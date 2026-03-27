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Show do BTS no Brasil: veja datas, onde vai ser e quanto custam os ingressos

Após um hiato de quatro anos, o grupo pop da Coreia do Sul anunciou a turnê BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself

BTS: banda se apresenta em três datas em São Paulo neste ano (NBC / Colaborador/Getty Images)

BTS: banda se apresenta em três datas em São Paulo neste ano (NBC / Colaborador/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de março de 2026 às 11h45.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 11h57.

Após muita espera dos fãs e até mesmo acampamentos preventivos para a compra de ingressos, os shows do BTS em São Paulo finalmente têm o local e o preço dos ingressos confirmados.

As apresentações ocorrem nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado), em São Paulo. Essa é a primeira oportunidade que os fãs terão de assistir os Bangtan Boys após o hiato de quatro anos do grupo.

Onde vai ser o show do BTS no Brasil?

A banda se apresenta no Brasil nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado) deste ano.

Os shows serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo. O endereço é Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi, São Paulo – SP

Quando começam as vendas para o show do BTS no Brasil?

A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial ARMY Membership e, na sequência, ocorrerá a abertura para o público geral.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.

Os horários e datas das vendas variam conforme o show:

  • 28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h
  • 30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h
  • 31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou pela bilheteria oficial no Estádio MorumBIS.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Preços do pacote VIP:

  • Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)
  • Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.

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