Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio anuncia venda geral de ingressos para 26 de maio

Festival também divulgou line-up do Espaço Favela

Rock in Rio: confira line-up do festival divulgado até o momento (Mateus Omena/Divulgação)

Rock in Rio: confira line-up do festival divulgado até o momento (Mateus Omena/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de abril de 2026 às 14h26.

Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

Os fãs de festivais já podem se preparar. O Rock in Rio 2026 vai iniciar a venda geral de ingressos no dia 26 de maio. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Como comprar ingressos?

A venda será feita de forma online, por meio do site da Ticketmaster Brasil.

O pagamento poderá ser realizado com cartões de crédito ou PIX. No caso do PIX, o prazo para conclusão é de até 10 minutos após a geração do código.

Clientes com cartões Itaú podem parcelar em até 8 vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento é de até 6 vezes sem juros. Cada CPF pode adquirir até 4 ingressos por dia, sendo no máximo 1 meia-entrada por data.

Valores dos ingressos

  • R$ 870 (inteira)
  • R$ 435 (meia-entrada)
  • R$ 739,50 (clientes Itaú)

Pré-venda e Rock in Rio Card

Clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club terão acesso à pré-venda entre 19 e 25 de maio, a partir das 12h.

Quem adquiriu o Rock in Rio Card pode escolher a data de uso até 25 de maio, ao meio-dia. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade.

Espaço Favela

O Festival também anunciou que o Espaço Favela terá Belo como embaixador e um dos headliners da edição.

O line-up inclui MC Rodrigo do CN, Major RD, Xamã, MC Cabelinho com TZ da Coronel, Timbalada e DENNIS, distribuídos ao longo dos dias do festival.

Criado em 2019, o espaço reúne artistas de diferentes trajetórias e estilos, com foco na produção cultural das favelas brasileiras.

Veja o line-up anunciado até o momento:

4 de setembro

Palco Mundo:

  • Foo Fighters
  • The Hives
  • Rise Against
  • Nova Twins

Palco Sunset:

  • Capital Inicial
  • Detonautas
  • Di Ferrero
  • Hot Milk

5 de setembro

Palco Mundo:

Palco Sunset:

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera
  • Malvada

7 de setembro

Palco Mundo:

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset:

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • New Dance Order
  • Fatboy Slim

11 de setembro

Palco Mundo:

  • Stray Kids
  • Alok - Keep Art Human
  • HWASA
  • NEXZ

Palco Sunset:

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro

Palco Mundo:

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset:

  • Mumford & Sons
  • João Gomes & Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Oldum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Acompanhe tudo sobre:Rock in Rio

Mais de Pop

Vai trabalhar na Sexta-Feira Santa? Saiba seus direitos

BBB 26: por que a rejeição de Solange Couto foi tão grande?

Zendaya fala em 'desaparecer' depois de sequência de grandes projetos

'Com carinho, Kitty': que horas estreia a nova temporada na Netflix?

Mais na Exame

Pop

Vai trabalhar na Sexta-Feira Santa? Saiba seus direitos

ESG

Ultraprocessados se tornam símbolo de infância feliz, mas rótulos são ignorados

Economia

Petrobras vai parcelar reajuste do querosene de aviação; entenda

Líderes Extraordinários

Menos discurso, mais evidência: o novo momento da certificação empresa B