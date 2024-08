Primavera Sound é cancelado no Brasil e não terá edição em 2024 na América Latina; entenda

O Primavera Sound, festival europeu presente nos últimos dois anos no Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 30, que não fará uma nova edição em 2024. A notícia foi anunciada nas redes sociais do evento como um comunicado para os fãs:

"Nossos planos de reencontro previstos para o final de novembro e início de dezembro deste ano, com festivais em Buenos Aires e São Paulo e Primavera Day em Montevidéu e Assunção, infelizmente terão que esperar. As atuais circunstâncias nos levam a comunicar que o Primavera Sound não acontecerá na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece", diz o comunicado.

A primeira edição do festival foi realizada no Parque Anhembi em novembro de 2022 e reuniu bandas e artistas como Artic Monkeys, Björk, Travis Scott e Lorde. No ano passado, o Primavera Sound migrou para o Autódromo de Interlagos e trouxe The Cure, The Killers, Pet Shop Boys, entre outros.

"Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrermos vários caminhos para poder executar estes eventos com garantia. É claro que ainda há muito a ser feito aqui. Nem os nossos laços com a América Latina, onde nos sentimos acolhidos desde o primeiro segundo por uma comunidade entusiasta e amorosa que abraçou este modelo de festival como seu. Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível", completa o comunicado.

Como pedir reembolso do Primavera Sound de 2024?

Entre os motivos para que o festival não tenha uma nova edição no Brasil e em Buenos Aires, a nota afirma que qualquer evento Primavera Sound "é construído com rigorosos padrões de qualidade onde quer que seja realizado. É este nível de exigência em termos artísticos e de produção que nos consolidou mundialmente na vanguarda dos festivais de música".

A Tickets for Fun, bilheteria oficial do Primavera Sound, já havia comercializado ingressos prévios para o evento — os chamados "early birds", quando o cliente compra entradas para os dois dias do festival antes do anúncio dos artistas que compõem o line-up. Clientes que efetuaram a compra desse tipo de ingresso serão reembolsados.

Para receber o dinheiro das entradas "early birds" de volta, é necessário entrar no site oficial do Primavera Sound e acessar o link para preencher um formulário de solicitação de reembolso do valor do ingresso adquirido, que varia de acordo com a modalidade de pagamento feita:

Caso a compra tenha sido efetuada em cartão de crédito , após o envio do formulário preenchido corretamente, o valor pago será creditado na próxima fatura ou fatura subsequente do mesmo cartão utilizado para a aquisição do ingresso, de acordo com a data de fechamento;

Caso a compra do ingresso tenha sido efetuada com crédito wallet , o valor estará disponível em sua carteira virtual no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar do envio do formulário preenchido corretamente, para ser utilizado na compra de ingresso para eventos futuros produzidos ou coproduzidos pela T4F, até a data de 31/12/2025;

Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro/depósito bancário , cartão de débito ou cartão de crédito, o titular da compra do ingresso deverá preencher o formulário com os seus dados bancários, observado que a conta bancária obrigatoriamente deverá ser da mesma titularidade do titular da compra do ingresso. Nestes casos, o reembolso ocorrerá por meio de depósito bancário, na conta bancária a ser indicada no referido formulário, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar do envio do formulário preenchido corretamente;

, cartão de débito ou cartão de crédito, o titular da compra do ingresso deverá preencher o formulário com os seus dados bancários, observado que a conta bancária obrigatoriamente deverá ser da mesma titularidade do titular da compra do ingresso. Nestes casos, o reembolso ocorrerá por meio de depósito bancário, na conta bancária a ser indicada no referido formulário, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar do envio do formulário preenchido corretamente; Caso a compra do ingresso tenha sido efetuada parcialmente com crédito wallet e o saldo em dinheiro/cartão de débito/cartão de crédito, o reembolso será proporcional às formas de pagamento utilizadas e seguirá o disposto nos itens b) e c) anteriores, ou seja, parcialmente em crédito wallet (carteira virtual) e o saldo por meio de depósito em conta.

Importante ressaltar que o valor referente às taxas de serviços adquiridos no momento da compra e já prestados não será devolvido. No site oficial, há o aviso de que a Tickets For Fun "não se responsabiliza por ingressos adquiridos através de canais não oficiais, seja por meio de pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros sites e comunidades na internet, com quem ela não tenha qualquer vínculo".