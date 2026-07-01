A história do Madison Square Garden, provável local do casamento de Taylor Swift

Taylor Swift já promoveu celebrações marcantes em datas de Quatro de Julho, mas os rumores mais recentes indicam algo grandioso. Reportagens apontam que a cantora e o noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, planejam celebrar o casamento no Madison Square Garden, em Nova York, durante o feriado deste ano.

A associação da arena costuma remeter ao basquete, casa do atual campeão da NBA, o New York Knicks, e não a cerimônias de casamento. Ainda assim, segundo o jornal The New York Times, um encontro mais reservado está previsto para o dia 2 de julho, com cerca de mil convidados esperados na arena no dia seguinte. Hotéis na região da Times Square já estariam sendo reservados por companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs, time do jogador na liga.

Outros eventos privados na história do espaço

Registro do pedido de noivado entre Taylor Swift e Travis Kelce, publicado pelo casal nas redes sociais (Instagram/Reprodução)

Caso a cerimônia realmente aconteça no local de cerca de 76 mil metros quadrados, não seria a primeira vez que o Madison Square Garden recebe um casamento de celebridade. O músico Sly Stone se casou com Kathy Silva na arena em 1974, diante de mais de 20 mil pessoas. A cerimônia aconteceu durante um show já programado e foi seguida por uma recepção no hotel Waldorf-Astoria.

Há também um precedente de festas privadas que tomaram conta do espaço. Em 1957, o produtor Mike Todd organizou uma celebração televisionada no Madison Square Garden para marcar o primeiro aniversário do filme Around the World in 80 Days, vencedor do Oscar. Sua esposa, a atriz Elizabeth Taylor, nome que inspirou uma música de Swift, esteve presente e cortou um bolo de mais de quatro metros de altura durante o evento. Todd foi o terceiro dos sete maridos de Taylor; o casamento durou 13 meses e terminou com a morte dele em um acidente aéreo. Durante a festa, o jornalista Walter Cronkite relembrou, em entrevista à rádio NPR em 2004, que teria ocorrido uma confusão envolvendo comida entre os convidados.

Localização e capacidade da arena

Vista aérea do Madison Square Garden, construído sobre a Penn Station, no coração de Manhattan, em Nova York (Divulgação)

O Madison Square Garden fica na 4 Pennsylvania Plaza, entre as ruas 31 e 33 e as avenidas Sétima e Oitava, em Manhattan. Está localizado diretamente acima da Penn Station, o que facilita o acesso por trens Amtrak, NJ Transit, Long Island Rail Road, ônibus da MTA e pelas linhas de metrô 1, 2, 3, A, C e E. As linhas B, D, F, M, N, Q, R e PATH têm estações a cerca de um quarteirão de distância.

A arena comporta aproximadamente 19,5 mil pessoas, segundo informações de locação do próprio espaço. O número final varia conforme o tipo de evento, devido a ajustes técnicos de produção. Em jogos de hóquei, a capacidade chega a 18.006 pessoas; em partidas de basquete, a 19.812, conforme reportagem da revista New York sobre a reforma de 2013.

Propriedade e histórico do edifício

Interior do Madison Square Garden, que tem capacidade para cerca de 19,5 mil pessoas (Divulgação)

O Madison Square Garden pertence à Madison Square Garden Entertainment Corp., sob liderança do presidente executivo James L. Dolan, que também comanda o New York Knicks e o New York Rangers através da Madison Square Garden Sports.

A arena já teve quatro versões ao longo da história. A primeira foi aberta por William Vanderbilt em 1879, na região da Madison Square, em Manhattan. Apesar de sediar atrações como o circo de P.T. Barnum, o espaço operava no prejuízo e foi demolido em 1889. Uma segunda versão, projetada por Stanford White, foi erguida no ano seguinte e demolida em 1925, dando lugar ao New York Life Building. White foi assassinado em 1906, dentro de um teatro que ele próprio havia projetado.

A terceira versão da arena foi inaugurada em 1925, na 50th Street com a Eighth Avenue, e se tornou lucrativa rapidamente. Em 1968, foi substituída pela atual estrutura circular, construída sobre a Penn Station, com custo superior a 100 milhões de dólares à época, equivalente a cerca de R$ 540 milhões em valores corrigidos.

Palco de momentos históricos

Além de sediar os jogos do Knicks e do Rangers, o Madison Square Garden já recebeu momentos marcantes da cultura americana. Foi lá que Marilyn Monroe cantou parabéns ao presidente John F. Kennedy em 1962, que Muhammad Ali e Joe Frazier protagonizaram a luta apelidada de "Luta do Século", em 1971, e que o Concert for New York City foi realizado após os ataques de 11 de setembro.

A arena também já sediou quatro Convenções Nacionais Democratas e uma Convenção Nacional Republicana. Entre os artistas que já se apresentaram no local estão Elvis Presley, Frank Sinatra, Billy Joel, Madonna e a própria Taylor Swift.