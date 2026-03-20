Sabrina Carpenter e a 'economia do espresso': o sucesso do 1º dia de Lolla

Sabrina Carpenter: cantora se apresenta como headliner no Lollapalooza Brasil após consolidar carreira global (Getty Images)
Publicado em 20 de março de 2026 às 17h20.
A cantora e atriz Sabrina Carpenter sobe ao palco do Lollapalooza Brasil nesta sexta-feira, 20, como uma das principais atrações do evento, consolidando uma trajetória de 16 anos que a levou de estrela da Disney a headliner global.
Aos 26 anos, a artista norte-americana acumula sete álbuns de estúdio, dois prêmios Grammy Awards e uma turnê recente que faturou US$ 126,6 milhões.
Nascida em 11 de maio de 1999, na Pensilvânia, Carpenter construiu uma carreira em várias áreas, com forte presença na música, televisão e cinema. Com mais de 8,6 bilhões de streams acumulados até 2025, ela é hoje um dos nomes mais rentáveis da nova geração do pop.
A trajetória de Sabrina começou na televisão, com participações pequenas em séries como Law & Order: Special Victims Unit e Orange Is the New Black. O reconhecimento veio com o papel de Maya Hart em Garota Conhece o Mundo, da Disney Channel, exibida entre 2014 e 2017, que a projetou internacionalmente.
O período também abriu caminho para trabalhos no cinema, incluindo produções como Tall Girl e Clouds. Apesar da carreira como atriz, foi na música que Carpenter se tornou um sucesso mundial.
A discografia da artista inclui sete álbuns, com destaque para “Emails I Can’t Send” (2022), que marcou uma transição para temas mais pessoais, e “Short n’ Sweet” (2024), seu maior sucesso comercial.
O álbum trouxe hits como “Espresso” e “Please Please Please”, que lideraram paradas e impulsionaram sua popularidade global. “Espresso”, em especial, ultrapassou 2 bilhões de reproduções e garantiu um Grammy de performance pop.
O trabalho mais recente, “Man’s Best Friend” (2025), manteve o desempenho sólido, com centenas de milhares de unidades vendidas e múltiplas indicações a prêmios, incluindo na categoria principal do Grammy, Melhor Álbum do Ano.
Grande parte da receita de Sabrina Carpenter vem das turnês, que representam cerca de 60% de seus ganhos. A “Short n’ Sweet Tour” arrecadou US$ 126,6 milhões e vendeu quase 1 milhão de ingressos.
Outras fontes incluem streaming, vendas físicas e contratos publicitários com marcas globais. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 16 milhões em 2026.
Um dos pontos que alavancaram a carreira da artista foi durante a The Eras Tour, do fenômeno Taylor Swift, quando Sabrina foi a atração de abertura nas passagens pela América Latina e Oceania entre 2023 e 2024.
O show desta sexta marca a quinta passagem da artista pelo Brasil. A primeira ocorreu em 2017, como abertura da turnê de Ariana Grande. Desde então, Carpenter retornou ao país em diferentes formatos, incluindo festivais e apresentações solo.
Nesta sexta-feira, 20, ela estreia no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como headliner do Lollapalooza Brasil.
Além de Sabrina Carpenter, veja o horário e o palco de todas as atrações que vão se apresentar no primeiro dia de Lollapalooza Brasil.
12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter
12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones
12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes
12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo
Abertura dos portões: 11h
Início dos shows: 12h
Última entrada: 22h30
Encerramento: por volta de 1h