Que horas estreia a 2ª temporada de Demolidor: Renascido no Disney+?

A segunda temporada de "Demolidor: Renascido" estreia no Disney+ nesta terça-feira, 24 de março. No Brasil, o horário de lançamento já está definido. O primeiro episódio chega à plataforma às 22h, no horário de Brasília.

Episódios semanais

Assim como outras séries do estúdio, a nova temporada não será liberada de uma vez. Os 13 episódios serão lançados semanalmente, sempre às terças-feiras, às 22h.

Isso significa que o público vai acompanhar a história ao longo das semanas, com novos capítulos chegando sempre no mesmo horário.

Veja o trailer da segunda temporada:

O que esperar da estreia?

Se a primeira temporada mostrou Matt Murdock tentando equilibrar sua vida como advogado e vigilante, a nova fase muda completamente o cenário. Agora, Nova York está sob o controle direto de Wilson Fisk, que usa seu poder político para impor uma espécie de regime autoritário.

Com a criminalização dos vigilantes e o uso de força policial para perseguir opositores, a trama passa a girar em torno de uma resistência organizada. Matt deixa de ser apenas um herói urbano e assume um papel mais simbólico, liderando uma reação contra o sistema de Fisk.

Elenco

A nova fase preserva os personagens centrais da trama e marca o retorno de figuras relevantes do universo urbano da Marvel:

Charlie Cox como Matt Murdock / Demolidor

como Matt Murdock / Demolidor Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Rei do Crime

como Wilson Fisk / Rei do Crime Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Jon Bernthal como Frank Castle / Justiceiro

como Frank Castle / Justiceiro Wilson Bethel como Mercenário

O grande destaque é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter. Além disso, novos nomes entram na história, como Matthew Lillard em um papel ainda cercado de mistério.

Um ponto curioso envolve o personagem Foggy Nelson. Mesmo após eventos da primeira temporada, ele aparece nos materiais da nova fase, o que indica flashbacks ou reviravoltas narrativas.

Terceira temporada

A segunda temporada não apenas continua a história como prepara o terreno para o futuro. Uma terceira temporada já foi confirmada, indicando que a Marvel vê "Demolidor: Renascido" como uma peça central dentro do seu planejamento.