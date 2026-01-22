Harry Styles fará shows no Brasil em julho; saiba tudo

O popstar britânico Harry Styles vai retornar aos palcos brasileiros com a turnê Together, Together. Serão feitos dois shows no Estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 17 e 18 de julho deste ano.

A turnê apresentará o repertório inédito do quarto álbum de estúdio de Styles, intitulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que tem lançamento previsto para 6 de março de 2026. Ele fará 50 shows em cidades como Nova York, Londres, Amsterdã, Cidade do México, São Paulo, Melbourne e Sydney.