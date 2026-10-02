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'Dom de Iludir': veja data de estreia, trailer e detalhes do novo melodrama da Netflix

Série nacional tem Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu no elenco

'Dom de Iludir': série é um melodrama ambientado no Rio de Janeiro (Netflix/Divulgação)

'Dom de Iludir': série é um melodrama ambientado no Rio de Janeiro (Netflix/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h40.

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RESUMO ＋

A plataforma de streaming Netflix divulgou nesta semana o trailer de 'Dom de Iludir', série brasileira que estreia em 28 de outubro de 2026. Com dez episódios e direção geral de Mauro Mendonça Filho, o melodrama acompanha uma colecionadora de arte vítima de um golpe enquanto busca a cura para a doença da filha.

A Netflix divulgou nesta semana o trailer de 'Dom de Iludir', série de melodrama com dez episódios que chega ao catálogo em outubro.

Com direção geral de Mauro Mendonça Filho e ambientada no Rio de Janeiro, a trama aposta em intrigas familiares, jogos de manipulação e reviravoltas para prender a atenção do público.

A história da série

A narrativa gira em torno de Lúcia Rossetti (Marieta Severo), uma colecionadora de obras de arte desesperada para encontrar a cura de uma doença desconhecida que atinge sua filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann).

Ao recorrer à ajuda de uma terapeuta espiritual (Nanda Costta), Lúcia acaba se tornando vítima de um golpe, que expõe segredos ocultos e conecta duas famílias atravessadas por dinâmicas de poder, culpa e ressentimento.

Elenco 

Além do trio de protagonistas, a produção reúne um elenco composto por José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

Quando estreia 'Dom de Iludir'?

A série brasileira estreia na Netflix Brasil no dia 28 de outubro de 2026.

Assista ao trailer: 

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'Perguntas frequentes'

Quando estreia 'Dom de Iludir' na Netflix? ＋

'Dom de Iludir' estreia na Netflix Brasil em 28 de outubro de 2026.

Qual é a história de 'Dom de Iludir'? ＋

A série acompanha Lúcia Rossetti, colecionadora de obras de arte que busca a cura para uma doença desconhecida da filha, Maíra Rossetti. Ao pedir ajuda a uma terapeuta espiritual, Lúcia sofre um golpe que revela segredos e conecta duas famílias.

Quem protagoniza 'Dom de Iludir'? ＋

Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, Alice Wegmann vive Maíra Rossetti e Nanda Costta faz o papel da terapeuta espiritual.

Quem está no elenco de 'Dom de Iludir'? ＋

O elenco inclui José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

Quantos episódios terá 'Dom de Iludir'? ＋

'Dom de Iludir' terá dez episódios. A série é um melodrama ambientado no Rio de Janeiro, com direção geral de Mauro Mendonça Filho.

Onde assistir ao trailer de 'Dom de Iludir'? ＋

O trailer de 'Dom de Iludir' está disponível no YouTube.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

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