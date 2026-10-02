'Dom de Iludir': veja data de estreia, trailer e detalhes do novo melodrama da Netflix

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A plataforma de streaming Netflix divulgou nesta semana o trailer de 'Dom de Iludir', série brasileira que estreia em 28 de outubro de 2026. Com dez episódios e direção geral de Mauro Mendonça Filho, o melodrama acompanha uma colecionadora de arte vítima de um golpe enquanto busca a cura para a doença da filha.