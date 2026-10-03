Marcelo Verde e Dayse Paparoto: relembre uma das maiores rivalidades do 'MasterChef Profissionais'

A primeira temporada de "MasterChef Profissionais" ficou marcada pela disputa entre Dayse Paparoto e Marcelo Verde. Os dois chefs chegaram à final da edição exibida em 2016, depois de protagonizarem momentos de tensão ao longo da competição.

A rivalidade ganhou força principalmente pelas críticas de Marcelo ao desempenho de Dayse. O cozinheiro chegou a dizer que considerava a adversária tecnicamente inferior e afirmou que queria tirá-la da competição para disputar a final ao lado de Dário Costa.

Como começou a rivalidade entre Dayse e Marcelo?

Durante a temporada, Dayse foi frequentemente subestimada por alguns dos outros participantes. Marcelo estava entre os principais adversários da chef, ao lado de Dário Costa e Ivo Lopes.

Segundo Dayse, a relação entre parte dos competidores também contribuiu para o clima de rivalidade. Em entrevista à Band, ela afirmou que não costumava sair com os colegas fora das gravações e acreditava que questões dos bastidores acabaram sendo levadas para a competição.

O comportamento dos participantes em relação a Dayse também gerou uma discussão mais ampla sobre machismo nas cozinhas profissionais. Em uma das provas, por exemplo, Ivo Lopes chegou a dizer que ela deveria "varrer o chão" quando a chef questionou sua participação no desafio.

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Marcelo queria eliminar Dayse

A disputa entre os dois ficou ainda mais evidente durante uma das provas da temporada. Marcelo escolheu ingredientes considerados difíceis de combinar, entre eles fraldinha e vieira, com a intenção declarada de complicar o trabalho de Dayse.

Depois da gravação, ele contou à Band que havia escolhido a estratégia para tentar eliminá-la. Segundo o chef, a intenção era chegar à final contra Dário Costa.

Marcelo também afirmou que a rivalidade não deveria ser interpretada como machismo. Após a temporada, ele declarou que as pessoas haviam confundido a competição entre os dois com uma questão de gênero.

Dayse e Marcelo chegam à final

Apesar das provocações e dos questionamentos ao longo da temporada, Dayse e Marcelo conseguiram avançar até a decisão.

Na avaliação publicada pela Veja São Paulo antes da final, os dois apresentavam trajetórias semelhantes em alguns aspectos: ambos haviam vencido cinco provas individuais durante a competição. Dayse, porém, havia se destacado pela regularidade e chegava à decisão depois de superar outros adversários.

Na grande final, os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça escolheram Dayse como a vencedora da primeira edição de "MasterChef Profissionais". Marcelo terminou a competição como vice-campeão.

O que aconteceu depois do MasterChef?

A relação entre os dois permaneceu distante após o fim do programa. Em 2026, ao relembrar a temporada, Dayse contou que mantém contato com alguns ex-participantes, mas que não construiu amizades próximas com a maior parte deles.

Sobre Marcelo, a chef afirmou que nunca mais o viu e que não sabia por onde ele estava. "Cara, o Marcelo nunca mais eu vi ele, eu nem sei mais", revelou.

Quase dez anos depois da primeira temporada, Marcelo voltou ao universo do reality. O chef foi anunciado entre os ex-participantes que retornam para a sexta temporada de "MasterChef Profissionais", que estreia na próxima terça-feira, 6, na Band.

A nova edição vai trazer nove ex-participantes. Além de Marcelo, o programa vai contar com a volta de: