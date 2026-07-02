Taylor Swift e Travis Kelce fizeram doações milionárias à caridade antes do casamento

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce fizeram uma doação conjunta de US$ 26 milhões (R$ xxx, na cotação atual) para 20 organizações beneficentes nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada por um representante do casal e anunciada poucos dias antes do casamento dos dois, previsto para este fim de semana em Nova York, segundo veículos da imprensa americana.

Embora Swift e Kelce ainda não tenham confirmado oficialmente a cerimônia, o comunicado divulgado à imprensa informou apenas que, "nesta semana", os dois realizaram as doações para instituições espalhadas pelo país.

Quais instituições receberam as doações?

Entre as entidades beneficiadas estão nove bancos de alimentos, uma organização de proteção aos animais, sete programas educacionais e três hospitais infantis, de acordo com a Variety.

As organizações contempladas incluem instituições como City Harvest, Food Bank For NYC, Los Angeles Regional Food Bank, Feeding America, ASPCA, Dolly Parton's Imagination Library, Grammy In The Schools, Education Through Music, After-School All-Stars e os hospitais Children's Mercy Hospital, Hassenfeld Children's Hospital at NYU Langone e o programa pediátrico MSK Kids, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

O comunicado não detalha quanto cada instituição recebeu nem como os US$ 26 milhões foram distribuídos entre elas.

As ações beneficentes fazem parte de um histórico de doações da cantora. Durante a turnê "The Eras Tour", diversos bancos de alimentos anunciaram ter recebido contribuições de Swift durante a passagem da artista por diferentes cidades.

Nos últimos anos, a cantora também destinou recursos para organizações de resgate de animais, ações de combate à fome, hospitais infantis, vítimas de furacões na Flórida, tornados no Tennessee, incêndios florestais em Los Angeles, além da American Heart Association e de fãs em tratamento contra o câncer.

Casamento segue sem confirmação oficial

Apesar da expectativa em torno da cerimônia, a equipe de Taylor Swift não confirmou publicamente o casamento.

Segundo a imprensa americana, autoridades e funcionários envolvidos na operação do Madison Square Garden confirmaram os preparativos para um jantar de ensaio e uma celebração no local neste fim de semana.

O relacionamento também movimenta o noticiário pelo patrimônio do casal. Segundo o The New York Times, especialistas em direito de família avaliam como praticamente certo que Swift e Kelce tenham firmado um acordo pré-nupcial para proteger seus patrimônios e ativos, incluindo o catálogo musical da cantora, estimado como um de seus bens mais valiosos.