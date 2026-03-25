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ZZ Top anuncia shows no Brasil; saiba preços e onde comprar

Banda retorna ao Brasil após mais de 16 anos com shows em três capitais

Billy Gibbons, ZZ Top: banda fará turnê em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo em novembro de 2026 (Gary Miller/Getty Images)

Billy Gibbons, ZZ Top: banda fará turnê em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo em novembro de 2026 (Gary Miller/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de março de 2026 às 11h55.

A banda ZZ Top confirmou três shows no Brasil para novembro de 2026, marcando o retorno ao país após mais de 16 anos.

As apresentações fazem parte da turnê “The Big One!” e incluem passagens por Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

O grupo se apresenta no dia 18 de novembro em Porto Alegre, no dia 20 do mesmo mês em Curitiba e encerra a turnê brasileira em 21 de novembro, na capital paulista.

Datas e locais dos shows do ZZ Top no Brasil

A agenda começa na KTO Arena, em Porto Alegre. Em seguida, a banda segue para o Igloo Super Hall, em Curitiba. O último show acontece na Suhai Music Hall, em São Paulo.

Os ingressos serão vendidos pelo site Uhuu.com, com pré-venda iniciando em nesta quarta-feira, 25, e venda geral a partir da próxima sexta-feira, 27.

Quanto custam os ingressos para o ZZ Top no Brasil?

Os ingressos variam conforme a cidade, setor e modalidade (meia, inteira ou solidário).

  • Em Porto Alegre, os valores vão de cerca de R$ 400 a R$ 1.895.
  • Em Curitiba, os preços variam entre R$ 390 e R$ 1.775.
  • Já em São Paulo, os ingressos partem de R$ 295 e chegam a R$ 1.685.

Há opções de pista, pista premium, camarotes e pacotes VIP, que incluem benefícios como entrada antecipada, itens exclusivos e pôster da turnê.

Também há possibilidade de meia-entrada e ingresso solidário, mediante doação de alimento, além de parcelamento em até três vezes sem juros em condições promocionais.

Turnê marca retorno após mais de uma década

Formado em 1969, o ZZ Top é um dos nomes mais conhecidos do rock e blues americano. A banda é atualmente composta por Billy F. Gibbons (voz e guitarra), Frank Beard (bateria) e Elwood Francis (baixo).

O baixista substitui Dusty Hill, integrante clássico que morreu em 2021. Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 50 milhões de álbuns e se consolidou com um estilo marcado pelo blues e pelo visual icônico das longas barbas.

A turnê “The Big One!” reúne clássicos da carreira e marca mais uma fase ativa da banda nos palcos.

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