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'Jogos Vorazes’ ganha música inédita de Noah Kahan; ouça ‘Draw You Out’

Faixa abre a trilha sonora de Amanhecer da Colheita, que terá 28 músicas e chega antes da estreia do novo filme

'Jogos Vorazes': primeiro single de nova trilha sonora é divulgado nesta sexta-feira, 2 (Reprodução/IMDB)

'Jogos Vorazes': primeiro single de nova trilha sonora é divulgado nesta sexta-feira, 2 (Reprodução/IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h39.

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O cantor Noah Kahan lançou nesta sexta-feira, 2, “Draw You Out”, primeiro single da trilha sonora de “Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita”. O álbum terá 28 canções e estreia em 13 de novembro, uma semana antes do filme, previsto para 20 de novembro. Aaron Dessner coescreveu e coproduziu a faixa.

"Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita" está se expandindo para além dos livros e das telas de cinema. Nesta sexta-feira, 2, o primeiro single do álbum de trilha sonora do longa-metragem, "Draw You Out" de Noah Kahan, foi lançado.

A trilha sonora do filme, que está sendo lançada como "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)", terá 28 canções com participações especiais de grandes artistas da indústria, a serem confirmadas.

'Draw You Out'

Noah Kahan, conhecido por suas canções pessoais e melancólicas, agora entra na lista de artistas presentes na trilha sonora de "Jogos Vorazes", ao lado de Taylor Swift, que escreveu o sucesso vencedor do Grammy "Safe & Sound" para o álbum "Songs from District 12 and Beyond", e Olivia Rodrigo, que escreveu "Can't Catch Me Now" para "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".

"Draw You Out" é o primeiro single do álbum "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)" e já pode ser considerada uma das trilhas sonoras mais emocionantes da franquia. No refrão, um dos pontos altos da canção, Kahan escreve: "Eu levo você comigo / Prometi que faria isso, e faço / E fico vagando por aí / Aparecendo de surpresa nos lugares que você conhecia".

Autodeclarado fã de Suzanne Collins, autora da franquia, Noah falou sobre o projeto nas suas redes sociais antes do lançamento da nova faixa. "Isso é algo que sempre quis fazer, e sou muito grato pela oportunidade de compor para este filme comovente, já que sempre adorei as obras de Suzanne Collins", escreveu Kahan.

"Este é um filme incrível, e sinto-me muito honrado em fazer parte dele, mesmo que de forma pequena", adicionou.

“Draw You Out” marca o reencontro de Kahan com Aaron Dessner, que coescreveu e coproduziu a faixa no Long Pond Studio (Nova York) e nos estúdios Gold Pacific e East Iris (Nashville), pertencentes a Dessner.

Tudo que sabemos sobre 'Amanhecer da Colheita'

A trama de "Amanhecer da Colheita" segue a versão jovem de Haymitch Abernathy (Joseph Zada), mentor de Katniss nos livros originais de "Jogos Vorazes", e sua trajetória durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes.

O elenco trará grandes nomes de Hollywood, como Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning e Maya Hawke. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, protagonistas da franquia original, retornam para participações especiais ainda não especificadas.

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (O Álbum)" tem produção executiva de Dave Cobb e previsão de lançamento para 13 de novembro, uma semana antes da estreia do filme nos cinemas, em 20 de novembro.

Perguntas frequentes

Qual é a nova música de Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita? ＋

“Draw You Out”, de Noah Kahan, é o primeiro single de “Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)”. A música foi lançada nesta sexta-feira, 2.

Quando será lançado o álbum de Amanhecer da Colheita? ＋

“Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)” será lançado em 13 de novembro. O disco terá 28 canções e produção executiva de Dave Cobb.

O que inspirou Noah Kahan a escrever Draw You Out? ＋

Segundo Noah Kahan, a história trágica e esperançosa de Haymitch Abernathy e Lenore Dove inspirou uma canção sobre propósito, luto e perseverança em meio à dor. O cantor também afirmou que sempre admirou as obras de Suzanne Collins.

Quem produziu a música Draw You Out? ＋

Aaron Dessner coescreveu e coproduziu “Draw You Out” com Noah Kahan. A faixa foi produzida no Long Pond Studio, em Nova York, e nos estúdios Gold Pacific e East Iris, em Nashville.

Qual é a história de Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita? ＋

O filme acompanha a versão jovem de Haymitch Abernathy, interpretada por Joseph Zada, durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes. Haymitch é o mentor de Katniss Everdeen nos livros originais da franquia.

Quando estreia o filme Amanhecer da Colheita e quem está no elenco? ＋

“Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita” estreia nos cinemas em 20 de novembro. O elenco inclui Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning e Maya Hawke, além de participações ainda não detalhadas de Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson.

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