Harry Styles fará shows no Brasil em julho; saiba tudo

A turnê 'Together, Together' apresentará o repertório inédito do quarto álbum de estúdio de Styles, intitulado 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'

Harry STyles: músico britânico volta ao Brasil com turnê 'Together, Together' ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h46.

O popstar britânico Harry Styles vai retornar aos palcos brasileiros com a turnê Together, Together. Serão feitos dois shows no Estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 17 e 18 de julho deste ano.
A turnê apresentará o repertório inédito do quarto álbum de estúdio de Styles, intitulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que tem lançamento previsto para 6 de março de 2026. Ele fará 50 shows em cidades como Nova York, Londres, Amsterdã, Cidade do México, São Paulo, Melbourne e Sydney.

Ao longo de sua carreira, Styles realizou diversas turnês como atração principal e se firmou como uma grande força nos shows ao vivo. Sua turnê bem-sucedida, Love On Tour, que aconteceu entre setembro de 2021 e julho de 2023, encerrou-se como a quinta de maior bilheteria e a oitava com maior público da história. Nesse período, Harry quebrou recordes no Madison Square Garden com uma sequência de 15 apresentações, que se tornou a maior arrecadação da história do local.

Quando começam as vendas para o show do Harry Styles?

Os ingressos para os shows da turnê Together, Together estarão disponíveis pela Ticketmaster e na Bilheteria Oficial do Morumbis. Confira abaixo as datas e horários de pré-venda e venda geral:

  • Pré-venda Santander Private & Select: segunda-feira, 26 de janeiro, às 11h em http://www.ticketmaster.com.br e a partir das 12h na Bilheteria Oficial
  • Pré-venda para outros clientes Santander: terça-feira, 27 de janeiro, às 11h em http://www.ticketmaster.com.br e a partir das 12h na Bilheteria Oficial
  • Venda geral: quarta-feira, 28 de janeiro, às 11h e a partir das 12h na Bilheteria Oficial

Quanto custam os ingressos para o show do Harry Styles?

O preço dos ingressos na modalidade Inteira variam entre R$ 530 e R$ 1410, a depender do setor. Também estão disponíveis ingressos para Meia-entrada. Será disponibilizado um máximo de 6 ingressos por show para todas as datas.

Confira todos os setores e preços para os shows de Harry Styles no Brasil:

- image

Datas dos shows de Harry Styles em 2026:

  • Amsterdã, NL – 16, 17, 20, 22, 23 e 26 de maio – Johan Cruijff Arena
  • Londres, Reino Unido – 12, 13, 17, 19, 20 e 23 de junho – Wembley Stadium
  • São Paulo, BR – 17 e 18 de julho – Estádio MorumBIS
  • Cidade do México, MX – 31 de julho e 1º de agosto – Estadio GNP Seguros
  • Nova York, EUA – 26, 28 e 29 de agosto, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 e 30 de setembro, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 e 31 de outubro – Madison Square Garden
  • Melbourne, AUS – 27 e 28 de novembro – Marvel Stadium
  • Sydney, AUS – 12 e 13 de dezembro – Accor Stadium
