Vem Oscar aí? Selena Gomez estrelará novo filme do diretor de 'O Brutalista'

A artista Selena Gomez, conhecida por sua carreira pop e por papéis como Alex Russo em "Os Feiticeiros de Waverly Place", pode voltar ao circuito do Oscar em breve.

Após ter papel de destaque no polêmico "Emilia Pérez", indicado a 13 Oscars em 2025, Selena será a estrela do novo longa de Brady Colbert, diretor de "O Brutalista", indicado a 11 Oscars no mesmo ano.

A informação foi divulgada pelo jornalista Jeff Sneider em seu site The InSneider durante a cobertura da CinemaCon, em Las Vegas.

Quase quatro horas de duração

O nome do projeto é "The Origin of the World" ("A Origem do Mundo", em tradução livre), que ainda está em pré-produção e não tem um estúdio definido.

De acordo com Sneider, o roteiro conta com 200 páginas e uma duração que pode chegar a quatro horas. Corbet não é estranho a filmes com longas durações, "O Brutalista" é um filme de 3 horas e 35 minutos, com direito a uma pausa no meio.

O projeto deve ser filmado em Portugal e na África do Sul, em película 65mm.

Sobre o que será o longa?

Sneider afirma que o longa será um faroeste de proporções épicas. A trama cobre 150 anos de imigrações na Califórnia, desde o século XIX até os dias atuais.

O filme também vai explorar temas como misticismo americano e ocultismo, de acordo com o site Omelete.