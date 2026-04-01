Rock in Rio anuncia venda geral de ingressos para 26 de maio

Os fãs de festivais já podem se preparar. O Rock in Rio 2026 vai iniciar a venda geral de ingressos no dia 26 de maio. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Como comprar ingressos?

A venda será feita de forma online, por meio do site da Ticketmaster Brasil.

O pagamento poderá ser realizado com cartões de crédito ou PIX. No caso do PIX, o prazo para conclusão é de até 10 minutos após a geração do código.

Clientes com cartões Itaú podem parcelar em até 8 vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento é de até 6 vezes sem juros. Cada CPF pode adquirir até 4 ingressos por dia, sendo no máximo 1 meia-entrada por data.

Valores dos ingressos

R$ 870 (inteira)

R$ 435 (meia-entrada)

R$ 739,50 (clientes Itaú)

Pré-venda e Rock in Rio Card

Clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club terão acesso à pré-venda entre 19 e 25 de maio, a partir das 12h.

Quem adquiriu o Rock in Rio Card pode escolher a data de uso até 25 de maio, ao meio-dia. Após esse prazo, a escolha ficará sujeita à disponibilidade.

Espaço Favela

O Festival também anunciou que o Espaço Favela terá Belo como embaixador e um dos headliners da edição.

O line-up inclui MC Rodrigo do CN, Major RD, Xamã, MC Cabelinho com TZ da Coronel, Timbalada e DENNIS, distribuídos ao longo dos dias do festival.

Criado em 2019, o espaço reúne artistas de diferentes trajetórias e estilos, com foco na produção cultural das favelas brasileiras.

Veja o line-up anunciado até o momento:

4 de setembro

Palco Mundo:

Foo Fighters

The Hives

Rise Against

Nova Twins

Palco Sunset:

Capital Inicial

Detonautas

Di Ferrero

Hot Milk

5 de setembro

Palco Mundo:

Avenged Sevenfold

Bring Me The Horizon

Machine Gun Kelly

Palco Sunset:

Bad Omens

Poppy

Black Pantera

Malvada

7 de setembro

Palco Mundo:

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset:

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

New Dance Order

Fatboy Slim

11 de setembro

Palco Mundo:

Stray Kids

Alok - Keep Art Human

HWASA

NEXZ

Palco Sunset:

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convida Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro

Palco Mundo:

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset: