Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Marcelo Verde e Dayse Paparoto: relembre uma das maiores rivalidades do 'MasterChef Profissionais'

Vice-campeão da primeira edição, Marcelo Verde protagonizou uma disputa acirrada com Dayse Paparoto, que acabou levando o título

Dayse x Marcelo: os dois chefs chegaram à final da primeira temporada, em 2016, em uma disputa marcada por provocações e pelo debate sobre machismo na cozinha (Reprodução / TV Bandeirantes)

Dayse x Marcelo: os dois chefs chegaram à final da primeira temporada, em 2016, em uma disputa marcada por provocações e pelo debate sobre machismo na cozinha (Reprodução / TV Bandeirantes)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09h42.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

A primeira temporada de "MasterChef Profissionais" ficou marcada pela disputa entre Dayse Paparoto e Marcelo Verde. Os dois chefs chegaram à final da edição exibida em 2016, depois de protagonizarem momentos de tensão ao longo da competição.

A rivalidade ganhou força principalmente pelas críticas de Marcelo ao desempenho de Dayse. O cozinheiro chegou a dizer que considerava a adversária tecnicamente inferior e afirmou que queria tirá-la da competição para disputar a final ao lado de Dário Costa.

Como começou a rivalidade entre Dayse e Marcelo?

Durante a temporada, Dayse foi frequentemente subestimada por alguns dos outros participantes. Marcelo estava entre os principais adversários da chef, ao lado de Dário Costa e Ivo Lopes.

Segundo Dayse, a relação entre parte dos competidores também contribuiu para o clima de rivalidade. Em entrevista à Band, ela afirmou que não costumava sair com os colegas fora das gravações e acreditava que questões dos bastidores acabaram sendo levadas para a competição.

O comportamento dos participantes em relação a Dayse também gerou uma discussão mais ampla sobre machismo nas cozinhas profissionais. Em uma das provas, por exemplo, Ivo Lopes chegou a dizer que ela deveria "varrer o chão" quando a chef questionou sua participação no desafio.

@clipes_masterchefbrasil

ELE MANDOU VARRER O CHÃOOO!!!fyp foryou foryoupage viral masterchef masterchefbrasil dayse varrer varrerochão ivo

♬ som original - Master Chef - Master Chef

Marcelo queria eliminar Dayse

A disputa entre os dois ficou ainda mais evidente durante uma das provas da temporada. Marcelo escolheu ingredientes considerados difíceis de combinar, entre eles fraldinha e vieira, com a intenção declarada de complicar o trabalho de Dayse.

Depois da gravação, ele contou à Band que havia escolhido a estratégia para tentar eliminá-la. Segundo o chef, a intenção era chegar à final contra Dário Costa.

Marcelo também afirmou que a rivalidade não deveria ser interpretada como machismo. Após a temporada, ele declarou que as pessoas haviam confundido a competição entre os dois com uma questão de gênero.

yt thumbnail

Dayse e Marcelo chegam à final

Apesar das provocações e dos questionamentos ao longo da temporada, Dayse e Marcelo conseguiram avançar até a decisão.

Na avaliação publicada pela Veja São Paulo antes da final, os dois apresentavam trajetórias semelhantes em alguns aspectos: ambos haviam vencido cinco provas individuais durante a competição. Dayse, porém, havia se destacado pela regularidade e chegava à decisão depois de superar outros adversários.

Na grande final, os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça escolheram Dayse como a vencedora da primeira edição de "MasterChef Profissionais". Marcelo terminou a competição como vice-campeão.

yt thumbnail

O que aconteceu depois do MasterChef?

A relação entre os dois permaneceu distante após o fim do programa. Em 2026, ao relembrar a temporada, Dayse contou que mantém contato com alguns ex-participantes, mas que não construiu amizades próximas com a maior parte deles.

Sobre Marcelo, a chef afirmou que nunca mais o viu e que não sabia por onde ele estava. "Cara, o Marcelo nunca mais eu vi ele, eu nem sei mais", revelou.

Quase dez anos depois da primeira temporada, Marcelo voltou ao universo do reality. O chef foi anunciado entre os ex-participantes que retornam para a sexta temporada de "MasterChef Profissionais", que estreia na próxima terça-feira, 6, na Band.

A nova edição vai trazer nove ex-participantes. Além de Marcelo, o programa vai contar com a volta de:

  • Irina Cordeiro — terceira colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais, em 2017;
  • Lubyanka Baltar — quinta colocada da 2ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Willian Peters — vice-campeão da 3ª temporada do MasterChef Profissionais;
  • Fernanda Oliveira — vice-campeã da 9ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Hugo Merchan — vice-campeão da 5ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Santos — participante da 4ª temporada do MasterChef Brasil;
  • Léo Salles — vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria;
  • Helena Furtado — participante da 8ª temporada do MasterChef Brasil.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsMasterChef

Mais de Pop

'Dom de Iludir': veja data de estreia, trailer e detalhes do novo melodrama da Netflix

'Jogos Vorazes’ ganha música inédita de Noah Kahan; ouça ‘Draw You Out’

Com 16 indicações ao Oscar, 'Pecadores' chega à Netflix neste fim de semana

'Percy Jackson e os Olímpianos' vai entrar na Netflix? Entenda a mudança

Mais na Exame

Esporte

Times de Nova York viram 'ativos' independentes na Bolsa de Valores americana

Guia do Eleitor

Eleitor pode ser preso no dia da eleição? Entenda as regras e exceções

Brasil

Seu voto pode ser anulado mesmo que candidato apareça na urna; veja como evitar

Casual

O hotel de Dolly Parton que transforma Nashville em um museu da música