Bad Bunny em SP: cantor visita restaurantes antes de shows no Allianz

Bad Bunny está em São Paulo para duas apresentações da turnê "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" no Allianz Parque, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Antes de subir ao palco, o cantor porto-riquenho aproveitou a passagem pela capital paulista para explorar alguns dos endereços gastronômicos mais prestigiados da cidade.

A presença de Bad Bunny nos restaurantes chamou atenção de fãs que acompanhavam seus passos desde o Hotel Rosewood. Mesmo com esquema de segurança reforçado, o cantor atendeu admiradores na área externa, posou para fotos e demonstrou simpatia durante o encontro.

Bad Bunny janta no D.O.M.

Durante sua estadia em São Paulo, Bad Bunny escolheu o D.O.M., localizado nos Jardins, para um jantar antes dos shows. O restaurante comandado por Alex Atala é uma das principais referências da alta gastronomia brasileira e mantém duas estrelas Michelin.

Fundado em 1999, o D.O.M. construiu sua reputação ao valorizar ingredientes da sociobiodiversidade brasileira, como jambu, tucupi, açaí, priprioca e bacuri, combinando técnicas contemporâneas com sabores tradicionais. Um dos símbolos da casa é o uso criativo da formiga amazônica nos menus degustação, que se tornaram marca registrada do restaurante.

Visita à cafeteria Dois Trópicos em Pinheiros

Além do jantar premiado, o roteiro gastronômico incluiu uma parada na cafeteria Dois Trópicos, em Pinheiros. O espaço é um dos cafés mais famosos da região.

O cantor aproveitou o momento de forma discreta, transformando o passeio em mais um ponto de curiosidade para fãs que acompanham sua passagem pelo Brasil.

Shows de Bad Bunny no Allianz Parque

Bad Bunny se apresenta no Allianz Parque com a turnê que é fenômeno mundial de bilheteria. A produção informou que o horário dos shows foi antecipado, com início às 20h30 e abertura dos portões às 16h.