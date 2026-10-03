Guia de leilões de imóveis: confira a agenda com as principais ofertas da semana

Os leilões de imóveis movimentam a semana dos dias 4 a 10 de outubro com mais de 300 ofertas dos bancos Santander, Itaú e Bradesco, por todo o Brasil, em plataformas como Mega Leilões, Zuk, Superbid, Biasi, Pestana e Freitas. O maior certame em volume ocorre na terça-feira, 6, quando o Santander oferece mais de 200 propriedades.

Veja abaixo como participar dos leilões e cuidados que você deve tomar.

O catálogo anuncia financiamento em até 420 meses, enquanto o edital prevê a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em imóveis que atendam às regras da modalidade.

A programação segue até sexta-feira, 9, com casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais e áreas rurais espalhados por diferentes estados. Parte dos ativos aparece em primeira praça, enquanto outros chegam à segunda rodada de lances com preços menores que os valores apresentados anteriormente.

Leilão de imóveis na segunda-feira, 5 de outubro

A semana começa com imóveis do Itaú disponíveis pela Zuk, com encerramentos a partir das 14h (horário de Brasília). Entre os lotes programados para o dia aparecem uma casa em Guaíba, no Rio Grande do Sul, em segundo leilão por R$ 94.662,39, e um apartamento na Vila Andrade, em São Paulo, por R$ 388.904,64.

A programação mistura primeiras e segundas praças. Em Natal, por exemplo, uma casa no bairro Tirol entra em primeiro leilão por R$ 300 mil. Já imóveis de Uberlândia, Ribeirão Preto e Igarassu aparecem em segunda praça no mesmo dia.

Leilão de imóveis na terça-feira, 6 de outubro

O destaque de terça-feira é o leilão do Santander, marcado para as 10h. A mesma carteira de mais de 200 imóveis aparece em diferentes plataformas, entre elas Mega Leilões, Superbid, Biasi, Zuk e Pestana. Como se trata do mesmo conjunto de ativos divulgado por casas diferentes, as ofertas não devem ser somadas.

O catálogo reúne imóveis em diversos estados e diferentes faixas de preço. Na Zuk, por exemplo, há uma casa em Rio Largo, em Alagoas, com lance inicial de R$ 33.696, além de imóveis em São Gonçalo, Duque de Caxias, Capitão Poço e Armação dos Búzios.

Nos materiais do evento, há imóveis anunciados com financiamento de até 420 meses. O uso do FGTS também pode ser permitido quando o imóvel estiver desocupado e cumprir as regras aplicáveis, com parte do sinal paga com recursos próprios do comprador.

Leilão de imóveis na quarta-feira, 7 de outubro

A quarta-feira concentra dois grupos de ofertas do Bradesco. Na Zuk, os primeiros lotes começam a fechar a partir das 11h. Entre eles estão uma área rural em Várzea da Palma, em Minas Gerais, com primeira praça de R$ 1,5 milhão, e uma casa em Palmas, no Tocantins, por R$ 627.368,08.

Os mesmos ativos têm segunda praça marcada para sexta-feira, 9.

Às 15h começa a primeira praça do leilão Bradesco de alienação fiduciária na Mega Leilões. São nove imóveis, com segunda praça também prevista para sexta-feira. Um apartamento de 154 metros quadrados em Cuiabá, por exemplo, tem lance mínimo de R$ 934.100,05 na primeira rodada e R$ 553.465,38 na segunda.

A própria página do evento informa valores até 63% menores na segunda praça.

Leilão de imóveis na quinta-feira, 8 de outubro

A quinta-feira tem uma das agendas mais cheias da semana. Na página do Itaú na Zuk, há imóveis com segunda praça a partir das 11h. Entre eles aparecem uma casa em Goiânia por R$ 562.934,54 e um terreno em Palmas por R$ 2,24 milhões.

À 13h, a Freitas Leiloeiro inicia o fechamento de um leilão do Bradesco com 20 imóveis, realizado exclusivamente pela internet. O catálogo inclui propriedades em estados como Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro.

Uma hora depois, às 14h, a Mega Leilões também realiza um certame do Bradesco, desta vez com 20 imóveis residenciais e comerciais. Entre os primeiros lotes estão uma casa em Trindade, em Goiás, ofertada por R$ 284 mil, e uma casa em Barra do Corda, no Maranhão, por R$ 126 mil.

A programação do Bradesco continua à noite na Zuk. Os encerramentos começam pouco depois das 19h. Um apartamento em Cuiabá aparece por R$ 596 mil, enquanto uma casa em Marialva, no Paraná, está anunciada por R$ 88 mil.

Leilão de imóveis na sexta-feira, 9 de outubro

O primeiro leilão do dia começa às 9h30 pela Pestana. O certame do Bradesco reúne 14 lotes e inclui casas, apartamentos e terrenos em estados como Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Na listagem consultada, os valores variam bastante. Há um apartamento em Araras, em São Paulo, com lance mínimo de R$ 120 mil, enquanto uma casa em Caldas Novas, em Goiás, parte de R$ 2,272 milhões.

A partir das 11h, a Zuk realiza as segundas praças de imóveis do Bradesco que tiveram a primeira rodada na quarta-feira. Um imóvel de Campo Grande, por exemplo, passa de R$ 350.247,03 na primeira praça para R$ 167.805,66 na segunda.

Às 15h, dois grupos de imóveis entram em segunda praça na Mega Leilões. O Bradesco retoma os nove ativos ofertados na quarta-feira, enquanto o Itaú leva 15 lotes em alienação fiduciária à segunda rodada.

No leilão do Itaú, um apartamento de 58 metros quadrados em Salvador aparece por R$ 459.712,99, ante R$ 563 mil na primeira praça.

Como participar dos leilões de imóveis

O primeiro passo é fazer o cadastro na plataforma responsável pelo leilão. Além dos dados pessoais, os editais podem exigir documentos de identificação e outras informações antes da liberação do usuário para dar lances. Depois do cadastro, é necessário pedir a habilitação para o lote desejado.

Em alguns certames de alienação fiduciária, a habilitação deve ser concluída até uma hora antes do início do evento.

Antes de ofertar qualquer valor, o interessado deve ler o edital e a descrição específica do imóvel. É nesses documentos que aparecem informações sobre ocupação, condições de pagamento, débitos, responsabilidades pela regularização e despesas necessárias para transferir a propriedade.

Nos editais do Bradesco analisados, por exemplo, imóveis ocupados podem exigir que o próprio comprador tome as providências e arque com os custos da desocupação.

As condições financeiras também mudam de um evento para outro. Nos leilões do Bradesco analisados, o edital prevê comissão de 5% ao leiloeiro, desconto de 10% para pagamento à vista e modalidades de parcelamento que podem chegar a 48 meses, conforme o valor do imóvel e as regras da operação.

No Santander, o edital também estabelece comissão de 5% sobre o lance. Além disso, o maior lance não significa aprovação automática da compra, já que a venda permanece sujeita à análise e à aprovação do vendedor após o leilão.

Cuidados antes de dar um lance em leilão

O valor anunciado não deve ser analisado isoladamente. Além do lance, o comprador pode ter de pagar comissão do leiloeiro, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), custos de escritura e registro e, conforme o lote, despesas de regularização, condomínio, tributos ou desocupação.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

Essas condições precisam ser conferidas no edital e na documentação do imóvel antes da participação. Também é importante confirmar previamente se o imóvel aceita financiamento ou FGTS. No Santander, há previsão de uso do FGTS em imóveis elegíveis.

Já nos leilões do Bradesco analisados, o edital não permite FGTS, consórcios ou cartas de crédito, enquanto o financiamento é restrito a imóveis residenciais desocupados, sem restrição documental e sujeitos a enquadramento prévio.

Outro ponto é a situação de ocupação, visto que os editais podem atribuir ao comprador a responsabilidade pelas medidas necessárias para obter a posse do imóvel.

A recomendação, portanto, é verificar essa informação antes do lance, junto com matrícula, débitos, condições de venda e eventuais pendências documentais, para saber quais obrigações acompanharão a arrematação.