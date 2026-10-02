'Jogos Vorazes’ ganha música inédita de Noah Kahan; ouça ‘Draw You Out’

'Jogos Vorazes': primeiro single de nova trilha sonora é divulgado nesta sexta-feira, 2 (Reprodução/IMDB)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h39.
O cantor Noah Kahan lançou nesta sexta-feira, 2, “Draw You Out”, primeiro single da trilha sonora de “Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita”. O álbum terá 28 canções e estreia em 13 de novembro, uma semana antes do filme, previsto para 20 de novembro. Aaron Dessner coescreveu e coproduziu a faixa.
"Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita" está se expandindo para além dos livros e das telas de cinema. Nesta sexta-feira, 2, o primeiro single do álbum de trilha sonora do longa-metragem, "Draw You Out" de Noah Kahan, foi lançado.
A trilha sonora do filme, que está sendo lançada como "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)", terá 28 canções com participações especiais de grandes artistas da indústria, a serem confirmadas.
Noah Kahan, conhecido por suas canções pessoais e melancólicas, agora entra na lista de artistas presentes na trilha sonora de "Jogos Vorazes", ao lado de Taylor Swift, que escreveu o sucesso vencedor do Grammy "Safe & Sound" para o álbum "Songs from District 12 and Beyond", e Olivia Rodrigo, que escreveu "Can't Catch Me Now" para "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".
"Draw You Out" é o primeiro single do álbum "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)" e já pode ser considerada uma das trilhas sonoras mais emocionantes da franquia. No refrão, um dos pontos altos da canção, Kahan escreve: "Eu levo você comigo / Prometi que faria isso, e faço / E fico vagando por aí / Aparecendo de surpresa nos lugares que você conhecia".
Autodeclarado fã de Suzanne Collins, autora da franquia, Noah falou sobre o projeto nas suas redes sociais antes do lançamento da nova faixa. "Isso é algo que sempre quis fazer, e sou muito grato pela oportunidade de compor para este filme comovente, já que sempre adorei as obras de Suzanne Collins", escreveu Kahan.
"Este é um filme incrível, e sinto-me muito honrado em fazer parte dele, mesmo que de forma pequena", adicionou.
“Draw You Out” marca o reencontro de Kahan com Aaron Dessner, que coescreveu e coproduziu a faixa no Long Pond Studio (Nova York) e nos estúdios Gold Pacific e East Iris (Nashville), pertencentes a Dessner.
A trama de "Amanhecer da Colheita" segue a versão jovem de Haymitch Abernathy (Joseph Zada), mentor de Katniss nos livros originais de "Jogos Vorazes", e sua trajetória durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes.
O elenco trará grandes nomes de Hollywood, como Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning e Maya Hawke. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, protagonistas da franquia original, retornam para participações especiais ainda não especificadas.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (O Álbum)" tem produção executiva de Dave Cobb e previsão de lançamento para 13 de novembro, uma semana antes da estreia do filme nos cinemas, em 20 de novembro.
Ver esse post no Instagram
“Draw You Out”, de Noah Kahan, é o primeiro single de “Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)”. A música foi lançada nesta sexta-feira, 2.
“Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita (O Álbum)” será lançado em 13 de novembro. O disco terá 28 canções e produção executiva de Dave Cobb.
Segundo Noah Kahan, a história trágica e esperançosa de Haymitch Abernathy e Lenore Dove inspirou uma canção sobre propósito, luto e perseverança em meio à dor. O cantor também afirmou que sempre admirou as obras de Suzanne Collins.
Aaron Dessner coescreveu e coproduziu “Draw You Out” com Noah Kahan. A faixa foi produzida no Long Pond Studio, em Nova York, e nos estúdios Gold Pacific e East Iris, em Nashville.
O filme acompanha a versão jovem de Haymitch Abernathy, interpretada por Joseph Zada, durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes. Haymitch é o mentor de Katniss Everdeen nos livros originais da franquia.
“Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita” estreia nos cinemas em 20 de novembro. O elenco inclui Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning e Maya Hawke, além de participações ainda não detalhadas de Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson.