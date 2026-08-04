Serj Tankian, vocalista do System of a Down, diz que baterista se arrependeu de votar em Trump

Serj Tankian, vocalista do System of a Down, afirmou em entrevista à Rolling Stone Itália que John Dolmayan, baterista da banda e também seu cunhado, não é mais apoiador de Donald Trump.

A mudança chama atenção porque Dolmayan sempre foi um dos nomes mais abertos do meio musical em defender o republicano. Ele votou em Trump nas três disputas mais recentes (2016, 2020 e 2024) e nunca escondeu isso publicamente.

"Posso dizer que o verbo 'era' está correto", disse Tankian, ao ser questionado sobre o apoio do colega de banda.

Segundo ele, Dolmayan também teria se desgastado com o republicano, assim como parte do eleitorado.

Tankian evitou se colocar como porta-voz das posições políticas do baterista, mas aproveitou para lembrar que a relação de Dolmayan com a política já foi diferente no passado, já que antes de apoiar Trump ele votou em Barack Obama.

"As pessoas mudam", resumiu o vocalista, citando ainda armênios de Los Angeles que também se arrependeram do voto em Trump.

Diferença ideológica

A diferença ideológica entre os dois nunca foi segredo. Em 2020, o próprio Dolmayan já havia comentado nas redes sociais que ele e Tankian têm visões "muito divergentes", mas que isso nunca impediu o respeito mútuo dentro da banda.

O caso ganha outra camada por conta de os dois serem cunhados, e Tankian relatou que os filhos de ambos convivem regularmente e frequentam as mesmas reuniões de família. Para ele, as divergências políticas tornam a relação "mais difícil", mas não abalam o laço construído ao longo de mais de três décadas de carreira e uma origem armênia compartilhada.

"Certamente não sou a única pessoa no mundo que tem um cunhado com visões políticas diferentes. Acontece com muita gente. Mesmo assim, isso não nos impede de fazer o que realmente fazemos: amar um ao outro", disse.