Como setor de beleza pode usar o Instagram para alavancar vendas

RESUMO ＋ Para negócios do setor de beleza, o Instagram atua como vitrine, mas exige estratégia de conteúdo focado no visual, como imagens de antes e depois. Davi Iglesias, CEO da plataforma de agendamento e gestão Gendo, afirma que a conversão real acontece ao reduzir atritos, como incluir um link direto para reservas. Além de atrair, é necessário focar no pós-venda para garantir a fidelização.

Por Davi Iglesias, CEO da Gendo*

O Instagram já faz parte da jornada de quem procura um serviço de beleza. Antes de marcar um horário, o consumidor quer ver trabalhos anteriores, entender a experiência oferecida e encontrar sinais claros de confiança.

Por isso, lotar a conta de seguidores não garante, por si só, a agenda cheia. O segredo está em transformar o perfil em um espelho real do seu negócio.

O poder visual no segmento da beleza

Na prática, o conteúdo precisa responder a uma pergunta simples "por que essa pessoa deveria escolher o meu serviço?”. No segmento de beleza, há uma vantagem importante em que o resultado é visual.

Um corte bem feito, uma transformação capilar, uma nail art ou um procedimento estético se explicam por si mesmos, sem exigir malabarismos criativos.

Formatos naturais: antes e depois

O antes e depois é um dos formatos mais naturais para isso. Quando bem executado, ele traduz a promessa do serviço em imagem, gerando aquele desejo imediato no consumidor.

Para isso, não é preciso uma grande produção, mas uma boa iluminação, um enquadramento consistente e imagens nítidas já fazem diferença.

O mesmo vale para vídeos de bastidores, que mostram uma técnica, um produto ou a rotina do salão e ajudam a aproximar quem está do outro lado da tela.

Outro recurso importante é a prova social. Depoimentos curtos de clientes satisfeitos registram uma reação genuína e transmitem confiança.

Somados a dicas úteis sobre como cuidar do visual em casa, os vídeos tiram o perfil do lugar comum da vitrine vazia e o posicionam como autoridade no assunto.

Frequência e foco no conteúdo

Não é necessário publicar o tempo todo. É mais importante encontrar uma frequência que o negócio consiga manter do que produzir uma quantidade enorme de conteúdo por algumas semanas e depois desaparecer.

Como referência, três ou quatro publicações por semana, combinando Reels, fotos no feed e uma rotina viva nos Stories, já permitem manter uma presença constante.

Pelo mesmo motivo, vale a pena cortar excessos que só drenam o tempo da equipe, como artes genéricas de datas comemorativas ou frases motivacionais soltas que não dizem absolutamente nada sobre a identidade do seu espaço.

O conteúdo precisa ter uma razão para estar ali.

A importância da conversão simplificada

O grande gargalo de muitos negócios, porém, está na hora da conversão. De nada adianta encantar o cliente no feed se, para marcar um horário, ele precisa caçar o número do WhatsApp, pedir a tabela de preços e esperar horas por uma resposta.

Cada atrito no caminho é um convite para o cliente desistir.

Deixar o link de agendamento pronto na bio e incluir uma chamada simples ao final da legenda resolve grande parte desse problema.

É nesse encaixe perfeito entre o marketing e a operação que a rede social deixa de ser apenas um canal de divulgação e vira um canal de vendas ativo.

Fidelização de clientes no pós-venda

E como o mercado de beleza vive da recorrência, o trabalho não acaba no primeiro atendimento.

Para negócios em que os clientes retornam com frequência, a fidelização começa justamente aí.

Cuidar do pós-venda, entender o ciclo de retorno e manter o canal aberto é o que transforma uma visita esporádica em um cliente fiel.

No fim, a lógica é simples. O conteúdo atrai, a confiança aproxima, a facilidade de agendamento converte e o relacionamento ajuda a trazer o cliente de volta.

Quando essas engrenagens giram em harmonia, o perfil deixa de ser apenas uma vitrine estética para se tornar o principal motor de crescimento e faturamento do negócio.

* Davi Iglesias é CEO da Gendo , plataforma de agendamento online e gestão voltada para micro, pequenas e médias empresas.