Rosalía anuncia show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Cantora espanhola anunciou nesta quinta-feira, 4, a turnê do álbum 'Lux'

Rosalía: cantora realizou evento de audição do seu último álbum no último domingo no Cristo Redentor (Rosalía/Divulgação)

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11h42.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 11h46.

A cantora espanhola Rosalía fará um show único no Brasil em 2026, no Rio de Janeiro, como parte da turnê do álbum "Lux".

A apresentação foi anunciada nesta quinta-feira, 4, e está marcada para o dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

O anúncio ocorre dias após a passagem da artista pela capital fluminense, quando realizou um evento exclusivo de audição para fãs e influenciadores no Cristo Redentor. O novo trabalho marca uma fase distinta na carreira da cantora, com foco na música clássica.

Os ingressos custam entre R$ 540 e R$ 860. A pré-venda começa na próxima terça-feira, 9, às 10h, pelo site da Ticketmaster.

Já a venda geral será aberta na quarta-feira, 10, também às 10h. Na bilheteria física, as vendas terão início às 11h nos dois dias.

Quando é o show da Rosalía no Brasil?

Quando: segunda-feira, 10 de agosto de 2026, às 21h

Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca (RJ)

Quanto: de R$ 540 (cadeira 3) a R$ 860 (golden circle)

