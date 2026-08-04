O sucesso continua: 'O Diabo Veste Prada 2' estreia com 15,2 milhões de visualizações no streaming

"O Diabo Veste Prada 2" trocou as passarelas dos cinemas pelo streaming, mantendo o mesmo ritmo de sucesso. A sequência estrelada por Meryl Streep e Anne Hathaway registrou 15,2 milhões de visualizações globais em seus primeiros cinco dias no Disney+ e Hulu, segundo dados da própria Disney.

O resultado transforma "O Diabo Veste Prada 2" na maior estreia de um filme live-action no Disney+ e Hulu desde "Deadpool & Wolverine", lançado no streaming em novembro de 2024. O longa da Marvel registrou 19,4 milhões de visualizações globais em seus primeiros seis dias.

O desempenho também colocou "O Diabo Veste Prada 2" à frente de "Lilo & Stitch". O remake live-action havia alcançado 14,3 milhões de visualizações globais no Disney+ durante seus primeiros cinco dias disponível na plataforma.

Sucesso começou nos cinemas

A estreia no streaming prolonga uma trajetória que começou forte nas bilheterias. "O Diabo Veste Prada 2" arrecadou US$ 220,6 milhões nos Estados Unidos e US$ 691,4 milhões mundialmente, com um orçamento de US$ 100 milhões.

O desempenho internacional também ajudou o filme a superar a abertura global de "Thunderbolts", da Marvel, que havia iniciado sua passagem pelos cinemas com US$ 160 milhões ao redor do mundo.

A sequência chegou quase 20 anos depois de "O Diabo Veste Prada", lançado em 2006, e trouxe de volta quatro dos principais nomes do elenco original: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel.

Miranda e Andy estão de volta

Na nova história, Andy retorna ao universo da revista Runway enquanto Miranda enfrenta as transformações do mercado editorial e o declínio da mídia impressa.

O elenco também ganhou nomes como Simone Ashley, B. J. Novak, Lucy Liu, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Caleb Hearon e Rachel Bloom.