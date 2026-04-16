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Os álbuns de K-pop mais vendidos da história

Fandoms como o BTS Army e Stays fizeram grupos masculinos se tornarem campeões de vendas dentro e fora da Coreia do Sul

BTS: o boy group é dono de feitos impressionantes na indústria musical mundial (NBC / Colaborador/Getty Images)

BTS: o boy group é dono de feitos impressionantes na indústria musical mundial (NBC / Colaborador/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h07.

Na última década, o K-pop deixou de ser um interesse reservado a nichos específicos da cultura pop. O sucesso massivo de grupos como BTS, Stray Kids, BLACKPINK, Twice e NewJeans se tornou difícil de ignorar dentro e fora da Coreia do Sul.

Com fãs fiéis, coreografias virais, shows esgotados e presença em grandes festivais musicais, o gênero também vem conquistando vem tendo destaque na principal parada de álbuns dos Estados Unidos, colocando seus artistas no topo da indústria musical mundial.

Além disso, desde 2018, os números de vendas domésticas do K-pop têm se tornado cada vez mais impressionantes.

Álbuns mais vendidos na Coreia do Sul

Circle Chart contabiliza as vendas de álbuns na Coreia do Sul. De acordo com dados da plataforma, de 2010 a 2026, esses foram os 50 álbuns de K-pop com mais vendas domésticas:

PosiçãoTítulo do ÁlbumGrupoÁlbuns VendidosAno de Lançamento
110th Mini Album FMLSeventeen5.546.9302023
2★★★★★ (5-STAR)Stray Kids5.246.9982023
311th Mini Album SEVENTEENTH HEAVENSeventeen4.807.2882023
4MAP OF THE SOUL : 7BTS4.376.9752020
5樂-STARStray Kids3.992.7032023
6MAP OF THE SOUL : PERSONABTS3.718.2302019
7KARMAStray Kids3.397.8102025
8ISTJ - The 3rd AlbumNCT Dream3.369.1182023
9ProofBTS3.482.5982022
1012th Mini Album SPILL THE FEELSSeventeen3.180.3382024
11MAXIDENTStray Kids3.176.2332022
12BEST ALBUM 17 IS RIGHT HERESeventeen3.153.6162024
13ButterBTS2.999.4072021
14ATEStray Kids2.880.0522024
15이름의 장: TEMPTATIONTomorrow X Together2.868.8662023
164th Album Face the SunSeventeen2.867.3532022
17BEBTS2.692.0222020
185th Album HAPPY BURSTDAYSeventeen2.559.6942025
19BORN PINKBlackpink2.522.9412022
20Sticker - The 3rd AlbumNCT 1272.427.5592021
21ROMANCE : UNTOLDEnhypen2.402.3352024
22이름의 장: FREEFALLTomorrow X Together2.352.8912023
23DO ITStray Kids2.314.2712025
24DREAM( )SCAPENCT Dream2.208.8372024
25GOLDENJungkook2.208.3482023
26LOVE YOURSELF 結 AnswerBTS2.197.8082018
27DESIRE : UNLEASHEnhypen2.166.8812025
28맛 (Hot Sauce) - The 1st AlbumNCT Dream2.097.1852021
299th Mini Album AttaccaSeventeen2.059.0732021
30MY WORLD - The 3rd Mini AlbumAespa2.050.5302023
31합 (HOP)Stray Kids2.041.2312024
32YOUTH IN THE SHADEZerobaseone2.037.7902023
33I'VE MINEIVE1.878.2702023
34LOVE YOURSELF 轉 TearBTS1.849.5372018
35MELTING POINTZerobaseone1.820.1562023
36별의 장: TOGETHERTomorrow X Together1.801.9072025
37READY TO BETwice1.674.1432023
38별의 장: SANCTUARYTomorrow X Together1.665.3352024
39IVE SWITCHIVE1.665.1252024
40Universe - The 3rd AlbumNCT1.630.7152021
41NEVER SAY NEVERZerobaseone1.456.7082025
42DON'T MESS UP MY TEMPO - The 5th AlbumEXO1.452.0302018
43IVE EMPATHYIVE1.425.2612025
44ODYSSEY - The 1st AlbumRIIZE1.412.1592025
45DREAMSCAPENCT Dream1.407.8432024
46COLOR - The 3rd Mini AlbumNCT Wish1.366.4662025
47GOLDEN HOUR : Part.1Ateez1.358.0022024
48Back to Life&Team1.331.7332025
49Armageddon - The 1st AlbumAespa1.321.6482024
50NCT RESONANCE Pt. 1 - The 2nd AlbumNCT1.289.5942020

Os dados desse mercado revelam que os números de vendas em K-pop subiram de patamar a partir de 2018. Vale lembrar que, no início da década de 2010, os álbuns mais vendidos do ano não passavam de meio milhão. Lançamentos com milhões de cópias vendidas se tornaram comuns apenas no final da década.

Além disso, também é notável a dominância de boy groups nos rankings de vendas de álbuns. Isso é congruente com dados dos mercados externos. No entanto, girl groups tendem a ter mais sucesso nas paradas de singles do Circle Chart sul-coreana, o que não ocorre fora do país. Um dos motivos por trás dessa discrepância é o comportamento dos fandoms. Grupos masculinos, no geral, têm fãs mais engajados que os femininos.

Álbuns de K-pop que entraram nas paradas da Billboard

Fora da Coreia do Sul, alguns álbuns da indústria musical coreana entraram nas paradas musicais estrangeiras.

O maior termômetro desse alcance global é a Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Desde 2018, artistas de K-pop passaram a ocupar o topo do ranking com frequência crescente — em menos de oito anos, já são 23 álbuns ou EPs do gênero que alcançaram o primeiro lugar.

O pioneirismo foi do BTS, com “Love Yourself: Tear”, que chegou ao topo em junho de 2018. Desde então, o grupo se consolidou como uma das principais forças do K-pop no mercado internacional, acumulando sete álbuns número 1 na Billboard 200.

Quem lidera esse ranking, no entanto, é o Stray Kids, com oito projetos que atingiram o topo.

Outros nomes também aparecem com destaque: ATEEZ tem dois álbuns número 1, enquanto artistas como BLACKPINK, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans e TWICE conquistaram o feito uma vez cada.

Entre os marcos históricos, o BLACKPINK se tornou o primeiro girl group de K-pop a alcançar o topo da Billboard 200, com “Born Pink”, em 2022.

Outro dado relevante é o perfil dos artistas. Até hoje, nenhum solista, dupla ou trio de K-pop conseguiu chegar ao número 1 da parada internacional, um feito que ocorre com frequência na parada coreana.

A presença do gênero no topo também se intensificou ao longo dos anos. Desde 2018, houve pelo menos um álbum de K-pop em primeiro lugar na Billboard 200 em todos os anos, com exceção de 2021. O pico aconteceu em 2023, quando cinco projetos diferentes lideraram o ranking.

O momento atual reforça essa tendência. Em 2026, o BTS voltou ao topo com o álbum “ARIRANG”, que não apenas alcançou o primeiro lugar como também fez história ao permanecer três semanas consecutivas na liderança, algo inédito para um álbum de K-pop. Até então, o máximo havia sido duas semanas, marca alcançada pela trilha sonora de “Guerreiras do K-pop”.

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