Ed Sheeran fará show no Brasil em 2026, diz jornal

O artista pop Ed Sheeran voltará ao Brasil neste ano. O britânico se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, em dezembro, de acordo com a coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

O jornalista José Norberto Flesch já havia divulgado em janeiro que Sheeran fará shows no Brasil no final no ano.

Ed Sheeran se prepara para fazer shows no Brasil em novembro / dezembro. Mais informações em breve! — José Norberto Flesch (@jnflesch) January 17, 2026

Os sites de bilheteria e o artista ainda não confirmaram as informações.

Quando será o show do Ed Sheeran no Brasil?

De acordo com as informações da Folha, o show ocorrerá no dia 5 de dezembro.

Sheeran virá com apoio do banco Santander em parceria com a produtora Move Concerts.

Quando abrem as vendas do show do Ed Sheeran no Brasil?

As vendas de ingressos já começam na próxima semana, segundo a Folha.

A pré-venda abarcará apenas clientes Santander. A categoria Alta Renda já terá acesso aos ingressos no dia 4 de maio, enquanto os demais clientes poderão acessar a bilheteria no dia 5 de maio.

A venda geral, por sua vez, começa no dia 6 de maio.

Como comprar ingressos para o show do Ed Sheeran no Brasil?

Os ingressos estarão disponíveis na plataforma da Eventim, de acordo com as informações da Folha.

'Loop Tour'

A nova apresentação de Sheeran no Brasil fará parte da turnê "Loop" do cantor. Até o momento, já foram confirmados pelo site oficial do artista datas de apresentações entre maio e dezembro de 2026, sem a presença de São Paulo na lista oficial.

A turnê divulga o álbum "Play" de Ed Sheeran. Lançado em 2025, o projeto conta com as faixas "Azizam", "A Little More" e "Symmetry". Além do novo álbum, o repertório do artista conta com grandes hits como "Shape of You", "Thinking Out Loud" e "Perfect".