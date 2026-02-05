Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Qual a setlist dos shows do 'My Chemical Romance' no Brasil?

Apresentações acontecem hoje dias 5 e 6 de fevereiro no Allianz Parque

'My Chemical Romance': cena do clipe de 'Welcome to the Black Parade' (Reprodução/YouTube)

'My Chemical Romance': cena do clipe de 'Welcome to the Black Parade' (Reprodução/YouTube)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13h11.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

A banda My Chemical Romance retorna ao Brasil com dois shows em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 5 e 6 de fevereiro. A principal atração da turnê “Long Live: The Black Parade” é a execução completa do álbum lançado em 2006.

O disco The Black Parade abre o repertório do show e é apresentado do início ao fim, seguindo a ordem original das faixas. Essa parte do espetáculo mantém arranjos adaptados e uma encenação contínua, baseada no conceito narrativo do álbum.

Após a execução integral do disco, o show entra em um segundo bloco. Nesse momento, a banda inclui músicas de diferentes fases da carreira, com destaque para os álbuns lançados entre os anos 2000 e o início da década seguinte.

O setlist previsto reúne canções populares do grupo, como “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” e “Teenagers”, além de faixas menos frequentes em turnês anteriores. A estrutura segue o padrão adotado nos shows recentes realizados na América do Norte e na Europa.

Veja a provável setlist de 'My Chemical Romance'

  • “The End.”
  • “Dead!”
  • “This Is How I Disappear”
  • “The Sharpest Lives”
  • “Welcome to the Black Parade”
  • “I Don’t Love You”
  • “House of Wolves”
  • “Cancer”
  • “Mama”
  • “Sleep”
  • “Teenagers”
  • “Disenchanted”
  • “Famous Last Words”
  • “The End.” (reprise)
  • “I’m Not Okay (I Promise)”
  • “Our Lady of Sorrows”
  • “The Ghost of You”
  • “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na)”
  • “Give ‘Em Hell, Kid”
  • “Planetary (GO!)”
  • “Heaven Help Us”
  • “Bury Me in Black”
  • “Vampires Will Never Hurt You”
  • “Helena”
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Lançamento de 'GTA 6' é confirmado para novembro

BBB 26: quem é Maxiane, influenciadora digital de Pernambuco

Que horas estreia o 4º episódio de ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’?

Exclusivo: Deezer amplia parceria com Itaú para acelerar expansão no Brasil

Mais na Exame

Carreira

Como fazer o ChatGPT pensar antes de responder? Basta um comando simples

Um conteúdo Bússola

Com alta nos preços, volta às aulas inaugura nova disputa entre varejistas

Mercados

Vale cai 2% e limita alta do Ibovespa

Brasil

Haddad e Alckmin sabem que têm um papel para cumprir em SP, diz Lula