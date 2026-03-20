Sabrina Carpenter e Chappell Roan: do TikTok ao topo do Lollapalooza

Mais de US$ 126 milhões em turnê, estreias com centenas de milhares de cópias e picos de dezenas de milhões de streams semanais.

Os números colocam Sabrina Carpenter e Chappell Roan no centro da estratégia do Lollapalooza 2026 no Brasil — e ajudam a explicar uma mudança ainda mais ampla na indústria musical.

As duas artistas representam uma geração que não depende mais de rádio ou mídia tradicional para alcançar o público. O crescimento parte das redes sociais, especialmente do TikTok, e se converte rapidamente em receita, presença global e demanda por shows.

A nova geração aposta em músicas mais diretas, refrões rápidos e forte identidade visual, em contraste com uma fase anterior mais minimalista da cultura popular. E, nisso, Carpenter e Roan são especialistas.

Do algoritmo ao caixa

No caso de Sabrina Carpenter, o avanço combina desempenho em streaming, vendas e bilheteria. O álbum Short n’ Sweet (2024) liderou a Billboard 200 e acumulou a venda de 606 mil cópias físicas nos Estados Unidos até 2025.

O single Espresso se consolidou como um dos principais hits recentes, impulsionado por vídeos curtos e alta repetição nas plataformas digitais.

Também no ano passado, Man’s Best Friend estreou com 366 mil unidades equivalentes, incluindo 224 mil vendas puras — resultado acima de grande parte dos lançamentos do período.

Nos palcos, o desempenho acompanha. A turnê Short n’ Sweet Tour arrecadou US$ 126,6 milhões, com cerca de 974 mil ingressos vendidos em 70 apresentações.

A exposição global foi ampliada ao integrar a turnê de Taylor Swift, o que acelerou o crescimento da base de fãs e consolidou a artista em mercados fora dos Estados Unidos.

Tração tardia, escala rápida

Chappell Roan seguiu um caminho diferente. O crescimento inicial foi gradual, até atingir escala acelerada a partir de 2024.

O álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) registrou aumento de 328% nas vendas em uma única semana, alcançando 56 mil cópias.

O single Good Luck, Babe! ganhou tração após apresentações ao vivo e forte circulação em redes sociais.

O impacto foi direto no consumo digital. O catálogo da artista atingiu 68,3 milhões de streams semanais nos Estados Unidos, após iniciar o ano com menos de 3 milhões. Em 2025, Roan venceu o Grammy de Artista Revelação.

Festivais como plataforma de escala

A presença de Carpenter e Roan no Lollapalooza reflete uma mudança na curadoria de grandes festivais. O critério central deixou de ser apenas histórico de carreira e passou a incluir engajamento digital e capacidade de mobilização.

A lógica usada pelos festivais é que artistas que performam bem em plataformas digitais tendem a converter audiência em público presencial e receita adicional.

Esse modelo também elevou os custos. Os cachês de artistas desse perfil subiram até 40% desde 2020, acompanhando a demanda por nomes com forte apelo global, segundo dados de um estudo do Centro Nacional de Música da França.

Um novo modelo de pop global

O avanço de Sabrina Carpenter e Chappell Roan ilustra uma transformação estrutural no pop.

A combinação entre viralização, dados de consumo e performance ao vivo redefiniu o caminho para o sucesso. Algoritmos substituem, em grande parte, a curadoria tradicional.

O resultado é um pop mais direto, visual e orientado a plataformas. Ao mesmo tempo, amplia-se a diversidade estética e temática, com artistas construindo identidades próprias e comunidades digitais engajadas.

No Lollapalooza, esse modelo se materializa. Mais do que atrações, Carpenter e Roan representam uma nova lógica da indústria — em que alcance digital, velocidade de crescimento e capacidade de gerar receita definem quem chega ao topo.