'Dom de Iludir': veja data de estreia, trailer e detalhes do novo melodrama da Netflix

'Dom de Iludir': série é um melodrama ambientado no Rio de Janeiro (Netflix/Divulgação)
Repórter
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h40.
A plataforma de streaming Netflix divulgou nesta semana o trailer de 'Dom de Iludir', série brasileira que estreia em 28 de outubro de 2026. Com dez episódios e direção geral de Mauro Mendonça Filho, o melodrama acompanha uma colecionadora de arte vítima de um golpe enquanto busca a cura para a doença da filha.
A Netflix divulgou nesta semana o trailer de 'Dom de Iludir', série de melodrama com dez episódios que chega ao catálogo em outubro.
Com direção geral de Mauro Mendonça Filho e ambientada no Rio de Janeiro, a trama aposta em intrigas familiares, jogos de manipulação e reviravoltas para prender a atenção do público.
A narrativa gira em torno de Lúcia Rossetti (Marieta Severo), uma colecionadora de obras de arte desesperada para encontrar a cura de uma doença desconhecida que atinge sua filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann).
Ao recorrer à ajuda de uma terapeuta espiritual (Nanda Costta), Lúcia acaba se tornando vítima de um golpe, que expõe segredos ocultos e conecta duas famílias atravessadas por dinâmicas de poder, culpa e ressentimento.
Além do trio de protagonistas, a produção reúne um elenco composto por José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.
A série brasileira estreia na Netflix Brasil no dia 28 de outubro de 2026.
'Dom de Iludir' estreia na Netflix Brasil em 28 de outubro de 2026.
A série acompanha Lúcia Rossetti, colecionadora de obras de arte que busca a cura para uma doença desconhecida da filha, Maíra Rossetti. Ao pedir ajuda a uma terapeuta espiritual, Lúcia sofre um golpe que revela segredos e conecta duas famílias.
Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, Alice Wegmann vive Maíra Rossetti e Nanda Costta faz o papel da terapeuta espiritual.
O elenco inclui José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.
'Dom de Iludir' terá dez episódios. A série é um melodrama ambientado no Rio de Janeiro, com direção geral de Mauro Mendonça Filho.
O trailer de 'Dom de Iludir' está disponível no YouTube.