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Pantera Negra 3 ganha data de estreia e novo protagonista; veja detalhes

Marvel confirma David Jonsson como T'Challa II, filho do herói vivido por Chadwick Boseman, e mantém Ryan Coogler na direção do terceiro filme da franquia

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de julho de 2026 às 10h46.

A Marvel Studios revelou neste sábado, 26, durante a Comic-Con de San Diego, os primeiros detalhes de Pantera Negra 3. A principal novidade é a escalação de David Jonsson para interpretar T'Challa II, filho de T'Challa, personagem eternizado por Chadwick Boseman, morto em 2020, aos 43 anos, em decorrência de um câncer de cólon.

O estúdio também confirmou que o longa chegará aos cinemas em 15 de dezembro de 2028. Ryan Coogler, diretor dos dois primeiros filmes da franquia e de Pecadores, retorna ao comando da produção.

Além de Jonsson, o elenco terá o retorno de Letitia Wright como Shuri e de Winston Duke no papel de M'Baku. A Marvel ainda não revelou detalhes sobre a trama do novo filme.

Lançado em 2018, Pantera Negra se tornou um marco para o Universo Cinematográfico da Marvel. O longa arrecadou US$ 1,3 bilhão nas bilheterias mundiais e recebeu sete indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme — feito inédito para uma produção baseada em histórias em quadrinhos. A produção venceu as categorias de figurino, direção de arte e trilha sonora original.

Já Pantera Negra: Wakanda para Sempre, lançado em 2022 após a morte de Boseman, faturou US$ 859 milhões em todo o mundo. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar e rendeu a Angela Bassett a primeira indicação de atuação da história para uma personagem do Universo Marvel.

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