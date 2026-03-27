Show do BTS no Brasil: veja datas, onde vai ser e quanto custam os ingressos

Após muita espera dos fãs e até mesmo acampamentos preventivos para a compra de ingressos, os shows do BTS em São Paulo finalmente têm o local e o preço dos ingressos confirmados.

As apresentações ocorrem nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado), em São Paulo. Essa é a primeira oportunidade que os fãs terão de assistir os Bangtan Boys após o hiato de quatro anos do grupo.

Onde vai ser o show do BTS no Brasil?

A banda se apresenta no Brasil nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado) deste ano.

Os shows serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo. O endereço é Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi, São Paulo – SP

Quando começam as vendas para o show do BTS no Brasil?

A venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil será realizada em duas etapas, com prioridade para fãs cadastrados no programa oficial ARMY Membership e, na sequência, ocorrerá a abertura para o público geral.

Como funcionará a pré-venda para fãs

A primeira fase será a pré-venda exclusiva para membros do ARMY Membership, o clube oficial de fãs do grupo. Nessa etapa, apenas usuários cadastrados previamente poderão acessar a compra antecipada.

Os horários e datas das vendas variam conforme o show:

28 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

30 de outubro: pré-venda em 07/04, às 10h

31 de outubro: pré-venda em 08/04, às 10h

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou pela bilheteria oficial no Estádio MorumBIS.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Preços do pacote VIP:

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

As informações sobre local e horário do check-in serão enviadas por e-mail até 24 horas antes do evento.