Oktoberfest 2026 em Blumenau: veja datas, horários e ingressos

O mês de outubro transforma Blumenau, em Santa Catarina, em um dos principais destinos para quem gosta de música, gastronomia e tradições alemãs. É nesse cenário que acontece a Oktoberfest Blumenau 2026, que chega à 41ª edição entre os dias 7 e 25 de outubro.

Ao longo de 19 dias, o Parque Vila Germânica recebe uma programação que combina apresentações musicais, gastronomia típica, cerveja e manifestações da cultura alemã. A festa também terá atrações especiais e diferentes opções de experiências para o público.

A edição deste ano também terá uma programação especial voltada aos bastidores da festa. Entre os dias 20 e 22 de outubro, acontece o Oktoberfest Summit, evento que pretende apresentar processos de gestão, operação e estratégias por trás da Oktoberfest Blumenau.

Quais são os horários da Oktoberfest Blumenau?

Os horários variam de acordo com o dia da semana. Segundo a organização, a programação segue os seguintes horários:

7 de outubro: das 18h às 3h

das 18h às 3h Segundas e terças-feiras: das 11h à 0h

das 11h à 0h Quartas e quintas-feiras: das 11h às 2h

das 11h às 2h Sextas-feiras: das 11h às 3h

das 11h às 3h Sábados: das 10h às 3h

das 10h às 3h Domingos: das 10h à 0h

As atrações podem ter horários próprios dentro desses períodos, de acordo com o setor e o palco.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos da Oktoberfest Blumenau 2026 podem ser comprados pela bilheteria oficial do evento e custam entre R$ 30 e R$ 80.

Sextas-feiras: R$ 60, com meia-entrada de R$ 30

R$ 60, com meia-entrada de R$ 30 Sábados: R$ 80, com meia-entrada de R$ 40

R$ 80, com meia-entrada de R$ 40 Quartas, quintas e domingos: R$ 24, com meia-entrada de R$ 12

R$ 24, com meia-entrada de R$ 12 Dias de entrada gratuita: 7, 8 e 25 de outubro, além das segundas e terças-feiras.

A organização também oferece opções de camarotes e experiências diferenciadas, como o Spaten Tisch, com mesa reservada e serviço de garçons, além de camarotes com open bar e open food.

Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um adulto responsável. Estudantes, professores, pessoas com deficiência, doadores regulares de sangue, pessoas com 60 anos ou mais e visitantes que atendam às regras para uso de traje típico têm direito à meia-entrada.

Qual é a programação da Oktoberfest Blumenau 2026?

A programação é distribuída pelos diferentes setores do Parque Vila Germânica e inclui bandas, grupos folclóricos, música tradicional alemã e atrações culturais.

Cada dia de festa conta com uma programação exclusiva, que pode ser conferida no site oficial do evento.

Oktoberfest Summit vai reunir especialistas

Paralelamente à programação da Oktoberfest Blumenau, a cidade recebe, entre 20 e 22 de outubro, o Oktoberfest Summit 2026, encontro voltado a empresários, profissionais de eventos e turismo, estudantes e interessados em conhecer os processos por trás de uma das principais festas de tradição alemã do país.

Com o tema "Celebrar a tradição, construir o futuro", o evento será realizado no Teatro Carlos Gomes e no Parque Vila Germânica e pretende apresentar aspectos da operação da Oktoberfest que normalmente não ficam visíveis para o público.

O encontro deve apresentar informações sobre planejamento de cardápios, logística, operação dos serviços de alimentação e valorização das tradições alemãs. A proposta também é mostrar como a gastronomia pode contribuir para a identidade cultural da festa e para a economia local.

Segundo a organização, a expectativa é reunir cerca de 600 participantes durante os três dias de programação. As inscrições seguem abertas pelo site oficial do evento.