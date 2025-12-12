Iron Maiden anuncia show único em São Paulo em 2026; veja data e ingressos

A banda Iron Maiden anunciou sua vinda ao Brasil em 2026 para realizar um único show em São Paulo. A apresentação acontecerá no Allianz Parque, na zona oeste da cidade, no domingo, 25 de outubro, como parte da turnê "Run For Your Lives".

Esta turnê é uma celebração dos 50 anos de carreira do Iron Maiden, e o setlist promete incluir clássicos como "Hallowed", "Run To The Hills", "Phantom", "Trooper", "Number Of The Beast", "Killers", "Powerslave", "2 Minutes" e "Wasted Years". A banda americana Alter Bridge, conhecida por seu estilo que mistura hard rock e metal alternativo, será a responsável pela abertura.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda de ingressos, que começa na próxima semana por meio da Livepass, terá início com uma pré-venda exclusiva.

Clientes dos planos Santander Select e Private poderão garantir seus ingressos a partir de terça-feira, 16, a partir das 10h. Já no dia seguinte, 17, também às 10h, os bilhetes estarão disponíveis para os demais clientes do banco.

A venda aberta para o público geral começa na quinta-feira, 18, no mesmo horário. Será possível adquirir até seis ingressos por CPF, sendo dois deles no valor de meia-entrada.

Quanto custam os ingressos?

Os preços dos ingressos para a modalidade inteira variam entre R$ 425 (para a cadeira superior) e R$ 1.200 (para a pista premium). Os lugares na cadeira de nível 1, com opções de lugares marcados, custam R$ 690 (na área lateral) e R$ 650 (na central). Já a pista custa R$ 585.