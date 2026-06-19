20 anos de carreira: como Taylor Swift virou uma potência econômica

Há exatamente 20 anos, em 19 de junho de 2006, uma adolescente de 16 anos lançava seu primeiro single de carreira. "Tim McGraw", escrita por Taylor Swift dois anos antes, durante uma aula de matemática, chegou ao 6º lugar na parada country da Billboard e ao 40º na Hot 100 geral. Foi, segundo a própria artista, o motivo da faixa abrir o álbum de debut.

Duas décadas depois, essa mesma artista se tornou a primeira musicista da história a alcançar o status de bilionária baseada quase inteiramente em composição e performance — e 2026 marca, não por coincidência, sua indução ao Songwriters Hall of Fame, tornando-se também a mais jovem a entrar na lista.

Do country ao império: a linha do tempo de uma transformação

Swift havia se mudado para Nashville aos 14 anos, perseguindo a carreira country, e se tornado a mais jovem compositora a assinar contrato com a Sony.

O álbum de debut, homônimo, chegou em outubro de 2006 — quatro meses depois de "Tim McGraw" — trazendo também "Teardrops on My Guitar" e "Our Song". Mas foi o segundo disco, "Fearless" (2008), que a tornou um fenômeno: "Love Story" e "You Belong With Me" ultrapassaram as fronteiras do gênero country.

A virada definitiva para o pop aconteceu em 2014, com "1989", disco que, mais de uma década depois, segue fazendo história: em junho de 2025, tornou-se apenas o terceiro álbum de uma artista mulher a permanecer mais de dez anos (520 semanas) na Billboard 200, ao lado de "21", de Adele, e "Born to Die", de Lana Del Rey.

Depois vieram "Reputation" (2017), o álbum mais sombrio da carreira, escrito como resposta direta ao escrutínio público sobre sua vida pessoal, pressão à qual, segundo a própria artista, estava submetida desde os 16 anos, justamente a idade em que "Tim McGraw" foi lançada.

A jogada que mudou a indústria: recomprar a própria obra

Em 2020, Swift tomou uma decisão que reverberou pela indústria musical inteira: começou a regravar seus primeiros seis álbuns, depois de perder os direitos dos masters originais numa disputa pública com a gravadora anterior.

O movimento — batizado de "(Taylor's Version)" — fez com que os royalties passassem a ir diretamente para o bolso da própria artista, e inspirou outros músicos a buscar mais controle sobre sua própria obra.

Taylor Swift: cantora é dona da turnê mais lucrativa da história, a 'The Eras Tour' (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Em 2025, ela usou parte da fortuna acumulada com a Eras Tour para comprar de volta os masters originais por um valor estimado em US$ 360 milhões, fechando um capítulo que começou justamente com aquele primeiro álbum de 2006.

A Eras Tour: a turnê que redefiniu o que é possível na música

Nenhum capítulo dos últimos 20 anos pesa tanto quanto a Eras Tour.

Entre março de 2023 e dezembro de 2024, Swift percorreu cinco continentes em 149 apresentações, arrecadando aproximadamente US$ 2,2 bilhões em vendas de ingressos, a turnê de maior bilheteria da história, quase dobrando o recorde anterior, do "Farewell Yellow Brick Road", de Elton John (US$ 939 milhões).

Mais de 10,1 milhões de fãs assistiram aos shows, pagando, em média, US$ 204 por ingresso. Segundo a Associação Americana de Viagens, o impacto econômico total da turnê nos Estados Unidos pode ter superado US$ 10 bilhões.

O ciclo se fechou com chave de ouro em novembro de 2025, quando "The End of an Era" chegou ao Disney+, encerrando formalmente o capítulo de 21 meses que redefiniu os limites comerciais de uma turnê musical.

A primeira bilionária da música

Swift cruzou a marca do bilhão de dólares em outubro de 2023, segundo a Forbes — tornando-se a primeira musicista a alcançar o status de bilionária com base, principalmente, em composições, gravações e apresentações, e não em linhas de cosméticos ou outros negócios paralelos.

Em 2026, sua fortuna já é estimada em até US$ 2 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Forbes, combinando cerca de US$ 1 bilhão em royalties e receitas de shows, um catálogo musical avaliado em US$ 900 milhões e aproximadamente US$ 100 milhões em imóveis.

O impacto econômico de Swift já tem nome próprio no mercado financeiro — "Swifteconomics" —, expressão usada por analistas para descrever o efeito de seus lançamentos sobre receitas de gravadoras inteiras: a Universal Music Group, sua gravadora, viu a receita de merchandising crescer 44,6% num único trimestre de 2024, impulsionada quase inteiramente pela demanda gerada pela Eras Tour.

O presente: um álbum recorde e um casamento à vista

Em outubro de 2025, ela lançou o décimo segundo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", que registrou a maior semana de vendas da história, com mais de 4 milhões de cópias comercializadas. O lançamento, segundo analistas, pode gerar até US$ 80 bilhões em valor para sua gravadora ao longo do tempo.

Os 20 anos de carreira coincidem ainda com outro marco simbólico: o noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Com a fortuna combinada do casal beirando os US$ 2 bilhões, o casamento já é tratado pela imprensa internacional como um dos eventos mais aguardados do ano entre celebridades.

Vinte anos depois de uma adolescente cantarolar baixinho o nome de um cantor de country numa aula de matemática, Taylor Swift se aproxima de um momento raro: o reconhecimento formal e simultâneo, por duas das instituições mais tradicionais da música americana, de uma carreira que, antes de qualquer prêmio, já havia reescrito as regras de como um artista pode controlar (lucrar com) a sua própria obra.