Kings's Day Amstel anuncia Marcelo D2, Rachel Reis e Diego Martins; veja o line-up completo

No próximo fim de semana, 25 e 26 de abril, a Amstel realiza a terceira edição do King’s Day, com programação gratuita e shows de Marcelo D2, Rachel Reis e Diego Martins.

A iniciativa inclui como principais ativações um palco flutuante instalado no Rio Pinheiros e passeios de barco durante as apresentações.

O evento será realizado às margens do rio, abaixo do viaduto, na ciclovia com acesso pelo Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla a partir das 12h.

A expectativa é reunir mais de 3 mil pessoas por dia, com uma programação que combina música ao vivo, gastronomia e experiências ligadas à cultura de Amsterdam.

Confira a programação

A proposta inclui apresentações distribuídas ao longo dos dois dias, conforme agenda divulgada.

Sábado - 25 de abril

Neste dia, a programação começa às 15h, com apresentações de:

Well

Tucuju

Samba de Rainha

Acadêmicos do Baixo Augusta com Simoninha

Lia Macedo

Marcelo D2

Domingo - 26 de abril

No segundo e último dia do evento, sobem ao palco artistas como:

Samba do Adilson

Risca Fada

Diego Martins

Rachel Reis

Well

Experiência holandesa

A estrutura do evento inclui dois palcos, sendo um em terra firme e outro montado sobre uma plataforma flutuante no rio Pinheiros. O público terá acesso a opções gastronômicas típicas da Holanda, como Bitterball, Frikandel e Stroopwafels, com preços a partir de R$ 28,00. Sete embarcações estarão disponíveis para passeios, permitindo acompanhar os shows a partir do rio.

Para Guilherme Bailão, diretor de patrocínios do Grupo Heineken no Brasil, o evento integra a estratégia de posicionamento da marca no segmento cultural.

“O King's Day já se consolidou como um dos principais eventos de marca do Brasil. Levar a essência da Amstel e o espírito de Amsterdam para São Paulo pelo terceiro ano consecutivo reforça nosso compromisso de ativar espaços públicos com uma programação diversa, que reúne música, arte, gastronomia e shows inéditos. Agora, levamos esse modelo para Pernambuco, e a meta é continuar expandindo para outros estados”, comenta.

Estratégia de marca

Denise Garrido, CEO e fundadora da ATENAS.ag, agência responsável pelo planejamento e execução do projeto, afirma que o evento evoluiu como uma plataforma proprietária de conexão cultural entre Amsterdam e São Paulo.

“Desde a primeira edição do King's Day, a ATENAS.ag lidera essa construção junto com a marca, criando uma plataforma proprietária que conecta Amsterdam a São Paulo por meio de elementos como o samba, a liberdade, o orgulho de ser quem se é, além da internacionalidade e o espírito livre. Nesta terceira edição, evoluímos em escala e relevância sendo, mais do que um evento, uma plataforma de brand experience que cresce ano a ano, fortalecendo a conexão com o público e gerando impacto positivo para o negócio. Para nós é um motivo de orgulho construir essa trajetória ao lado da Amstel com uma entrega potente e relevante, fruto de um trabalho coletivo que se fortalece a cada edição”, afirma.