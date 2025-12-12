Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Iron Maiden anuncia show único em São Paulo em 2026; veja data e ingressos

Turnê "Run For Your Lives" da banda norte-americana acontecerá em outubro, no Allianz Parque

Iron Maiden: show único da banda em SP foi confirmado nesta sexta-feira (Leca Suzuki / Wikimetal/Reprodução)

Iron Maiden: show único da banda em SP foi confirmado nesta sexta-feira (Leca Suzuki / Wikimetal/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13h35.

Tudo sobreIron Maiden
Saiba mais

A banda Iron Maiden anunciou sua vinda ao Brasil em 2026 para realizar um único show em São Paulo. A apresentação acontecerá no Allianz Parque, na zona oeste da cidade, no domingo, 25 de outubro, como parte da turnê "Run For Your Lives".

Esta turnê é uma celebração dos 50 anos de carreira do Iron Maiden, e o setlist promete incluir clássicos como "Hallowed", "Run To The Hills", "Phantom", "Trooper", "Number Of The Beast", "Killers", "Powerslave", "2 Minutes" e "Wasted Years". A banda americana Alter Bridge, conhecida por seu estilo que mistura hard rock e metal alternativo, será a responsável pela abertura.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda de ingressos, que começa na próxima semana por meio da Livepass, terá início com uma pré-venda exclusiva.

Clientes dos planos Santander Select e Private poderão garantir seus ingressos a partir de terça-feira, 16, a partir das 10h. Já no dia seguinte, 17, também às 10h, os bilhetes estarão disponíveis para os demais clientes do banco.

A venda aberta para o público geral começa na quinta-feira, 18, no mesmo horário. Será possível adquirir até seis ingressos por CPF, sendo dois deles no valor de meia-entrada.

Quanto custam os ingressos?

Os preços dos ingressos para a modalidade inteira variam entre R$ 425 (para a cadeira superior) e R$ 1.200 (para a pista premium). Os lugares na cadeira de nível 1, com opções de lugares marcados, custam R$ 690 (na área lateral) e R$ 650 (na central). Já a pista custa R$ 585.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaRockIron Maiden

Mais de Pop

Onde serão as casas de vidro do BBB 26? Globo já confirmou dois locais

Para 'pai' do ChatGPT, criar bebês é impossível sem IA

Tudo o que sabemos sobre o BBB 26 um mês antes da estreia

Temporada 3 de 'Euphoria' ganha primeiro teaser; assista

Mais na Exame

Pop

Onde serão as casas de vidro do BBB 26? Globo já confirmou dois locais

Carreira

Por que líderes de alta performance agem antes de se sentirem prontos

Brasil

São Paulo registra apagões e terceiro vendaval mais forte desde 2006

Minhas Finanças

PIS/Pasep: prazo limite para saque acaba dia 29; veja quem tem direito