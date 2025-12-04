Rosalía anuncia show único no Brasil em 2026; veja data e preços

A cantora espanhola Rosalía fará um show único no Brasil em 2026, no Rio de Janeiro, como parte da turnê do álbum "Lux".

A apresentação foi anunciada nesta quinta-feira, 4, e está marcada para o dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

O anúncio ocorre dias após a passagem da artista pela capital fluminense, quando realizou um evento exclusivo de audição para fãs e influenciadores no Cristo Redentor. O novo trabalho marca uma fase distinta na carreira da cantora, com foco na música clássica.

Os ingressos custam entre R$ 540 e R$ 860. A pré-venda começa na próxima terça-feira, 9, às 10h, pelo site da Ticketmaster.

Já a venda geral será aberta na quarta-feira, 10, também às 10h. Na bilheteria física, as vendas terão início às 11h nos dois dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Quando é o show da Rosalía no Brasil?

Quando: segunda-feira, 10 de agosto de 2026, às 21h

Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca (RJ)

Quanto: de R$ 540 (cadeira 3) a R$ 860 (golden circle)