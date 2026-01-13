BTS anuncia shows no Brasil; confira as datas

BTS: grupo se apresentará em São Paulo em outubro de 2026 (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13h07.
O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, anunciou nesta terça-feira, 13, uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself.
O grupo volta de um hiatus de quatro anos e já está com um novo álbus no caminho.
Na lista divulgada em seu website oficial, os Bangtan Boys já divulgaram três shows em São Paulo, no Brasil.
O local dos shows, preços e tipos de ingressos ainda não foram anunciados, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.
Em São Paulo, os três shows do BTS ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.
As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
|Cidade
|País
|Data
|Goyang
|Coreia do Sul
|9 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|25 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|26 de abril de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|7 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|10 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|16 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|17 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|23 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|24 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|27 de maio de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|26 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|27 de junho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|1º de julho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|2 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|6 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|7 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|11 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|12 de julho de 2026
|Paris
|França
|17 de julho de 2026
|Paris
|França
|18 de julho de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|1º de agosto de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|2 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|5 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|6 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|10 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|11 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|15 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|16 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|22 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|23 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|27 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|28 de agosto de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|1º de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|2 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|5 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|6 de setembro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|2 de outubro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|3 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|9 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|10 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|16 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|17 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|23 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|24 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|28 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|30 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|31 de outubro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|19 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|21 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|22 de novembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
|3 de dezembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.