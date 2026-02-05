Qual a setlist dos shows do 'My Chemical Romance' no Brasil?

A banda My Chemical Romance retorna ao Brasil com dois shows em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 5 e 6 de fevereiro. A principal atração da turnê “Long Live: The Black Parade” é a execução completa do álbum lançado em 2006.

O disco The Black Parade abre o repertório do show e é apresentado do início ao fim, seguindo a ordem original das faixas. Essa parte do espetáculo mantém arranjos adaptados e uma encenação contínua, baseada no conceito narrativo do álbum.

Após a execução integral do disco, o show entra em um segundo bloco. Nesse momento, a banda inclui músicas de diferentes fases da carreira, com destaque para os álbuns lançados entre os anos 2000 e o início da década seguinte.

O setlist previsto reúne canções populares do grupo, como “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” e “Teenagers”, além de faixas menos frequentes em turnês anteriores. A estrutura segue o padrão adotado nos shows recentes realizados na América do Norte e na Europa.

Veja a provável setlist de 'My Chemical Romance'