Rock in Rio anuncia venda geral de ingressos para 26 de maio

Rock in Rio: confira line-up do festival divulgado até o momento (Mateus Omena/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de abril de 2026 às 14h26.
Os fãs de festivais já podem se preparar. O Rock in Rio 2026 vai iniciar a venda geral de ingressos no dia 26 de maio. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.
A venda será feita de forma online, por meio do site da Ticketmaster Brasil.
O pagamento poderá ser realizado com cartões de crédito ou PIX. No caso do PIX, o prazo para conclusão é de até 10 minutos após a geração do código.
Clientes com cartões Itaú podem parcelar em até 8 vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento é de até 6 vezes sem juros. Cada CPF pode adquirir até 4 ingressos por dia, sendo no máximo 1 meia-entrada por data.
Clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club terão acesso à pré-venda entre 19 e 25 de maio, a partir das 12h.
Quem adquiriu o Rock in Rio Card pode escolher a data de uso até 25 de maio, ao meio-dia. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade.
O Festival também anunciou que o Espaço Favela terá Belo como embaixador e um dos headliners da edição.
O line-up inclui MC Rodrigo do CN, Major RD, Xamã, MC Cabelinho com TZ da Coronel, Timbalada e DENNIS, distribuídos ao longo dos dias do festival.
Criado em 2019, o espaço reúne artistas de diferentes trajetórias e estilos, com foco na produção cultural das favelas brasileiras.
Palco Mundo:
Palco Sunset:
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