Quais artistas ainda farão shows no Brasil em 2026?

O Brasil se consolida como destino obrigatório das maiores turnês do mundo. Em 2026, o país já recebeu grandes shows, como dos veteranos emo My Chemical Romance, do fenômeno porto-riquenho Bad Bunny e todo o line-up estrelado do Lollapalooza Brasil 2026.

Abaixo, o guia completo com datas, locais e onde comprar ingressos, atualizado à medida que novas confirmações chegam.

Primeiro semestre

The Lumineers – 25/4

A banda americana de folk rock se apresenta em São Paulo no dia 25 de abril (sábado) no Suhai Music Hall. Abertura dos portões às 19h, show às 21h. Ingressos pelo Ticketmaster.

The Weeknd – 26/4 a 1/5

De volta ao país, The Weeknd traz a turnê "After Hours Til Dawn". Anitta abrirá as apresentações no Rio (26/4, Estádio Nilton Santos) e em São Paulo (30/4 e 1/5, MorumBIS). Ingressos pelo Ticketmaster.

Jonas Brothers – 13/5

A banda de pop rock americana formada pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas se apresenta no dia 13 de maio (quarta-feira) no Allianz Parque, em São Paulo. Abertura dos portões às 16h, show às 20h30. Ingressos pelo Ticketmaster.

t.A.T.u – 16/5

O duo russo formado por Lena Katina e Yulia Volkova faz sua estreia histórica no Brasil. Em sua única apresentação no país, as cantoras sobem ao palco no dia 16 de maio (sábado), às 20h30, no Komplexo Tempo, em São Paulo. Conhecidas por hits como "All the Things She Said", "Not Gonna Get Us" e "All About Us", t.A.T.u marcou a história do pop no início dos anos 2000. Ingressos pela Sympla.

Santos Bravos – 28/5

O grupo de pop latino da Hybe, com o brasileiro Kauê, traz a "Sesión Dual" ao Cine Joia, em São Paulo, no dia 28 de maio (quinta-feira). A apresentação integra uma série de shows que inclui tutoriais de dança com as coreografias oficiais do grupo e merchandising exclusivo do EP Dual. Ingressos pelo Ticket360.

Segundo semestre

ENHYPEN – 4/7

O grupo de K-pop, que em 2025 se tornou o grupo masculino do gênero mais rápido a se apresentar no Coachella, traz a "BLOOD SAGA WORLD TOUR" ao Allianz Parque, em São Paulo, no dia 4 de julho (sábado). O grupo acumula seis álbuns no Top 10 da Billboard 200, incluindo THE SIN : VANISH (2026), que chegou ao 2º lugar. Ingressos pelo Ticketmaster.

Harry Styles – 17, 18, 21 e 24/7

O cantor e compositor britânico, ex-integrante do One Direction, traz quatro apresentações ao Estádio MorumBIS, em São Paulo. Os shows estão marcados para os dias 17, 18, 21 e 24 de julho. A data do dia 18 já está esgotada. Ingressos para as demais datas pelo Ticketmaster.

Rosalía – 10 e 11/8

A cantora espanhola vencedora do Grammy traz a "LUX TOUR 2026" — sua maior turnê como atração principal, com 43 shows em 17 países — ao Rio de Janeiro. As apresentações acontecem nos dias 10 e 11 de agosto (segunda e terça-feira) na Farmasi Arena. Abertura dos portões às 18h, show às 21h. Ingressos pelo Ticketmaster.

Aespa – 4/9

O grupo de K-pop faz apresentação única no Brasil em São Paulo no dia 4 de setembro, como parte da "2026-27 aespa LIVE TOUR". A turnê percorre Ásia, América do Norte, Europa e América Latina, com início em agosto de 2026 e encerramento em Paris em fevereiro de 2027.

São esperados hits como "Whiplash", "Drama" e "Supernova", além de faixas do novo álbum de estúdio 'Lemonade', com lançamento previsto para 29 de maio. Local, horário e preço dos ingressos ainda não foram divulgados.

Zayn – 10/10

O cantor britânico multiplatinado traz a "KONNAKOL Tour" ao Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro. A turnê de 31 datas, produzida pela Live Nation, é a primeira vez que Zayn se apresenta como atração principal em arenas e estádios na América do Sul. O show em São Paulo é a única data confirmada no Brasil. Ingressos pelo Ticketmaster.

Iron Maiden – 25/10

A icônica banda de metal sobe ao palco do Allianz Parque no dia 25 de outubro de 2026, como parte da turnê comemorativa “Run For Your Lives World Tour”, que celebra os 50 anos de carreira da banda britânica. Ingressos pela Live Pass

BTS – 28, 30 e 31/10

A boyband sul-coreana, em seu aguardado retorno global após o serviço militar dos integrantes, traz três apresentações ao Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Todos os ingressos já estão esgotados.

A turnê de 2026 acompanha o lançamento do álbum 'ARIRANG', em março deste ano, e inclui ainda datas em Bogotá, Lima e Santiago antes das apresentações brasileiras.

ZZ Top – 18/11 (PoA), 20/11 (Cur) e 21/11 (SP)

O trio do Texas mistura blues-rock com southern rock americana desde a década de 1970 e se apresentará em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo em novembro. Os ingressos são vendidos pelo site Uhuu.com .

Seal – 26/11 (RJ) e 28/11 (SP)

O cantor britânico de ascendência nigeriana e brasileira — o avô paterno nasceu em Salvador, na Bahia — se apresenta no Qualistage, no Rio de Janeiro, no dia 26 de novembro (quinta-feira, às 16h) e no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 28 de novembro (sábado, às 16h). Ingressos pelo Eventim.

BABYMETAL – 28/11

O trio japonês de kawaii metal formado por SU-METAL, MOAMETAL e MOMOMETAL retorna ao Brasil para apresentação única no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 28 de novembro (sábado, às 21h). Realização da 30e com o Itaú Unibanco como banco oficial pelo Itaú Live. Ingressos pelo Eventim.

Festivais

C6 Festival - 21 a 24/5

O evento ocorre no Parque do Ibirapuera e traz, novamente, nomes da música alternativa como Robert Plant, The xx, Wolf Alice, Magdalena Bay e Cameron Winter. Ingressos no Eventim.

Rock in Rio – 4 a 13/9

A edição de 2026 já tem datas confirmadas para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13. O line-up conta com Demi Lovato, Foo Fighters, Elton John e outros grandes nomes. As vendas de ingressos começam dia 28 de maio.

Primavera Sound São Paulo – 5 e 6/12

O festival retorna a São Paulo nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, mesma locação da edição de 2023. Até o momento, nenhum artista foi confirmado oficialmente e os ingressos ainda não estão disponíveis.

Matéria em atualização constante