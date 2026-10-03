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Como setor de beleza pode usar o Instagram para alavancar vendas

Não basta ter muitos seguidores: entenda por que o antes e depois e links fáceis na bio são as melhores táticas de marketing para o seu salão

O antes e depois e a facilidade no agendamento transformam o perfil de beleza no Instagram em uma máquina de vendas e fidelização. (Getty Images)

O antes e depois e a facilidade no agendamento transformam o perfil de beleza no Instagram em uma máquina de vendas e fidelização. (Getty Images)

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13h00.

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RESUMO ＋

Para negócios do setor de beleza, o Instagram atua como vitrine, mas exige estratégia de conteúdo focado no visual, como imagens de antes e depois. Davi Iglesias, CEO da plataforma de agendamento e gestão Gendo, afirma que a conversão real acontece ao reduzir atritos, como incluir um link direto para reservas. Além de atrair, é necessário focar no pós-venda para garantir a fidelização.

Por Davi Iglesias, CEO da Gendo*

O Instagram já faz parte da jornada de quem procura um serviço de beleza. Antes de marcar um horário, o consumidor quer ver trabalhos anteriores, entender a experiência oferecida e encontrar sinais claros de confiança.

Por isso, lotar a conta de seguidores não garante, por si só, a agenda cheia. O segredo está em transformar o perfil em um espelho real do seu negócio.

O poder visual no segmento da beleza

Na prática, o conteúdo precisa responder a uma pergunta simples "por que essa pessoa deveria escolher o meu serviço?”. No segmento de beleza, há uma vantagem importante em que o resultado é visual.

Um corte bem feito, uma transformação capilar, uma nail art ou um procedimento estético se explicam por si mesmos, sem exigir malabarismos criativos.

Formatos naturais: antes e depois

O antes e depois é um dos formatos mais naturais para isso. Quando bem executado, ele traduz a promessa do serviço em imagem, gerando aquele desejo imediato no consumidor.

Para isso, não é preciso uma grande produção, mas uma boa iluminação, um enquadramento consistente e imagens nítidas já fazem diferença.

O mesmo vale para vídeos de bastidores, que mostram uma técnica, um produto ou a rotina do salão e ajudam a aproximar quem está do outro lado da tela.

Outro recurso importante é a prova social. Depoimentos curtos de clientes satisfeitos registram uma reação genuína e transmitem confiança.

Somados a dicas úteis sobre como cuidar do visual em casa, os vídeos tiram o perfil do lugar comum da vitrine vazia e o posicionam como autoridade no assunto.

Frequência e foco no conteúdo

Não é necessário publicar o tempo todo. É mais importante encontrar uma frequência que o negócio consiga manter do que produzir uma quantidade enorme de conteúdo por algumas semanas e depois desaparecer.

Como referência, três ou quatro publicações por semana, combinando Reels, fotos no feed e uma rotina viva nos Stories, já permitem manter uma presença constante.

Pelo mesmo motivo, vale a pena cortar excessos que só drenam o tempo da equipe, como artes genéricas de datas comemorativas ou frases motivacionais soltas que não dizem absolutamente nada sobre a identidade do seu espaço.

O conteúdo precisa ter uma razão para estar ali.

A importância da conversão simplificada

O grande gargalo de muitos negócios, porém, está na hora da conversão. De nada adianta encantar o cliente no feed se, para marcar um horário, ele precisa caçar o número do WhatsApp, pedir a tabela de preços e esperar horas por uma resposta.

Cada atrito no caminho é um convite para o cliente desistir.

Deixar o link de agendamento pronto na bio e incluir uma chamada simples ao final da legenda resolve grande parte desse problema.

É nesse encaixe perfeito entre o marketing e a operação que a rede social deixa de ser apenas um canal de divulgação e vira um canal de vendas ativo.

Fidelização de clientes no pós-venda

E como o mercado de beleza vive da recorrência, o trabalho não acaba no primeiro atendimento.

Para negócios em que os clientes retornam com frequência, a fidelização começa justamente aí.

Cuidar do pós-venda, entender o ciclo de retorno e manter o canal aberto é o que transforma uma visita esporádica em um cliente fiel.

No fim, a lógica é simples. O conteúdo atrai, a confiança aproxima, a facilidade de agendamento converte e o relacionamento ajuda a trazer o cliente de volta.

Quando essas engrenagens giram em harmonia, o perfil deixa de ser apenas uma vitrine estética para se tornar o principal motor de crescimento e faturamento do negócio.

*Davi Iglesias é CEO da Gendo, plataforma de agendamento online e gestão voltada para micro, pequenas e médias empresas.

'Perguntas frequentes'

Por que o Instagram é importante para serviços de beleza? ＋

Segundo o texto, o Instagram permite que consumidores vejam trabalhos anteriores, entendam a experiência oferecida e encontrem sinais de confiança antes de marcar um horário. Para isso, o perfil deve funcionar como um espelho real do negócio.

Quais são os melhores formatos de conteúdo para negócios de estética? ＋

O formato de antes e depois é apontado como um dos mais naturais por traduzir visualmente a promessa do serviço. Além disso, vídeos de bastidores e depoimentos como prova social ajudam a aproximar o cliente, de acordo com o artigo.

Qual é a frequência ideal de publicações nas redes sociais para salões? ＋

O texto sugere que a constância é mais relevante do que o volume. A recomendação é manter de três a quatro publicações por semana, combinando fotos, Reels e interações nos Stories, em vez de postar intensamente e depois abandonar a plataforma.

Como facilitar as vendas de serviços de beleza no Instagram? ＋

De acordo com Davi Iglesias, CEO da Gendo, a principal barreira para vendas é o atrito na hora do contato. Deixar o link de agendamento na bio e fazer uma chamada direta na legenda reduz o esforço do cliente que não deseja buscar o número do WhatsApp.

O que garante a fidelização de clientes no mercado de beleza? ＋

Como o segmento vive da recorrência, o artigo destaca que o trabalho não termina no atendimento inicial. Cuidar do pós-venda, compreender o ciclo de retorno e manter canais de comunicação abertos são fatores cruciais para transformar visitas esporádicas em clientes fiéis.

Acompanhe tudo sobre:BelezaInstagram

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