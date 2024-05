C6 Fest: veja como chegar e sair do festival no Ibirapuera

O C6 Fest realiza sua segunda edição neste fim de semana, no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Os shows acontecem dentro e fora do Auditório, a partir das 14h30. Nesta sexta-feira, 17, as apresentações começam às 20h. Os ingressos ainda estão à venda no site, disponíveis para os dias 17 e 19, na modalidade comum, e 18 e 19 de maio, na Arena Heineken & Tenda MetLife.

O festival contará com 29 shows distribuídos em quatro palcos, reunindo tanto promessas quanto artistas consagrados da música internacional, como Cat Power, Charles Lloyd, Daniel Caesar, Pavement e Raye, além de talentos brasileiros, como Fausto Faw.

Quais as datas do C6 Fest 2024?

As atrações do C6 Fest estão divididos entre os dias 17, 18 e 19 de maio.

Como chegar ao C6 Fest?

Há diversas opções de acesso ao Parque Ibirapuera para evitar congestionamentos na região e facilitar o deslocamento do público.

O Parque conta com estacionamento disponível. O principal acesso, de carro, é feito pelo Portão 3. A diária custa R$18,00 na sexta-feira (até 3 horas; a cada duas horas adicionais, R$3,00, com valor máximo de R$27,00) e de R$23,00 nos sábados e domingos.

Também é possível chegar até o parque via transporte público. As estações de metrô mais próximas são a Ana Rosa e Paraíso (Linha 1- Azul e Linha 2- Verde), mas ainda são distantes do parque — cerca de 25 minutos de caminhada. Alguns ônibus partem do Terminal Ana Rosa e passam próximos ao parque, como a linha 709A-10 (Água Espraiada).

Para quem opta pelo transporte por aplicativo, os melhores portões para entrada são o 2 e o 10.

Confira o line-up oficial do C6 Fest

Dia 17/5

Jakob Bro ‘Uma Elmo’



Jihye Lee Orchestra



Charles Lloyd Quartet



Daniel Santiago & Pedro Martins

Dia 18/5

Black Pumas



RAYE



Ayra Starr



CimaFunk



2manydjs (Live)



Soft Cell



Romy



Jaloo part. Gaby Amarantos



Pista Quente



Fausto Fawcett



Valentina Luz

Dia 19/5

Daniel Caesar



Baile Cassiano: Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li



Young Fathers



Paris Texas



Pavement



Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert



Noah Cyrus



Squid



Jair Naves



David Morales Sunday Mass



DJ Meme

Como comprar ingressos para o C6 Festival? Veja valores

Os ingressos ainda estão à venda no site oficial do evento. Também é possível adquirir entradas na bilheteria física, que não cobra as taxas de conveniência.

Os valores do 2º lote de ingressos do C6 Fest 2024 são:

Ingresso C6 Fest Auditório para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 224,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Domingo - Meia – R$ 224,00

Ingresso C6 Fest para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 290,40

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 290,40

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.056,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 528,00

Ingresso C6 Fest Auditório para público geral:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 280,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Meia – R$ 280,00

Ingresso C6 Fest para público geral:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 363,00

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 363,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.320,00

• Passaporte C6 Fest - Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 660,00