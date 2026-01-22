Harry Styles fará shows no Brasil em julho; saiba tudo

Harry STyles: músico britânico volta ao Brasil com turnê 'Together, Together' ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h46.
Ao longo de sua carreira, Styles realizou diversas turnês como atração principal e se firmou como uma grande força nos shows ao vivo. Sua turnê bem-sucedida, Love On Tour, que aconteceu entre setembro de 2021 e julho de 2023, encerrou-se como a quinta de maior bilheteria e a oitava com maior público da história. Nesse período, Harry quebrou recordes no Madison Square Garden com uma sequência de 15 apresentações, que se tornou a maior arrecadação da história do local.
Os ingressos para os shows da turnê Together, Together estarão disponíveis pela Ticketmaster e na Bilheteria Oficial do Morumbis. Confira abaixo as datas e horários de pré-venda e venda geral:
O preço dos ingressos na modalidade Inteira variam entre R$ 530 e R$ 1410, a depender do setor. Também estão disponíveis ingressos para Meia-entrada. Será disponibilizado um máximo de 6 ingressos por show para todas as datas.
Confira todos os setores e preços para os shows de Harry Styles no Brasil: