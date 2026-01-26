Pop

BTS esgota ingressos no México em menos de 40 minutos

Turnê mundial “ARIRANG” começa em abril e passará por São Paulo em outubro

BTS: banda vem ao Brasil neste ano (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09h03.

O BTS está de volta aos palcos com a turnê mundial do álbum “ARIRANG”, previsto para lançamento em 20 de março.

A nova série de shows começa em abril na Coreia do Sul e inclui apresentações em países da Ásia, Europa e Américas — entre eles, o Brasil, onde o grupo confirmou três datas em São Paulo: 28, 30 e 31 de outubro. O local dos shows ainda não foi divulgado.

A demanda global por ingressos tem sido forte.

No México, os bilhetes para os três shows na Cidade do México se esgotaram em 37 minutos. Segundo a Ticketmaster, mais de 1,1 milhão de pessoas acessaram simultaneamente a fila virtual no domingo, 25, com usuários conectados a partir de 1.300 cidades, incluindo Lima, Bogotá, Santiago, Califórnia e Texas.

A empresa classificou a procura como uma das maiores da história recente da música ao vivo no país.

Ingressos esgotados também na Coreia do Sul

A alta demanda se repetiu nos três shows em Goyang, cidade sul-coreana que abre a turnê em 9 de abril. Os ingressos se esgotaram ainda na pré-venda exclusiva para membros do fã clube, que contou com mais de 100 mil pessoas na fila.

Além da Coreia e do México, o BTS fará apresentações em Tóquio, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, França, Peru, Colômbia, Argentina, Chile e Tailândia.

Esta é a primeira turnê mundial do grupo desde “Love Yourself: Speak Yourself”, que passou pelo Brasil em maio de 2019, com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

