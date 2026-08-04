Novo livro de 'Guerreiras do K-Pop' revela bastidores inéditos da animação

Os fãs de "Guerreiras do K-Pop" poderão conhecer em detalhes o processo criativo por trás da animação da Netflix com o lançamento de "The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition". O livro chega às livrarias em 8 de setembro e reúne mais de 500 artes conceituais, além de esboços, estudos de personagens e comentários sobre o desenvolvimento visual do filme.

Escrito por Tracey Miller-Zarneke, o volume tem 144 páginas e apresenta desde os primeiros rascunhos até os designs finais dos personagens e cenários, de acordo com informações da Variety.

A publicação também explora as principais referências culturais utilizadas pela equipe de produção, incluindo mitologia coreana, xamanismo, manhwa, anime e grupos reais de K-pop.

Além do conteúdo exclusivo, a edição de luxo conta com acabamento especial. As bordas das páginas recebem detalhes holográficos inspirados no Honmoon, a barreira sobrenatural protegida pelo grupo Huntr/x ao longo da história.

Bastidores de 'Guerreiras do K-Pop'

Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, "Guerreiras do K-Pop" acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo feminino Huntr/x. Enquanto brilham nos palcos como estrelas do K-pop, elas levam uma vida secreta combatendo demônios que ameaçam a humanidade.

Na trama, as protagonistas enfrentam os Saja Boys, uma boy band rival que esconde uma identidade demoníaca e representa a maior ameaça já encarada pelo trio.

O novo livro amplia esse universo ao mostrar como personagens, figurinos, criaturas e cenários foram desenvolvidos durante a produção da animação.

Capa do livro "The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition". Foto: Divulgação

Livro faz parte da expansão da franquia

Lançado pela Netflix em junho de 2025, "Guerreiras do K-Pop" se tornou uma das franquias de maior sucesso da plataforma. O desempenho da animação impulsionou a expansão da marca para outras mídias e produtos.

Além da sequência já confirmada, novamente com Maggie Kang e Chris Appelhans na direção, a franquia também ganhou uma linha de produtos licenciados, incluindo bonecos, roupas, calçados, itens colecionáveis e quadrinhos. Um box oficial em quadrinhos também está previsto para chegar ao mercado em novembro, segundo o portal.