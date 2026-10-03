Pesquisa CNT/MDA para presidente 2º turno: Lula tem 47,3% e Flávio Bolsonaro, 43,1%

RESUMO ＋ Pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registra 43,1%. A diferença é de 4,2 pontos percentuais, no limite da margem de erro de 2,2 pontos para cada lado. Em relação ao levantamento de setembro, Flávio passou de 40% para 43,1%, enquanto Lula foi de 47% para 47,3%.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera numericamente com 47,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 43,1%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro da pesquisa.

Avaliando a trajetória temporal da pesquisa, a distância entre os dois principais candidatos encurtou. Flávio Bolsonaro cresceu três pontos percentuais no último mês, saindo de 40% no levantamento de setembro para o atual patamar de 43,1%.

No mesmo período, Lula oscilou numericamente dentro da margem, passando de 47% para os atuais 47,3%. O contingente de eleitores que afirmam votar em branco ou nulo soma 7,6% no cenário polarizado, enquanto os indecisos representam 1,9%.

Na pesquisa de primeiro turno, ao considerar apenas os votos válidos, Lula tem 47,8% e Flávio, 42,1%. No levantamento estimulado, o petista registra 43,1% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio registra 38%.

Lula lidera contra Zema e Caiado

O relatório mediu ainda o desempenho do petista contra outros eventuais adversários. Em um embate contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula marca 49,2% contra 34,2% do mineiro, garantindo liderança isolada. Os brancos e nulos são 13,5% e indecisos somam 3,1%.

Quando testado contra o ex-governador Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Lula tem 47% do apoio do eleitorado, ante 37,3% de Caiado. Neste quadro específico, os votos brancos e nulos atingem a faixa de 12,6%, com 3% de eleitores que não souberam responder.

Entre os demais nomes presentes nos cenários estimulados de segundo turno, o escritor Augusto Cury pontua com 37,9% contra 46,8% do atual presidente. Por fim, Renan Santos atinge 34,3% frente aos 48,1% atribuídos a Lula.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04756/2026.