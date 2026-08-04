Novo livro de 'Guerreiras do K-Pop' revela bastidores inéditos da animação

'Guerreiras do K-Pop': livro reúne mais de 500 artes conceituais e revela detalhes inéditos da produção da animação. (Netflix/Sony/Divulgação)
Redatora
Publicado em 4 de agosto de 2026 às 15h54.
Os fãs de "Guerreiras do K-Pop" poderão conhecer em detalhes o processo criativo por trás da animação da Netflix com o lançamento de "The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition". O livro chega às livrarias em 8 de setembro e reúne mais de 500 artes conceituais, além de esboços, estudos de personagens e comentários sobre o desenvolvimento visual do filme.
Escrito por Tracey Miller-Zarneke, o volume tem 144 páginas e apresenta desde os primeiros rascunhos até os designs finais dos personagens e cenários, de acordo com informações da Variety.
A publicação também explora as principais referências culturais utilizadas pela equipe de produção, incluindo mitologia coreana, xamanismo, manhwa, anime e grupos reais de K-pop.
Além do conteúdo exclusivo, a edição de luxo conta com acabamento especial. As bordas das páginas recebem detalhes holográficos inspirados no Honmoon, a barreira sobrenatural protegida pelo grupo Huntr/x ao longo da história.
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, "Guerreiras do K-Pop" acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo feminino Huntr/x. Enquanto brilham nos palcos como estrelas do K-pop, elas levam uma vida secreta combatendo demônios que ameaçam a humanidade.
Na trama, as protagonistas enfrentam os Saja Boys, uma boy band rival que esconde uma identidade demoníaca e representa a maior ameaça já encarada pelo trio.
O novo livro amplia esse universo ao mostrar como personagens, figurinos, criaturas e cenários foram desenvolvidos durante a produção da animação.
Lançado pela Netflix em junho de 2025, "Guerreiras do K-Pop" se tornou uma das franquias de maior sucesso da plataforma. O desempenho da animação impulsionou a expansão da marca para outras mídias e produtos.
Além da sequência já confirmada, novamente com Maggie Kang e Chris Appelhans na direção, a franquia também ganhou uma linha de produtos licenciados, incluindo bonecos, roupas, calçados, itens colecionáveis e quadrinhos. Um box oficial em quadrinhos também está previsto para chegar ao mercado em novembro, segundo o portal.