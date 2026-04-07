BTS supera Kanye West e 'Arirang' fica mais uma semana no topo das paradas

O grupo BTS mantém o álbum “Arirang” na liderança do ranking Billboard 200 pela segunda semana consecutiva.

O disco registrou 187 mil unidades, queda de 71% em relação à estreia, que havia somado 641 mil. Com duas semanas na primeira posição, “Arirang” supera o desempenho anterior do BTS, cujos outros álbuns líderes permaneceram apenas uma semana no topo.

Já o rapper norte-americano Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, estreou em 2º lugar com “Bully”. O álbum alcançou 152 mil unidades.

O projeto marca o 14º álbum do artista a entrar no top 10, mas interrompe a sequência de álbuns que alcançaram o primeiro lugar. Lançado em 28 de março após adiamentos, “Bully” foi apresentado em shows esgotados no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Sequência de álbuns nº 1 do BTS

Com "Arirang" - álbum que marcou o retorno do grupo de K-Pop -, o BTS chega ao seu sétimo álbum no topo da parada. Os trabalhos anteriores são:

"Love Yourself 'Tear'" (2018)

"Love Yourself 'Answer'" (2018)

"Map of the Soul: Persona" (2019)

"Map of the Soul: 7" (2020)

"Be" (2020)

"Proof" (2022)

O lançamento ocorre após os integrantes concluírem o serviço militar obrigatório. Para promover o álbum, o grupo realizou um show na Praça Gwanghwamun, em Seul. A apresentação foi transmitida pela Netflix, que também lançou um documentário de longa-metragem.

Outros destaques do ranking

A cantora Melanie Martinez estreou em 3º lugar com “Hades”, com 84 mil unidades, seu quarto projeto no top 10.

O cantor de country norte-americano Morgan Wallen caiu da terceira para a quarta posição com “I’m the Problem”. O ranking segue com Luke Combs, Olivia Dean, Don Toliver, Bad Bunny e Harry Styles completando o top 10.