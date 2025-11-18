Rock in Rio Card começa a ser vendido em dezembro; veja data e como comprar

Rock in Rio 2026: veja como comprar os ingressos
Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21h00.
Faltando menos de um ano para o Rock in Rio 2026, a organização do festival inicia, em 9 de dezembro, a venda dos primeiros ingressos.
Nesta etapa, será disponibilizado o Rock in Rio Card, bilhete que garante o acesso a um dos dias do evento antes do anúncio oficial das atrações. A escolha do dia poderá ser feita posteriormente, independentemente da venda geral.
O festival ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
O Rock in Rio Card tem validade para um único dia do festival, com acesso a todas as áreas e atrações disponíveis na data escolhida. Os bilhetes serão vendidos em tiragem limitada, com disponibilidade sujeita ao estoque.
Os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h do dia 9, exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil.
Membros do Rock in Rio Club terão acesso antecipado à pré-venda, entre os dias 4 e 8 de dezembro, também às 19h, conforme cronograma divulgado pela organização.
A orientação para o público geral é realizar o cadastro prévio na plataforma da Ticketmaster Brasil para agilizar o processo de compra. Na edição de 2024, os 180 mil ingressos do Rock in Rio Card esgotaram-se em 2h04 após o início da venda.