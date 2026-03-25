ZZ Top anuncia shows no Brasil; saiba preços e onde comprar

Billy Gibbons, ZZ Top: banda fará turnê em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo em novembro de 2026 (Gary Miller/Getty Images)
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Publicado em 25 de março de 2026 às 11h55.
A banda ZZ Top confirmou três shows no Brasil para novembro de 2026, marcando o retorno ao país após mais de 16 anos.
As apresentações fazem parte da turnê “The Big One!” e incluem passagens por Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.
O grupo se apresenta no dia 18 de novembro em Porto Alegre, no dia 20 do mesmo mês em Curitiba e encerra a turnê brasileira em 21 de novembro, na capital paulista.
A agenda começa na KTO Arena, em Porto Alegre. Em seguida, a banda segue para o Igloo Super Hall, em Curitiba. O último show acontece na Suhai Music Hall, em São Paulo.
Os ingressos serão vendidos pelo site Uhuu.com, com pré-venda iniciando em nesta quarta-feira, 25, e venda geral a partir da próxima sexta-feira, 27.
Os ingressos variam conforme a cidade, setor e modalidade (meia, inteira ou solidário).
Há opções de pista, pista premium, camarotes e pacotes VIP, que incluem benefícios como entrada antecipada, itens exclusivos e pôster da turnê.
Também há possibilidade de meia-entrada e ingresso solidário, mediante doação de alimento, além de parcelamento em até três vezes sem juros em condições promocionais.
Formado em 1969, o ZZ Top é um dos nomes mais conhecidos do rock e blues americano. A banda é atualmente composta por Billy F. Gibbons (voz e guitarra), Frank Beard (bateria) e Elwood Francis (baixo).
O baixista substitui Dusty Hill, integrante clássico que morreu em 2021. Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 50 milhões de álbuns e se consolidou com um estilo marcado pelo blues e pelo visual icônico das longas barbas.
A turnê “The Big One!” reúne clássicos da carreira e marca mais uma fase ativa da banda nos palcos.