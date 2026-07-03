Madison Square Garden: quanto custa alugar a arena do casamento de Taylor Swift?

Poucos lugares no mundo carregam tanto prestígio quanto o Madison Square Garden. Palco de finais da NBA, grandes lutas de boxe, shows históricos e eventos internacionais, a arena também entrou para o centro das atenções por sediar o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. O luxo da celebração impressiona, mas o preço para reservar o espaço chama ainda mais atenção.

O aluguel começa na casa do milhão

Segundo o TMZ, reservar o Madison Square Garden para um evento privado custa cerca de US$ 1 milhão, valor equivalente a aproximadamente R$ 5,4 milhões na cotação atual. Esse montante contempla o uso da arena, mas representa apenas o ponto de partida para produções desse porte.

Como o casamento acontece durante o feriado da Independência dos Estados Unidos, em um dos períodos mais movimentados de Nova York, a logística também se tornou um dos maiores desafios da organização.

Segurança eleva ainda mais a conta

A estrutura de segurança preparada para o evento também pesa no orçamento. Ainda de acordo com o TMZ, cerca de 120 agentes foram contratados exclusivamente para reforçar o esquema de proteção, com custo aproximado de US$ 160 mil, cerca de R$ 870 mil.

Além disso, o entorno da arena recebeu bloqueios de ruas, controle de acesso e medidas especiais para garantir a privacidade dos convidados.

Flores, iluminação e produção milionária

A transformação do Madison Square Garden em um espaço para casamento exige uma operação comparável à de grandes turnês internacionais.

A CNN Money estima que somente a iluminação personalizada custe cerca de US$ 650 mil, enquanto a decoração floral pode alcançar US$ 500 mil, segundo o Today e o Cosmopolitan. Somados ao buffet, produção, cenografia, equipe técnica, entretenimento e demais serviços, especialistas calculam que a cerimônia tenha um orçamento entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 81 milhões a R$ 108 milhões.

Uma arena preparada para grandes espetáculos

Inaugurado em 1968, o Madison Square Garden é considerado um dos espaços de entretenimento mais famosos do planeta. Com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, o local recebe partidas da NBA e da NHL, grandes premiações, shows e apresentações de artistas consagrados.

Taylor Swift possui uma relação histórica com a arena, onde realizou diversos shows ao longo da carreira. A escolha do espaço para o casamento reforça a importância simbólica do local e amplia ainda mais sua reputação como palco de eventos que marcam a cultura pop.

O casamento mais aguardado dos Estados Unidos

Apelidada pela imprensa americana de "o casamento real dos Estados Unidos", a união entre Taylor Swift e Travis Kelce é considerada um dos eventos mais aguardados do universo das celebridades nos últimos anos.

O relacionamento começou em 2023, quando Kelce revelou em seu podcast que havia tentado entregar à cantora uma pulseira da amizade com seu número de telefone durante um show da turnê The Eras Tour. A tentativa não deu certo, mas a história ganhou repercussão e, pouco tempo depois, os dois passaram a se conhecer.

A primeira aparição pública aconteceu em setembro daquele ano, quando Taylor foi vista na suíte da família Kelce durante uma partida do Kansas City Chiefs. A partir dali, o casal passou a aparecer junto com frequência, tanto nos jogos da NFL quanto em eventos e viagens.

Durante a turnê mundial da cantora, Travis marcou presença em diversas apresentações, inclusive participando de uma performance no palco em Londres. Taylor também acompanhou momentos importantes da carreira do jogador, como a campanha que culminou na conquista do Super Bowl pelos Chiefs, em 2024.

O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do entretenimento. Desde então, fãs acompanham cada movimentação do casal à espera da grande cerimônia, que, segundo a imprensa internacional, está prestes a acontecer.