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Fase de grupos copa 2026

Neymar repete roteiro de 2012 e 2013 e usa jatinho para jogar pelo Santos

Após participar de evento beneficente em São Paulo, atacante viajará para Belém no mesmo dia da decisão contra o Remo pela Copa do Brasil

Neymar: jogador é a esperança do Santos na Copa do Brasil (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Neymar: jogador é a esperança do Santos na Copa do Brasil (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 15h50.

Neymar precisou repetir uma rotina que já viveu em outros momentos da carreira para estar em campo pelo Santos. Depois de participar do leilão beneficente em comemoração aos 11 anos do Instituto Neymar Jr., realizado em São Paulo, o camisa 10 viajou de jatinho particular para Belém e se juntou ao elenco santista para a decisão contra o Remo, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona chamou atenção nos últimos dias, mas não será novidade para o atacante. Em outras oportunidades, Neymar também utilizou aeronaves privadas para conciliar compromissos pessoais com partidas do Peixe, vivendo finais bem diferentes em cada uma delas.

Neymar minimiza desgaste da viagem

Apesar de admitir que a logística é cansativa, Neymar afirmou que está acostumado a esse tipo de situação por conta dos anos atuando no futebol europeu e pela Seleção Brasileira.

O atacante destacou que passou grande parte da carreira viajando no dia dos jogos e garantiu estar totalmente à disposição da comissão técnica para a partida em Belém.

A expectativa é que ele esteja entre os relacionados para o duelo decisivo após o empate sem gols no confronto de ida, disputado na Vila Belmiro.

2012: viagem longa e atuação decisiva

A primeira situação semelhante aconteceu em agosto de 2012. Após defender a Seleção Brasileira em amistoso contra a Suécia, em Estocolmo, Neymar embarcou em um jatinho rumo a Florianópolis para se juntar ao Santos antes da partida contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o desgaste da viagem, o atacante foi titular, marcou um golaço e comandou a vitória santista por 3 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli.

2013: a despedida do Santos

Menos de um ano depois, Neymar voltou a recorrer a um voo particular para defender o Santos.

Na ocasião, o atacante participou do casamento de Paulo Henrique Ganso, em Caraguatatuba, e depois seguiu para Brasília para disputar sua última partida antes da transferência para o Barcelona.

O camisa 11 chegou a tempo de entrar em campo contra o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, mas não conseguiu balançar as redes no empate por 0 a 0. Após o apito final, deixou o gramado emocionado, encerrando sua primeira passagem pelo clube.

Torcida espera repetir roteiro de 2012

Agora, mais de uma década depois, Neymar volta a utilizar um jatinho para cumprir um compromisso com o Santos.

A diferença é que, desta vez, o contexto envolve uma decisão de Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no primeiro jogo, o Peixe precisa vencer o Remo para garantir vaga nas quartas de final, e a torcida espera que a história se aproxime mais da atuação decisiva de 2012 do que da despedida melancólica de 2013.

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