watermelon Sugar” — e “Harry’s House”, de 2022, puxado pelo sucesso global “As It Was”.
O disco “Harry’s House” rendeu ao artista três Grammys, incluindo Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.
Em 2026, o cantor lançou o quarto álbum de estúdio, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, apresentado ao público com o single “Aperture”.
A nova turnê “Together, Together” terá 67 apresentações em sete cidades e inclui uma passagem histórica pelo Wembley Stadium.
No Brasil, a alta demanda levou ao anúncio de quatro apresentações no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.
Os shows terão abertura da banda Fcukers e marcam o retorno do cantor ao Brasil após quase três anos.