Os álbuns de K-pop mais vendidos da história

Na última década, o K-pop deixou de ser um interesse reservado a nichos específicos da cultura pop. O sucesso massivo de grupos como BTS, Stray Kids, BLACKPINK, Twice e NewJeans se tornou difícil de ignorar dentro e fora da Coreia do Sul.

Com fãs fiéis, coreografias virais, shows esgotados e presença em grandes festivais musicais, o gênero também vem conquistando vem tendo destaque na principal parada de álbuns dos Estados Unidos, colocando seus artistas no topo da indústria musical mundial.

Além disso, desde 2018, os números de vendas domésticas do K-pop têm se tornado cada vez mais impressionantes.

Álbuns mais vendidos na Coreia do Sul

O Circle Chart contabiliza as vendas de álbuns na Coreia do Sul. De acordo com dados da plataforma, de 2010 a 2026, esses foram os 50 álbuns de K-pop com mais vendas domésticas:

Posição Título do Álbum Grupo Álbuns Vendidos Ano de Lançamento 1 10th Mini Album FML Seventeen 5.546.930 2023 2 ★★★★★ (5-STAR) Stray Kids 5.246.998 2023 3 11th Mini Album SEVENTEENTH HEAVEN Seventeen 4.807.288 2023 4 MAP OF THE SOUL : 7 BTS 4.376.975 2020 5 樂-STAR Stray Kids 3.992.703 2023 6 MAP OF THE SOUL : PERSONA BTS 3.718.230 2019 7 KARMA Stray Kids 3.397.810 2025 8 ISTJ - The 3rd Album NCT Dream 3.369.118 2023 9 Proof BTS 3.482.598 2022 10 12th Mini Album SPILL THE FEELS Seventeen 3.180.338 2024 11 MAXIDENT Stray Kids 3.176.233 2022 12 BEST ALBUM 17 IS RIGHT HERE Seventeen 3.153.616 2024 13 Butter BTS 2.999.407 2021 14 ATE Stray Kids 2.880.052 2024 15 이름의 장: TEMPTATION Tomorrow X Together 2.868.866 2023 16 4th Album Face the Sun Seventeen 2.867.353 2022 17 BE BTS 2.692.022 2020 18 5th Album HAPPY BURSTDAY Seventeen 2.559.694 2025 19 BORN PINK Blackpink 2.522.941 2022 20 Sticker - The 3rd Album NCT 127 2.427.559 2021 21 ROMANCE : UNTOLD Enhypen 2.402.335 2024 22 이름의 장: FREEFALL Tomorrow X Together 2.352.891 2023 23 DO IT Stray Kids 2.314.271 2025 24 DREAM( )SCAPE NCT Dream 2.208.837 2024 25 GOLDEN Jungkook 2.208.348 2023 26 LOVE YOURSELF 結 Answer BTS 2.197.808 2018 27 DESIRE : UNLEASH Enhypen 2.166.881 2025 28 맛 (Hot Sauce) - The 1st Album NCT Dream 2.097.185 2021 29 9th Mini Album Attacca Seventeen 2.059.073 2021 30 MY WORLD - The 3rd Mini Album Aespa 2.050.530 2023 31 합 (HOP) Stray Kids 2.041.231 2024 32 YOUTH IN THE SHADE Zerobaseone 2.037.790 2023 33 I'VE MINE IVE 1.878.270 2023 34 LOVE YOURSELF 轉 Tear BTS 1.849.537 2018 35 MELTING POINT Zerobaseone 1.820.156 2023 36 별의 장: TOGETHER Tomorrow X Together 1.801.907 2025 37 READY TO BE Twice 1.674.143 2023 38 별의 장: SANCTUARY Tomorrow X Together 1.665.335 2024 39 IVE SWITCH IVE 1.665.125 2024 40 Universe - The 3rd Album NCT 1.630.715 2021 41 NEVER SAY NEVER Zerobaseone 1.456.708 2025 42 DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th Album EXO 1.452.030 2018 43 IVE EMPATHY IVE 1.425.261 2025 44 ODYSSEY - The 1st Album RIIZE 1.412.159 2025 45 DREAMSCAPE NCT Dream 1.407.843 2024 46 COLOR - The 3rd Mini Album NCT Wish 1.366.466 2025 47 GOLDEN HOUR : Part.1 Ateez 1.358.002 2024 48 Back to Life &Team 1.331.733 2025 49 Armageddon - The 1st Album Aespa 1.321.648 2024 50 NCT RESONANCE Pt. 1 - The 2nd Album NCT 1.289.594 2020

Os dados desse mercado revelam que os números de vendas em K-pop subiram de patamar a partir de 2018. Vale lembrar que, no início da década de 2010, os álbuns mais vendidos do ano não passavam de meio milhão. Lançamentos com milhões de cópias vendidas se tornaram comuns apenas no final da década.

Além disso, também é notável a dominância de boy groups nos rankings de vendas de álbuns. Isso é congruente com dados dos mercados externos. No entanto, girl groups tendem a ter mais sucesso nas paradas de singles do Circle Chart sul-coreana, o que não ocorre fora do país. Um dos motivos por trás dessa discrepância é o comportamento dos fandoms. Grupos masculinos, no geral, têm fãs mais engajados que os femininos.

Álbuns de K-pop que entraram nas paradas da Billboard

Fora da Coreia do Sul, alguns álbuns da indústria musical coreana entraram nas paradas musicais estrangeiras.

O maior termômetro desse alcance global é a Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Desde 2018, artistas de K-pop passaram a ocupar o topo do ranking com frequência crescente — em menos de oito anos, já são 23 álbuns ou EPs do gênero que alcançaram o primeiro lugar.

O pioneirismo foi do BTS, com “Love Yourself: Tear”, que chegou ao topo em junho de 2018. Desde então, o grupo se consolidou como uma das principais forças do K-pop no mercado internacional, acumulando sete álbuns número 1 na Billboard 200.

Quem lidera esse ranking, no entanto, é o Stray Kids, com oito projetos que atingiram o topo.

Outros nomes também aparecem com destaque: ATEEZ tem dois álbuns número 1, enquanto artistas como BLACKPINK, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans e TWICE conquistaram o feito uma vez cada.

Entre os marcos históricos, o BLACKPINK se tornou o primeiro girl group de K-pop a alcançar o topo da Billboard 200, com “Born Pink”, em 2022.

Outro dado relevante é o perfil dos artistas. Até hoje, nenhum solista, dupla ou trio de K-pop conseguiu chegar ao número 1 da parada internacional, um feito que ocorre com frequência na parada coreana.

A presença do gênero no topo também se intensificou ao longo dos anos. Desde 2018, houve pelo menos um álbum de K-pop em primeiro lugar na Billboard 200 em todos os anos, com exceção de 2021. O pico aconteceu em 2023, quando cinco projetos diferentes lideraram o ranking.

O momento atual reforça essa tendência. Em 2026, o BTS voltou ao topo com o álbum “ARIRANG”, que não apenas alcançou o primeiro lugar como também fez história ao permanecer três semanas consecutivas na liderança, algo inédito para um álbum de K-pop. Até então, o máximo havia sido duas semanas, marca alcançada pela trilha sonora de “Guerreiras do K-pop”.