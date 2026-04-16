Os álbuns de K-pop mais vendidos da história

BTS: o boy group é dono de feitos impressionantes na indústria musical mundial (NBC / Colaborador/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h07.
Na última década, o K-pop deixou de ser um interesse reservado a nichos específicos da cultura pop. O sucesso massivo de grupos como BTS, Stray Kids, BLACKPINK, Twice e NewJeans se tornou difícil de ignorar dentro e fora da Coreia do Sul.
Com fãs fiéis, coreografias virais, shows esgotados e presença em grandes festivais musicais, o gênero também vem conquistando vem tendo destaque na principal parada de álbuns dos Estados Unidos, colocando seus artistas no topo da indústria musical mundial.
Além disso, desde 2018, os números de vendas domésticas do K-pop têm se tornado cada vez mais impressionantes.
O Circle Chart contabiliza as vendas de álbuns na Coreia do Sul. De acordo com dados da plataforma, de 2010 a 2026, esses foram os 50 álbuns de K-pop com mais vendas domésticas:
|Posição
|Título do Álbum
|Grupo
|Álbuns Vendidos
|Ano de Lançamento
|1
|10th Mini Album FML
|Seventeen
|5.546.930
|2023
|2
|★★★★★ (5-STAR)
|Stray Kids
|5.246.998
|2023
|3
|11th Mini Album SEVENTEENTH HEAVEN
|Seventeen
|4.807.288
|2023
|4
|MAP OF THE SOUL : 7
|BTS
|4.376.975
|2020
|5
|樂-STAR
|Stray Kids
|3.992.703
|2023
|6
|MAP OF THE SOUL : PERSONA
|BTS
|3.718.230
|2019
|7
|KARMA
|Stray Kids
|3.397.810
|2025
|8
|ISTJ - The 3rd Album
|NCT Dream
|3.369.118
|2023
|9
|Proof
|BTS
|3.482.598
|2022
|10
|12th Mini Album SPILL THE FEELS
|Seventeen
|3.180.338
|2024
|11
|MAXIDENT
|Stray Kids
|3.176.233
|2022
|12
|BEST ALBUM 17 IS RIGHT HERE
|Seventeen
|3.153.616
|2024
|13
|Butter
|BTS
|2.999.407
|2021
|14
|ATE
|Stray Kids
|2.880.052
|2024
|15
|이름의 장: TEMPTATION
|Tomorrow X Together
|2.868.866
|2023
|16
|4th Album Face the Sun
|Seventeen
|2.867.353
|2022
|17
|BE
|BTS
|2.692.022
|2020
|18
|5th Album HAPPY BURSTDAY
|Seventeen
|2.559.694
|2025
|19
|BORN PINK
|Blackpink
|2.522.941
|2022
|20
|Sticker - The 3rd Album
|NCT 127
|2.427.559
|2021
|21
|ROMANCE : UNTOLD
|Enhypen
|2.402.335
|2024
|22
|이름의 장: FREEFALL
|Tomorrow X Together
|2.352.891
|2023
|23
|DO IT
|Stray Kids
|2.314.271
|2025
|24
|DREAM( )SCAPE
|NCT Dream
|2.208.837
|2024
|25
|GOLDEN
|Jungkook
|2.208.348
|2023
|26
|LOVE YOURSELF 結 Answer
|BTS
|2.197.808
|2018
|27
|DESIRE : UNLEASH
|Enhypen
|2.166.881
|2025
|28
|맛 (Hot Sauce) - The 1st Album
|NCT Dream
|2.097.185
|2021
|29
|9th Mini Album Attacca
|Seventeen
|2.059.073
|2021
|30
|MY WORLD - The 3rd Mini Album
|Aespa
|2.050.530
|2023
|31
|합 (HOP)
|Stray Kids
|2.041.231
|2024
|32
|YOUTH IN THE SHADE
|Zerobaseone
|2.037.790
|2023
|33
|I'VE MINE
|IVE
|1.878.270
|2023
|34
|LOVE YOURSELF 轉 Tear
|BTS
|1.849.537
|2018
|35
|MELTING POINT
|Zerobaseone
|1.820.156
|2023
|36
|별의 장: TOGETHER
|Tomorrow X Together
|1.801.907
|2025
|37
|READY TO BE
|Twice
|1.674.143
|2023
|38
|별의 장: SANCTUARY
|Tomorrow X Together
|1.665.335
|2024
|39
|IVE SWITCH
|IVE
|1.665.125
|2024
|40
|Universe - The 3rd Album
|NCT
|1.630.715
|2021
|41
|NEVER SAY NEVER
|Zerobaseone
|1.456.708
|2025
|42
|DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album
|EXO
|1.452.030
|2018
|43
|IVE EMPATHY
|IVE
|1.425.261
|2025
|44
|ODYSSEY - The 1st Album
|RIIZE
|1.412.159
|2025
|45
|DREAMSCAPE
|NCT Dream
|1.407.843
|2024
|46
|COLOR - The 3rd Mini Album
|NCT Wish
|1.366.466
|2025
|47
|GOLDEN HOUR : Part.1
|Ateez
|1.358.002
|2024
|48
|Back to Life
|&Team
|1.331.733
|2025
|49
|Armageddon - The 1st Album
|Aespa
|1.321.648
|2024
|50
|NCT RESONANCE Pt. 1 - The 2nd Album
|NCT
|1.289.594
|2020
Os dados desse mercado revelam que os números de vendas em K-pop subiram de patamar a partir de 2018. Vale lembrar que, no início da década de 2010, os álbuns mais vendidos do ano não passavam de meio milhão. Lançamentos com milhões de cópias vendidas se tornaram comuns apenas no final da década.
Além disso, também é notável a dominância de boy groups nos rankings de vendas de álbuns. Isso é congruente com dados dos mercados externos. No entanto, girl groups tendem a ter mais sucesso nas paradas de singles do Circle Chart sul-coreana, o que não ocorre fora do país. Um dos motivos por trás dessa discrepância é o comportamento dos fandoms. Grupos masculinos, no geral, têm fãs mais engajados que os femininos.
Fora da Coreia do Sul, alguns álbuns da indústria musical coreana entraram nas paradas musicais estrangeiras.
O maior termômetro desse alcance global é a Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Desde 2018, artistas de K-pop passaram a ocupar o topo do ranking com frequência crescente — em menos de oito anos, já são 23 álbuns ou EPs do gênero que alcançaram o primeiro lugar.
O pioneirismo foi do BTS, com “Love Yourself: Tear”, que chegou ao topo em junho de 2018. Desde então, o grupo se consolidou como uma das principais forças do K-pop no mercado internacional, acumulando sete álbuns número 1 na Billboard 200.
Quem lidera esse ranking, no entanto, é o Stray Kids, com oito projetos que atingiram o topo.
Outros nomes também aparecem com destaque: ATEEZ tem dois álbuns número 1, enquanto artistas como BLACKPINK, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans e TWICE conquistaram o feito uma vez cada.
Entre os marcos históricos, o BLACKPINK se tornou o primeiro girl group de K-pop a alcançar o topo da Billboard 200, com “Born Pink”, em 2022.
Outro dado relevante é o perfil dos artistas. Até hoje, nenhum solista, dupla ou trio de K-pop conseguiu chegar ao número 1 da parada internacional, um feito que ocorre com frequência na parada coreana.
A presença do gênero no topo também se intensificou ao longo dos anos. Desde 2018, houve pelo menos um álbum de K-pop em primeiro lugar na Billboard 200 em todos os anos, com exceção de 2021. O pico aconteceu em 2023, quando cinco projetos diferentes lideraram o ranking.
O momento atual reforça essa tendência. Em 2026, o BTS voltou ao topo com o álbum “ARIRANG”, que não apenas alcançou o primeiro lugar como também fez história ao permanecer três semanas consecutivas na liderança, algo inédito para um álbum de K-pop. Até então, o máximo havia sido duas semanas, marca alcançada pela trilha sonora de “Guerreiras do K-pop”.