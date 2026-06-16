Taylor Swift vale ouro? Assento usado pela cantora na NBA é vendido por R$ 38 mil

Taylor Swift: Item utilizado pela artista durante um jogo entre Cavaliers e Knicks se tornou o destaque de um leilão de memorabilia esportiva (AL BELLO /AFP)
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Publicado em 16 de junho de 2026 às 23h26.
Uma cadeira utilizada por Taylor Swift durante uma partida dos playoffs da NBA se tornou um item de colecionador altamente disputado nos Estados Unidos. Segundo o The Athletic, do New York Times, o assento foi leiloado por US$ 7 mil, cerca de R$ 38 mil na cotação atual, e acabou sendo o objeto mais valioso da ação promovida pelo Cleveland Cavaliers em parceria com a empresa especializada The Realest.
A cadeira foi usada pela cantora durante o Jogo 3 da série entre o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks, disputado na Rocket Arena. Embora pareça um item comum, o assento ganhou valor graças à presença da artista, uma das personalidades mais influentes do entretenimento mundial.
Segundo os organizadores, todos os itens passaram por um processo de autenticação para comprovar sua origem, aumentando o interesse de fãs e colecionadores.
O assento utilizado por Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, também foi colocado à venda, mas alcançou um valor bem menor: US$ 1.405. Outras cadeiras usadas por celebridades presentes aos jogos também foram leiloadas. Entre elas estavam os assentos ocupados por Timothée Chalamet e Kylie Jenner, que foram arrematados por pouco mais de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,1 mil) cada, valores bem inferiores aos alcançados pelo assento associado a Taylor Swift.
Curiosamente, os anúncios do leilão não mencionavam diretamente os nomes de Taylor Swift e Travis Kelce. Para evitar questões relacionadas a direitos de imagem, os organizadores optaram por descrições indiretas.
Taylor foi apresentada como "uma das maiores artistas da música mundial e vencedora de 14 Grammys", enquanto Kelce foi descrito como campeão do Super Bowl e natural de Cleveland Heights.
A repercussão da venda surpreendeu até mesmo os responsáveis pela iniciativa. Chris Kaiser, diretor de marketing do Cleveland Cavaliers, admitiu que não esperava tamanha atenção em torno do leilão.