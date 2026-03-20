Sabrina Carpenter e a 'economia do espresso': o sucesso do 1º dia de Lolla

Cantora se apresenta no Lollapalooza Brasil com sete álbuns, bilhões de streams e forte desempenho comercial

Sabrina Carpenter: cantora se apresenta como headliner no Lollapalooza Brasil após consolidar carreira global (Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 17h20.

A cantora e atriz Sabrina Carpenter sobe ao palco do Lollapalooza Brasil nesta sexta-feira, 20, como uma das principais atrações do evento, consolidando uma trajetória de 16 anos que a levou de estrela da Disney a headliner global.

Aos 26 anos, a artista norte-americana acumula sete álbuns de estúdio, dois prêmios Grammy Awards e uma turnê recente que faturou US$ 126,6 milhões.

Nascida em 11 de maio de 1999, na Pensilvânia, Carpenter construiu uma carreira em várias áreas, com forte presença na música, televisão e cinema. Com mais de 8,6 bilhões de streams acumulados até 2025, ela é hoje um dos nomes mais rentáveis da nova geração do pop.

Da Disney ao estrelato global

A trajetória de Sabrina começou na televisão, com participações pequenas em séries como Law & Order: Special Victims Unit e Orange Is the New Black. O reconhecimento veio com o papel de Maya Hart em Garota Conhece o Mundo, da Disney Channel, exibida entre 2014 e 2017, que a projetou internacionalmente.

O período também abriu caminho para trabalhos no cinema, incluindo produções como Tall Girl e Clouds. Apesar da carreira como atriz, foi na música que Carpenter se tornou um sucesso mundial.

Discografia e virada comercial

A discografia da artista inclui sete álbuns, com destaque para “Emails I Can’t Send” (2022), que marcou uma transição para temas mais pessoais, e “Short n’ Sweet” (2024), seu maior sucesso comercial.

O álbum trouxe hits como “Espresso” e “Please Please Please”, que lideraram paradas e impulsionaram sua popularidade global. “Espresso”, em especial, ultrapassou 2 bilhões de reproduções e garantiu um Grammy de performance pop.

O trabalho mais recente, Man’s Best Friend (2025), manteve o desempenho sólido, com centenas de milhares de unidades vendidas e múltiplas indicações a prêmios, incluindo na categoria principal do Grammy, Melhor Álbum do Ano.

Impacto financeiro e estratégia de carreira

Grande parte da receita de Sabrina Carpenter vem das turnês, que representam cerca de 60% de seus ganhos. A “Short n’ Sweet Tour” arrecadou US$ 126,6 milhões e vendeu quase 1 milhão de ingressos.

Outras fontes incluem streaming, vendas físicas e contratos publicitários com marcas globais. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 16 milhões em 2026.

Um dos pontos que alavancaram a carreira da artista foi durante a The Eras Tour, do fenômeno Taylor Swift, quando Sabrina foi a atração de abertura nas passagens pela América Latina e Oceania entre 2023 e 2024.

Relação com o Brasil e o Lollapalooza

O show desta sexta marca a quinta passagem da artista pelo Brasil. A primeira ocorreu em 2017, como abertura da turnê de Ariana Grande. Desde então, Carpenter retornou ao país em diferentes formatos, incluindo festivais e apresentações solo.

Nesta sexta-feira, 20, ela estreia no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como headliner do Lollapalooza Brasil.

Possível setlist de Sabrina Carpenter

  1. Busy Woman
  2. Taste
  3. Good Graces
  4. Slim Pickins
  5. Manchild
  6. Coincidence
  7. Never Getting Laid
  8. because i liked a boy
  9. House Tour
  10. Tears
  11. Feather
  12. Nobody's Son
  13. Bed Chem
  14. Juno
  15. Please Please Please
  16. Don't Smile
  17. Espresso

Quais são os horários dos shows de sexta?

Além de Sabrina Carpenter, veja o horário e o palco de todas as atrações que vão se apresentar no primeiro dia de Lollapalooza Brasil.

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo

Lollapalooza 2026: veja a programação para o primeiro dia de festival. (Divulgação/Lollapalooza)

Horários gerais do festival

  • Abertura dos portões: 11h

  • Início dos shows: 12h

  • Última entrada: 22h30

  • Encerramento: por volta de 1h

