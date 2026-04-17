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Vem Oscar aí? Selena Gomez estrelará novo filme do diretor de 'O Brutalista'

Após papel de destaque no polêmico 'Emilia Pérez', Gomez voltará às telonas com 'The Origin of the World', de acordo com jornalista

Selena Gomez: atriz foi destaque em 'Emilia Perez' de 2023 (Rare Beauty/Reprodução)

Selena Gomez: atriz foi destaque em 'Emilia Perez' de 2023 (Rare Beauty/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h01.

A artista Selena Gomez, conhecida por sua carreira pop e por papéis como Alex Russo em "Os Feiticeiros de Waverly Place", pode voltar ao circuito do Oscar em breve.

Após ter papel de destaque no polêmico "Emilia Pérez", indicado a 13 Oscars em 2025, Selena será a estrela do novo longa de Brady Colbert, diretor de "O Brutalista", indicado a 11 Oscars no mesmo ano.

A informação foi divulgada pelo jornalista Jeff Sneider em seu site The InSneider durante a cobertura da CinemaCon, em Las Vegas.

Quase quatro horas de duração

O nome do projeto é "The Origin of the World" ("A Origem do Mundo", em tradução livre), que ainda está em pré-produção e não tem um estúdio definido.

De acordo com Sneider, o roteiro conta com 200 páginas e uma duração que pode chegar a quatro horas. Corbet não é estranho a filmes com longas durações, "O Brutalista" é um filme de 3 horas e 35 minutos, com direito a uma pausa no meio.

O projeto deve ser filmado em Portugal e na África do Sul, em película 65mm.

Sobre o que será o longa?

Sneider afirma que o longa será um faroeste de proporções épicas. A trama cobre 150 anos de imigrações na Califórnia, desde o século XIX até os dias atuais.

O filme também vai explorar temas como misticismo americano e ocultismo, de acordo com o site Omelete.

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