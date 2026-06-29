Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce pode parar Nova York; veja o que foi revelado

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce pode acontecer nos próximos dias em um dos endereços mais famosos de Nova York. Diversos indícios apontam para uma cerimônia no Madison Square Garden, embora o casal ainda não tenha confirmado oficialmente a data ou o local.

Casamento pode transformar Nova York em centro das atenções

A possível cerimônia acontece em um fim de semana movimentado para a cidade. Além das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, Nova York também receberá turistas por causa da Copa do Mundo de 2026, aumentando ainda mais a expectativa em torno do evento.

O Madison Square Garden surge como um local capaz de oferecer privacidade e infraestrutura para um evento desse porte. A arena costuma receber grandes shows e competições esportivas, mas permanece sem programação pública no período em que o casamento é especulado.

Amy Adams revela como ajudou a salvar homem esfaqueado durante passeio em família Antes dos rumores ganharem força, a CNN confirmou com fontes da prefeitura e da polícia de Nova York que uma empresa especializada na organização de casamentos protocolou um pedido de autorização para realizar um evento nas proximidades do Madison Square Garden entre os dias 2 e 4 de julho. A documentação prevê uma estrutura para centenas de convidados, enquanto fontes ouvidas pelo The New York Times afirmam que o planejamento também inclui uma celebração mais reservada para cerca de 100 pessoas, seguida por uma festa maior com aproximadamente mil convidados. Ainda segundo a CNN, fontes policiais confirmaram que o pedido faz parte dos preparativos para o possível casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. Um funcionário da prefeitura explicou que a solicitação foi encaminhada ao Departamento de Autorizações para Atividades de Rua, órgão responsável por liberar eventos que exigem o fechamento de ruas, calçadas ou áreas de circulação na cidade. O documento, porém, não cita os nomes de Taylor Swift ou Travis Kelce. A prefeitura revelou que o pedido foi registrado apenas em nome da empresa organizadora do evento. Prefeito de NY fala sobre a cerimônia Nova York, Zohran Mamdani, alimentou os rumores ao citar o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce durante uma coletiva de imprensa sobre o esquema de segurança da cidade para a Copa do Mundo de 2026. No início deste mês, o prefeito de, alimentou os rumores ao citar o casamento dedurante uma coletiva de imprensa sobre o esquema de segurança da cidade para a Ao comentar a agenda de grandes eventos prevista para o início de julho, Mamdani afirmou que Nova York se preparava para receber visitantes durante o feriado da Independência dos Estados Unidos, a reta final da campanha dos Knicks nas finais e o "casamento da Taylor Swift", indicando que todos esses acontecimentos ocorreriam no mesmo período. Tribunal encerra disputa sobre herança de Liam Payne; veja com quem ficou a fortuna A comissária da Polícia de Nova York, Jessica Tisch, também fez referência ao possível casamento da cantora durante uma audiência sobre o orçamento municipal realizada no começo de junho. Ao listar os eventos que poderiam exigir reforço no policiamento, ela mencionou "um possível casamento da Taylor Swift", mas logo em seguida esclareceu que estava brincando. Apesar das declarações de autoridades locais, Taylor Swift continua preservando os detalhes de sua vida pessoal. A cantora costuma manter seus compromissos privados longe dos holofotes, o que alimenta a hipótese de que toda a movimentação em torno do Madison Square Garden possa servir para desviar a atenção dos verdadeiros preparativos da cerimônia. Ainda assim, uma fonte com conhecimento dos convites enviados aos convidados afirmou à CNN que o casamento está marcado para acontecer em Nova York no dia 3 de julho.

Lista de convidados deve reunir estrelas da música e do esporte

Segundo informações da Reuters, a expectativa é de uma cerimônia repleta de celebridades, como Selena Gomez, Ed Sheeran, Kenny Chesney, Kesha, Kelsea Ballerini, Ed Sheeran e as irmãs Este, Danielle e Alana Haim, além de companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs.

Também circulam rumores de apresentações musicais durante a festa. De acordo com o Page Six, Stevie Nicks e Tim McGraw foram escolhidos para se apresentar durante a cerimônia e a festa de casamento.

Quanto custou o aluguel do espaço?

Revelado pelo New York Post, Taylor Swift e Travis Kelce devem investir cerca de US$ 3 milhões na celebração, que teria duração de três dias.

A programação prevê um primeiro dia dedicado à montagem da estrutura, o segundo reservado para a cerimônia e a recepção, e um terceiro voltado à desmontagem do evento. O custo estimado equivale a aproximadamente US$ 1 milhão por dia.