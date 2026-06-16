Taylor Swift vale ouro? Assento usado pela cantora na NBA é vendido por R$ 38 mil

Uma cadeira utilizada por Taylor Swift durante uma partida dos playoffs da NBA se tornou um item de colecionador altamente disputado nos Estados Unidos. Segundo o The Athletic, do New York Times, o assento foi leiloado por US$ 7 mil, cerca de R$ 38 mil na cotação atual, e acabou sendo o objeto mais valioso da ação promovida pelo Cleveland Cavaliers em parceria com a empresa especializada The Realest.

Assento comum virou peça rara

A cadeira foi usada pela cantora durante o Jogo 3 da série entre o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks, disputado na Rocket Arena. Embora pareça um item comum, o assento ganhou valor graças à presença da artista, uma das personalidades mais influentes do entretenimento mundial.

Segundo os organizadores, todos os itens passaram por um processo de autenticação para comprovar sua origem, aumentando o interesse de fãs e colecionadores.

Valor supera o de outras celebridades

O assento utilizado por Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, também foi colocado à venda, mas alcançou um valor bem menor: US$ 1.405. Outras cadeiras usadas por celebridades presentes aos jogos também foram leiloadas. Entre elas estavam os assentos ocupados por Timothée Chalamet e Kylie Jenner, que foram arrematados por pouco mais de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,1 mil) cada, valores bem inferiores aos alcançados pelo assento associado a Taylor Swift.

Curiosamente, os anúncios do leilão não mencionavam diretamente os nomes de Taylor Swift e Travis Kelce. Para evitar questões relacionadas a direitos de imagem, os organizadores optaram por descrições indiretas.

Taylor foi apresentada como "uma das maiores artistas da música mundial e vencedora de 14 Grammys", enquanto Kelce foi descrito como campeão do Super Bowl e natural de Cleveland Heights.

A repercussão da venda surpreendeu até mesmo os responsáveis pela iniciativa. Chris Kaiser, diretor de marketing do Cleveland Cavaliers, admitiu que não esperava tamanha atenção em torno do leilão.