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Rock In Rio anuncia Venda Extraordinária: saiba como conseguir ingressos

Festival anunciou uma venda extraordinária de ingressos remanescentes para todas as datas da edição de 2026, com bilheteria aberta a partir de 6 de agosto.

Rock in Rio: festival recebe grandes nomes internacionais para edição de 2026 (Mateus Omena/Divulgação)

Rock in Rio: festival recebe grandes nomes internacionais para edição de 2026 (Mateus Omena/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h28.

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O Rock in Rio anunciou uma venda de ingressos extraordinária para todos os dias da edição de 2026. A nova rodada de ingressos vai começar no dia 6 de agosto, às 12 horas.

De acordo com a nota publicada pela organização, essa será a última chance de adquirir entradas para o evento por meio dos canais oficiais. Os ingressos comercializados nesta etapa são remanescentes da venda geral de junho, compras não finalizadas ou transações canceladas.

Quando comprar ingressos para o Rock in Rio?

Os ingressos da venda extraordinária do Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de agosto, a partir das 12 horas.

Onde comprar ingressos para o Rock in Rio?

Os fãs que quiserem aproveitar a última oportunidade para comprar ingressos para o Rock in Rio podem adquirir entradas pelo site da Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o Rock in Rio?

Os ingressos custam entre R$ 435 para meia-entrada e R$ 870 a inteira. Clientes Itaú têm desconto e pagam R$ 739,50 na modalidade "Gramado".

Confira a programaçãodo Rock in Rio:

  • 4 de Setembro (Sexta)
      • Palco Mundo: Foo Fighters, Rise Against, The Hives, Nova Twins.
      • Palco Sunset: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas convidam Biquíni, Di Ferrero. 

  • 5 de Setembro (Sábado)
      • Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura.
      • Palco Sunset: Bad Omens, Poppy, Black Pantera convida Nervosa, Malvada convida Day Limns. 

  • 6 de Setembro (Domingo)
      • Palco Mundo: Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly, Barão Vermelho (formação original).
      • Palco Sunset: Ne-Yo, Jota Quest (toca Tim Maia), BaianaSystem, Calema. 

  • 7 de Setembro (Segunda)
      • Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza convida Roberto Menescal.
      • Palco Sunset: Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes, Vanessa da Mata convida Rubel. 

  • 11 de Setembro (Sexta)
      • Palco Mundo: Stray Kids, Hwasa, Alok, Nexz.
      • Palco Sunset: Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin convida Duquesa, Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara. 

  • 12 de Setembro (Sábado)
      • Palco Mundo: Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio.
      • Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes + Orquestra Brasileira, Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum, Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago. 

  • 13 de Setembro (Domingo)
    • Palco Mundo: Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo.
    • Palco Sunset: Zara Larsson, Marina Sena convida Céu, Joelma convida Viviane Batidão, Carol Biazin convida Joyce Alane.
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